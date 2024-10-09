Первое GO Diving Show ANZ было хорошо встречено в Сиднее

После многих лет ожидания ежегодного всеобъемлющего дайвинг-шоу, которое бы подходило и любителям дайвинга, и фридайверам, и техническим дайверам, GO Diving Show ANZ наконец-то заполнило этот пробел своим первым шоу, которое состоялось в Sydney Showground в Австралии 28–29 сентября.

Выставочный центр Sydney Showground был выбран из-за его местоположения: он окружен пригородами, до него легко добраться по прямой железной дороге и автомагистрали из центра Сиднея, а также из-за наличия большой парковки и множества других удобств (отелей, ресторанов и т. д.).

Эта первая выставка во многом копировала первую выставку в Великобритании, с похожей посещаемостью — чуть меньше 3,000 человек посетили за два дня — и похожим количеством экспонентов. Мы ожидаем увидеть тот же рост из года в год, который наблюдался на выставке в Великобритании, поскольку мероприятие становится более устоявшимся и все больше производителей, учебных агентств, розничных торговцев и т. д. присоединяются к нему — вариант в Великобритании, который проводится уже пятый год, вырос до более чем 10,000 10,500 кв. м и приветствовал более 2024 XNUMX человек на своем мероприятии XNUMX года.

Краткий обзор первого дайвинг-шоу GO Diving Show ANZ

В воздухе витало ощутимое волнение как со стороны экспонентов, так и со стороны посетителей, многие из которых в субботу утром выстроились в очередь снаружи, с нетерпением ожидая открытия дверей, и эта жизнерадостная, позитивная атмосфера сохранялась на протяжении всех выходных.

Шоу дайвинга GO Diving Show ANZ вернется в Сидней Шоуграунд в большем масштабе и лучшем формате 13-14 Сентябрь 2025, поэтому запишите дату в свой ежедневник.

Посетители выстраиваются в очередь, чтобы попасть в выставочный зал в субботу утром.

Итак, первое GO Diving Show ANZ имело несомненный успех, но не верьте нам на слово — ниже представлен подробный отчет PT Hirschfield о мероприятии из первых рук:

ПТ Хиршфилд: Австралия отпраздновала свое первое ежегодное шоу подводного плавания 28-29 сентября в Олимпийском парке Сиднея – и это было блестяще! Билеты на этот первый год были бесплатными, привлекая тысячи регистраций от дайверов и любителей океана своей насыщенной и разнообразной программой в течение двухдневного мероприятия.

GO Diving Show (GODS) ANZ, спонсорами которого выступили журнал Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI и UW Images, — это сателлитная выставка чрезвычайно популярного пятилетнего шоу в Великобритании. Оба мероприятия координируются Rork Media, основой бренда журнала Scuba Diver. Редакционный директор Rork Media Марк Эванс объясняет: «Мы пытаемся сохранить ту же атмосферу, что и в международных версиях журнала в Великобритании, Северной Америке, Австралии/Новой Зеландии (и запускаем в Германии в январе 2025 года). У них всех одинаковый брендинг, но журнал в каждой стране сделан на заказ для этого континента.

«Мы сделали то же самое с шоу дайвинга. Основной вид и структура шоу во многом такие же, как в Великобритании — как там говорят, «если не сломалось, не надо чинить» — но мы добавили несколько локализованных элементов.

«Неважно, новичок ли вы, опытный дайвер-любитель, настоящий технарь, ветеран или подводный фотограф, здесь для вас найдется занятие в гостеприимной обстановке».

Многие стенды были заполнены посетителями в течение всех выходных.

В отличие от многих других мероприятий, которые проводятся впервые и которые могут быть осложнены проблемами начального периода, GODS ANZ был смелым и отточенным с самого начала, шел гладко и предоставлял много того, чего хотели его посетители. Зрители выстраивались в очередь задолго до открытия дверей, с нетерпением ожидая начала «Австралийского дайвинг-события года». С самого начала ощущался ощутимый ажиотаж.





Презентации мирового класса на главной сцене

GODS предложил широкий выбор первоклассных местных и международных спикеров. Более 40 докладов собрали много слушателей на одновременно запрограммированной Главной сцене, а также на Фото, ANZ/Inspiration и Технических сценах.

Самым сложным в эти выходные было решить, в какую аудиторию попасть, учитывая, что одновременно выступало так много выдающихся спикеров. (К счастью, программа была опубликована задолго до мероприятия в журнале Scuba Diver ANZ и на сайте GO Diving Show, что позволило участникам заранее спланировать свои передвижения).

Панельная дискуссия с участием всех спикеров Main Stage завершила выходные в воскресенье днем. Слева направо: Стив Бэкшелл, Пит Месли, Джилл Хайнерт, Лиз Паркинсон и доктор Ричард Харрис

Британский борец за дикую природу, автор, ведущий теле- и документальных программ Стив Бэкшолл был главной приманкой. Оратор мирового класса с искусно подобранными и очень интересными презентациями, Стив делился захватывающими кадрами в оба дня. Его выступления были сосредоточены на дайвинге с акулами и «обучении говорить на языке китов».

