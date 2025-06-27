Узнайте больше о Большом Южном рифе Австралии с доктором Элоди Кампрасс

Доктор Элоди Кампрасс — морской эколог, увлекающийся подводным плаванием. подводная фотография и научной коммуникации, и она расскажет о биоразнообразии Большого Южного Рифа на сцене ANZ / Inspiration в GO Дайвинг Шоу в сентябре.

Любовь Элоди к океану и ее желание защищать морскую жизнь зародились, когда она в подростковом возрасте изучала подводное плавание. Получив докторскую степень по экологии морских птиц в Университете Дикина, она возглавила инициативы по установлению связей между людьми и местной средой и повышению уровня ответственности за морской мир.

В рамках своего исследования она также руководила реализацией гражданской научной программы, направленной на сбор данных о таинственных гигантских крабах-пауках и их ежегодных скоплениях на Большом Южном рифе.

Элоди также работает консультантом по вопросам окружающей среды и участвует в престижной программе Homeward Bound, цель которой — предоставить женщинам в сфере STEM более широкие возможности, повысить их квалификацию и сделать их более заметными для лучшей защиты планеты.

Элоди сказала: «Около 70% австралийцев живут в радиусе 50 км от Большого Южного рифа. Тем не менее, очень немногие из нас знают о его существовании, не говоря уже о его важности и уникальной морской жизни. Эта часть мира (южное побережье Австралии) является домом для большинства видов, которые не встречаются больше нигде в мире, и видов, которые демонстрируют захватывающее поведение, например, спаривание каракатиц в Южной Австралии или сбор крабов-пауков в различных частях Виктории, Тасмании и Южной Австралии. Тем не менее, эта морская жизнь остается недостаточно изученной!

«Погрузитесь вместе со мной, чтобы узнать об удивительных существах Большого Южного рифа и об адаптациях, которые делают их необычными и уникальными. Вы будете вдохновлены на действия и поможете внести вклад в более глубокое понимание этих видов, что поможет лучше их защитить».

Узнайте больше о Большом Южном рифе Австралии с доктором Элоди Кампрасс 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.