Lady Musgrave Experience предоставляет гостям возможности сохранения рифов.

Новейшее дополнение Lady Musgrave Experience — понтон Reef Sanctuary — это современная образовательная платформа, закрепленная в чистейших водах лагуны острова Леди Масгрейв.

Запущенный в 2024

Этот новаторский проект, запущенный в 2024 году, предлагает гостям захватывающую возможность принять участие в сохранении морской среды и гражданской науке, переосмысливая способы изучения и защиты Большого Барьерного рифа.

Reef Sanctuary дополняет флагманский Lady Musgrave HQ Pontoon (LMHQ), предлагая специальную плавучую учебную комнату на рифе, идеально подходящую для больших групп и экологически сознательных путешественников.

Как и LMHQ, он может похвастаться подводной обсерваторией и полностью использует энергию ветра и солнца, работая с нулевым углеродным следом и отражая приверженность Lady Musgrave Experience принципам охраны окружающей среды.

За пределами традиционного туризма

Помимо традиционного туризма, Reef Sanctuary служит центром морского образования и исследований, где гости могут принять участие в практической деятельности по сохранению рифов, внося свой вклад в мониторинг рифов и сбор данных.

К таким мероприятиям относится популярная программа «Морской биолог на один день», в рамках которой гости под руководством морских биологов собирают данные для программы гражданской науки «Взгляд на риф», которая используется Управлением морского парка Большого Барьерного рифа.

Такой интерактивный подход способствует установлению более глубокой связи с рифом и дает людям возможность стать активными участниками его защиты и сохранения.

Превращение Reef Sanctuary из заброшенного сооружения в передовую образовательную платформу возглавил Бретт Лейки, директор Lady Musgrave Experience.

Преданность Бретта сохранению морской среды и устойчивому туризму сыграла решающую роль в возрождении понтона и создании пространства, где образование и развлечения могут сосуществовать.

«Reef Sanctuary дает нам больше возможностей передать наши знания и любовь к Большому Барьерному рифу и острову Леди Масгрейв», — сказал Бретт.

«Мы поняли, что наши гости хотели не только познакомиться с рифом, но и изучить и понять его экосистему, а также принять участие в ее защите.

«Мы очень гордимся тем, что теперь можем предложить гостям специальную программу, где они могут учиться у наших ведущих гидов по рифам и активно участвовать в усилиях по сохранению природы».

Коренные рейнджеры

Lady Musgrave Experience тесно сотрудничает с егерями-аборигенами, чтобы способствовать более комплексному подходу к охране природы с использованием традиционных знаний.

Расположенный в южной части Большого Барьерного рифа, остров Леди Масгрейв представляет собой коралловый риф в форме сердца и самый южный остров группы Банкер, предлагающий спокойную альтернативу другим направлениям рифов.

Остров является домом для перелетных птиц и гнездящихся морских черепах и окружен нетронутой лагуной, кишащей тропическими рыбами, мантами и красочными кораллами.

Lady Musgrave Experience предоставляет гостям идеальную возможность насладиться прямым доступом к Большому Барьерному рифу, где есть все возможности для сноркелинга, дайвинга, экскурсий по острову и образовательных программ.

Об опыте леди Масгрейв

Lady Musgrave Experience — семейный бизнес, работающий в Бандаберге, Квинсленд. Гости могут воспользоваться трансфером на остров Леди Масгрейв на роскошном 35-метровом катамаране с утренним чаем и презентацией рифов от морских биологов.

По прибытии в лагуну острова Леди Масгрейв гости пересаживаются в роскошный понтон Lady Musgrave HQ Pontoon, оснащенный удобствами для семейного отдыха, включая горячий душ, прежде чем они смогут заняться сноркелингом или дайвингом в лагуне, посетить экскурсию по острову Леди Масгрейв с гидом, экскурсию на лодке со стеклянным дном и обед в формате шведского стола. Послеобеденный чай подается на обратном пути в Бандаберг, или тем, кому посчастливится остаться на ночь, гостям показывают их палатки для глэмпинга, чтобы они могли поспать на рифе.

В зимние месяцы Lady Musgrave Experience также организует полудневные туры по наблюдению за китами из Бандаберга, предоставляя гостям возможность понаблюдать за горбатыми китами, выпрыгивающими из воды и играющими вдоль шоссе «Хампбэк», с борта роскошного катамарана с 360-градусными смотровыми площадками.