Среди других главных выступающих на сцене был тайский спасатель из пещер доктор Ричард Харрис, который рассказал о притягательности технического дайвинга. Он заметил: «Я обнаружил, что GO Diving сильно отличается от других дайв-шоу. Здесь гораздо больше рекреационного акцента, что мне очень нравится.

«Хорошо проводить лекции о высококлассном техническом дайвинге для тех, кто может быть новичком в дайвинге. Это открывает им глаза на мир возможностей, выходящих за рамки плавания вокруг рифа с одним баллоном, если они хотят попробовать что-то другое. В дайвинге есть удивительное племя действительно интересных людей, с которыми я провел свою жизнь. Мне нравится вдохновлять других заняться этим».

Стив Бэкшолл в полном разгаре

Утренний показ мощного полнометражного документального фильма Найса Багаи «Погружение в темноту» – за которым последовала сессия вопросов и ответов с канадским пионером пещерного дайвинга Джилл Хайнерт – был очень хорошо принят. Джилл отдельно рассказала о самой длинной подводной пещере Канады и об открытии судна Шеклтона «Квест».

Доклады новозеландского исследователя затонувших объектов Lust4Rust Пита Месли охватывали удаленные местоположения и безопасность сафари, а также проект Truk Lagoon Baseline Project. Размышляя о GODS, Пит разделил мнение многих присутствовавших: «Это как глоток свежего воздуха. Здесь много жизни. Приятно находиться среди позитивных единомышленников».

Легенда фридайвинга и каскадер из Лос-Анджелеса Лиз Паркинсон работала напрямую с Джеймсом Кэмероном, Хью Джекманом, Сигурни Уивер и множеством других ведущих актеров и режиссеров. Она рассказала о том, как обучала голливудских и телевизионных талантов фридайвингу или подводному плаванию, а также о выполнении ролей, связанных со страховкой, в кино- и телеиндустрии (ее подводные трюковые кадры были невероятными!).

Наблюдение за взаимодействием этих пяти ведущих мирового класса во время увлекательной и развлекательной финальной панели на главной сцене, модератором которой выступил ведущий Энтони Гордон, подтвердило первоклассный уровень программы GODS.

Было несколько возможностей погрузиться в виртуальную реальность.



Шведский стол из разговоров

Спикеры были одинаково выдающимися на трех меньших сценах. Сцена ANZ/Inspiration Stage демонстрировала доклады о местных и международных направлениях для дайвинга, здоровье дайверов, поиске затонувшего корабля Endeavour и привлечении следующего поколения дайверов. Двадцатиоднолетний директор курса PADI Холли Уэйкли (с более чем 2,000 зарегистрированных погружений!) олицетворяла дух этой сцены.

На технической сцене были представлены презентации по археологии, пещерному и затонувшему дайвингу, а также по здоровью и безопасности дайверов. Среди популярных докладчиков были Майк Мейсон из Human Factors, режиссер фильма «Аватар» Джон Гарвин и всегда развлекательный Дэвид Страйк.

Дэвид Страйк на технической сцене

На фотосцене прошел ряд вдохновляющих презентаций от популярных местных и международных фотографов Дона Силкока, Талии Грейс, Найджела Марша и других. Лекция американца Майка Бартика о дайвинге в черной воде была наполнена захватывающими образами, подчеркивающими, как этот жанр часто приносит научные открытия.

Майк размышлял: «В шоу была хорошая энергетика. Дайвинг-сообщество в Австралии действительно сильное. Проведение такого мероприятия здесь важно для сообщества и отрасли».



Шум в торговом зале

Как и на большинстве выставок, наибольший ажиотаж царил в переполненном торговом зале, где более 100 стендов представляли мир дайвинга.

Были представлены местные и международные операторы дайвинга, туристические советы, учебные агентства, розничные торговцы, производители, природоохранные и некоммерческие организации. Курорты для дайвинга и сафари, стремящиеся выйти на австралийский рынок, были особенно многочисленны, наряду с большим количеством оборудования для подводной фотографии.

Кевин Пёрди из All Star Liveaboards общается с потенциальными клиентами

Владелец стенда и ведущая Дебора Диксон-Смит из Diveplanit поделилась: «GO Diving Show превзошло все ожидания. У нас здесь было много людей, и мы были очень заняты людьми, которые хотели узнать, куда отправиться в следующий раз».

Стив Мартин из Digital Diver согласился: «Было очень много работы. После открытия дверей у нас не было перерыва до 3:30».

