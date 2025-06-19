Вдохновляющий подводный фотограф Тодд Тимиос на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ

Известный подводный фотограф Тодд Тимиос выступит на главной сцене GO Дайвинг Шоу ANZ в Сиднее в сентябре.

Специализируясь на подводная фотография и дайвинг-гид, Тодд имеет степень бакалавра наук в области морских наук и недавно опубликовал свою первую книгу «Ultimate Dive Sites». Опытный инструктор по дыхательным аппаратам замкнутого цикла, Тодд также является сертифицированным пилотом глубоководных подводных аппаратов и совершил более 100 погружений на глубину до 1,000 м.

Тодд, родом из Кэрнса, жил/работал на острове Лорд-Хау в течение шести лет, прежде чем стать гидом по дайвингу и планировщиком экспедиций на частных суперяхтах, совершая кругосветные путешествия с клиентами, желающими исследовать «желанные» места для дайвинга. Сейчас он живет в заливе Байрон с женой и двумя маленькими дочерьми.

Вдохновляющий подводный фотограф Тодд Тимиос на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.