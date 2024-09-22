Присоединяйтесь к нам на эксклюзивном показе фильма «Погружение во тьму»

Мы рады, что первый GO Дайвинг Шоу ANZ (28–29 сентября в Sydney Showground) начнется с прекрасного мероприятия — эксклюзивного показа на главной сцене феноменального документального фильма «Погружение во тьму», отмеченного наградами.

Присоединяйтесь к нам в 9.45 утра на Главной сцене в субботу утром и приготовьтесь к одному из самых выдающихся документальных фильмов, которые я смотрел за последние годы (читайте мой полный обзор ниже). А еще лучше, сразу после показа, Джилл Хейнерт сама украсит главную сцену, чтобы дать потрясающую презентацию. Директор Найс Багхай также примет участие в шоу и выступит на сцене ANZ / Inspiration в субботу днем.

Погружение во тьму

Обзор: Погружение во тьму

Марк Эванс: Когда я впервые услышал о Погружение во тьму, Мне очень хотелось увидеть это своими глазами, особенно потому, что в центре внимания находится моя подруга и легенда дайвинга Джилл Хайнерт. Ее история давно заслуживала показа, и теперь у меня появилась возможность увидеть ее воочию. Я могу подтвердить, что режиссер Найс Багхай превзошел самого себя в финальном документальном фильме – он действительно заслуживает всех тех похвал, которые уже получил. за короткое время он был выпущен.

Фильм уже получил награду за лучший документальный полнометражный фильм на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре в этом году и награду за выдающееся мастерство на мероприятии «Документальные фильмы без границ».

Один из величайших в мире спелеологов, канадский исследователь Хайнерт принимал участие в самых сложных и знаменитых экспедициях: от исследования самых длинных пещер в мире в Мексике до открытия гигантских айсберговых пещер в Антарктиде.

Кадр из фильма «Погружение во тьму»

В сочетании с некоторыми из этих эпических погружений, которые показаны в клипах и архивных кадрах, 96-минутный документальный фильм включает интимные интервью и анимированные воспоминания о молодых годах Хайнерт, помогающие объяснить ее мотивацию для участия в таких экстремальных испытаниях.

Более 100 ее друзей погибли в глубинах, но она утверждает, что каждое приключение приближает ее на шаг ближе к тому, чтобы стать той женщиной, которую она хотела бы встретить в детстве.

Я всегда считал, что есть два типа дайверов: те, кто любит пещерный дайвинг, и те, кто не любит, и я твердо отношусь к последней категории. В пещерах всегда было что-то такое, что вызывало у меня дрожь, и Diving Into The Darkness не изменил моего мнения!

Кадр из фильма «Погружение во тьму»

Увидев потрясающие кадры, на которых Джилл легко скользит по системам пещер, украшенных сталактитами, сталагмитами и другими топографическими странностями, при невероятно четкой видимости, я должен сказать, что начал лишь в малейшей степени испытывать искушение.

Но есть и другие фрагменты – в частности, душераздирающий момент, когда мы заблудились в пещере, и который исключительно хорошо снят Нэйсом и его командой (вы прекрасно знаете, что это воссоздание рассматриваемого инцидента, но он настолько хорошо снят, что ваше сердце начинает бешено биться). как только вы втянетесь в ситуацию) – обуздайте мое мгновенное безумие, и я снова вернусь в категорию дайверов «Я буду придерживаться затонувших кораблей, стен и рифов»!

Джилл Хайнерт — очаровательный оратор, если вам посчастливилось поймать ее на сцене, и ее харизма и индивидуальность прорвутся из фильма так же, как будто она сидела прямо перед вами. Это дополняется мастерством съемки Найса Багая, который наверняка умеет снимать на камеру эпические сцены. Это, безусловно, один из лучших документальных фильмов о дайвинге, которые я видел за многие годы.

Присоединяйтесь к нам на эксклюзивном показе фильма «Погружение во тьму 5»

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена — на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.