Одним из самых популярных стендов на протяжении выходных был стенд VIZ, сиднейской группы в Facebook с 15 тыс. участников, желающих быть в курсе местных условий дайвинга. Основатель Марко Бордиери объясняет: «Дайвинг-шоу стало невероятной возможностью встретиться для Vizzers. На стендах так много всего. Вы можете легко потратить полдня, рассматривая их все».

На выставке было представлено множество вещей, которые можно было осмотреть и купить.





Фотоконкурс

Победители конкурса Underwater Awards Australasia 2024, разделившие призовой фонд в размере 55 тыс. долларов США в восьми категориях («Сидней, австралийские и международные воды», «Смартфон», «Портфолио», «Экологический снимок 3» и «Катуфли»), были объявлены на фотосцене в субботу днем.

Премия Best in Show была присуждена Габриэлю Гусману за его фотографию крылатки на фоне солнечного света. Эта фотография была выбрана из победного портфолио Габриэля с объектами на схожую тему, наряду с несколькими другими местами и похвалами. Это был звездный результат для Гусмана, особенно потому, что это был первый фотоконкурс, в котором он принял участие.

Демонстрация победителей конкурса Underwater Awards Australasia пользовалась огромной популярностью все выходные.

Координатор соревнований Бретт Лобвейн испытал GODS практически со всех сторон, включая оператора стенда, докладчика и зрителя на ряде презентаций: «Сообщество вышло и действительно поддержало его. В первый день было огромное количество людей. У меня было в общей сложности около четырех минут, когда на наших стендах никого не было. Это просто здорово для отрасли, с фантастическими спонсорами и местным сообществом дайверов. Люди прилетели, чтобы присутствовать на мероприятии из разных штатов».



Объединение сообщества дайверов

Посетительница QLD Салли Грегори поделилась: «Это дайв-шоу было замечательным. Я встретила так много людей, которых не видела годами; людей, которых я знала, когда мы все начинали заниматься дайвингом в 20 лет. Также пришло много новых людей, и появилось так много нового и интересного оборудования, которое мы и представить себе не могли, когда начинали».

Участник мероприятия, доктор Билл Гладстоун, поддержал комментарии многих других участников: «Приятно находиться среди стольких замечательных единомышленников-дайверов».

Демонстрационный танк был в центре внимания оба дня





Семейное мероприятие

Большинство выставок дайвинга изо всех сил пытаются быть по-настоящему семейными, но GO Diving стремились соответствовать этому требованию. Предложение бесплатных билетов устранило один барьер для посещения. В торговом зале Spot A Shark предлагал детям развлечения и образовательные мероприятия. Опыт погружения в виртуальной реальности к затонувшему в Швеции марсианскому кораблю, находящемуся на глубине 75 м, обеспечил захватывающий опыт без необходимости мокнуть.

Ностальгия встретилась с образованием в Музее водных видов «Акула в автобусе» (автобус Leyland 1957 года выпуска, демонстрирующий коллекцию наследия, включая сохранившуюся пятиметровую большую белую акулу, окаменелости и многое другое), направленном на просвещение о видах с упором на сохранение. Это был единственный аттракцион на дайвинг-шоу с отдельным билетом, вход стоил 5 долларов.

Музей «Акула в автобусе» был оживлен все выходные

Дети и взрослые с удовольствием смотрели на длинный и узкий демонстрационный аквариум, где демонстрировались фридайверы, русалки, дайверы с сайдмаунтом и подводные дроны.

Когда шоу подходило к концу в воскресенье днем, редактор Scuba Diver ANZ и координатор мероприятия Адриан Стейси отметил: «Это было фантастично. Отзывы экспонентов, посетителей и докладчиков были действительно положительными. Было приятно видеть здесь много семей в эти выходные, так что, надеюсь, и следующее поколение дайверов тоже. Всем понравилось собираться под одной крышей. Это превзошло наши ожидания».



Заключительные мысли

Ежегодное шоу подводного плавания в Австралии давно назрело. Волнительно видеть, как GO Diving Show заполняет пустоту и создает такое сильное первое мероприятие, рассчитанное на самую широкую аудиторию любителей подводного плавания. Это мероприятие обязательно будет расти и процветать по мере того, как оно будет становиться все более популярным в ближайшие годы.

Марк Эванс из Rork Media предлагает последнее слово всем, кто решил заняться дайвингом, а не посетить GO Diving Show: «Я знаю, что дайвинг здесь отличный, однако вы можете заниматься дайвингом практически в любые выходные — все эти докладчики, экспоненты и аттракционы здесь только на эти выходные. После этого первого шоу к нам уже обратилось много дайвинг-бизнеса и сказали: «Мы должны были быть здесь, мы приедем в следующем году», так что не забудьте внести это в свой ежедневник на следующий год, это обещает быть эпическим».

Посетить . для получения дополнительной информации о мероприятии следующего года (13–14 сентября 2025 г. в Sydney Showground) по мере того, как все запланировано.

Фотографии PT Hirschfield, Mark Evans и Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)