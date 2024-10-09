Первое GO Diving Show ANZ было хорошо встречено в Сиднее

После многих лет ожидания ежегодного всеобъемлющего дайвинг-шоу, которое бы подходило и любителям дайвинга, и фридайверам, и техническим дайверам, GO Diving Show ANZ наконец-то заполнило этот пробел своим первым шоу, которое состоялось в Sydney Showground в Австралии 28–29 сентября.
Выставочный центр Sydney Showground был выбран из-за его местоположения: он окружен пригородами, до него легко добраться по прямой железной дороге и автомагистрали из центра Сиднея, а также из-за наличия большой парковки и множества других удобств (отелей, ресторанов и т. д.).
Эта первая выставка во многом копировала первую выставку в Великобритании, с похожей посещаемостью — чуть меньше 3,000 человек посетили за два дня — и похожим количеством экспонентов. Мы ожидаем увидеть тот же рост из года в год, который наблюдался на выставке в Великобритании, поскольку мероприятие становится более устоявшимся и все больше производителей, учебных агентств, розничных торговцев и т. д. присоединяются к нему — вариант в Великобритании, который проводится уже пятый год, вырос до более чем 10,000 10,500 кв. м и приветствовал более 2024 XNUMX человек на своем мероприятии XNUMX года.
В воздухе витало ощутимое волнение как со стороны экспонентов, так и со стороны посетителей, многие из которых в субботу утром выстроились в очередь снаружи, с нетерпением ожидая открытия дверей, и эта жизнерадостная, позитивная атмосфера сохранялась на протяжении всех выходных.
Шоу дайвинга GO Diving Show ANZ вернется в Сидней Шоуграунд в большем масштабе и лучшем формате 13-14 Сентябрь 2025, поэтому запишите дату в свой ежедневник.
Итак, первое GO Diving Show ANZ имело несомненный успех, но не верьте нам на слово — ниже представлен подробный отчет PT Hirschfield о мероприятии из первых рук:
ПТ Хиршфилд: Австралия отпраздновала свое первое ежегодное шоу подводного плавания 28-29 сентября в Олимпийском парке Сиднея – и это было блестяще! Билеты на этот первый год были бесплатными, привлекая тысячи регистраций от дайверов и любителей океана своей насыщенной и разнообразной программой в течение двухдневного мероприятия.
GO Diving Show (GODS) ANZ, спонсорами которого выступили журнал Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI и UW Images, — это сателлитная выставка чрезвычайно популярного пятилетнего шоу в Великобритании. Оба мероприятия координируются Rork Media, основой бренда журнала Scuba Diver. Редакционный директор Rork Media Марк Эванс объясняет: «Мы пытаемся сохранить ту же атмосферу, что и в международных версиях журнала в Великобритании, Северной Америке, Австралии/Новой Зеландии (и запускаем в Германии в январе 2025 года). У них всех одинаковый брендинг, но журнал в каждой стране сделан на заказ для этого континента.
«Мы сделали то же самое с шоу дайвинга. Основной вид и структура шоу во многом такие же, как в Великобритании — как там говорят, «если не сломалось, не надо чинить» — но мы добавили несколько локализованных элементов.
«Неважно, новичок ли вы, опытный дайвер-любитель, настоящий технарь, ветеран или подводный фотограф, здесь для вас найдется занятие в гостеприимной обстановке».
В отличие от многих других мероприятий, которые проводятся впервые и которые могут быть осложнены проблемами начального периода, GODS ANZ был смелым и отточенным с самого начала, шел гладко и предоставлял много того, чего хотели его посетители. Зрители выстраивались в очередь задолго до открытия дверей, с нетерпением ожидая начала «Австралийского дайвинг-события года». С самого начала ощущался ощутимый ажиотаж.
Презентации мирового класса на главной сцене
GODS предложил широкий выбор первоклассных местных и международных спикеров. Более 40 докладов собрали много слушателей на одновременно запрограммированной Главной сцене, а также на Фото, ANZ/Inspiration и Технических сценах.
Самым сложным в эти выходные было решить, в какую аудиторию попасть, учитывая, что одновременно выступало так много выдающихся спикеров. (К счастью, программа была опубликована задолго до мероприятия в журнале Scuba Diver ANZ и на сайте GO Diving Show, что позволило участникам заранее спланировать свои передвижения).
Британский борец за дикую природу, автор, ведущий теле- и документальных программ Стив Бэкшолл был главной приманкой. Оратор мирового класса с искусно подобранными и очень интересными презентациями, Стив делился захватывающими кадрами в оба дня. Его выступления были сосредоточены на дайвинге с акулами и «обучении говорить на языке китов».
Среди других главных выступающих на сцене был тайский спасатель из пещер доктор Ричард Харрис, который рассказал о притягательности технического дайвинга. Он заметил: «Я обнаружил, что GO Diving сильно отличается от других дайв-шоу. Здесь гораздо больше рекреационного акцента, что мне очень нравится.
«Хорошо проводить лекции о высококлассном техническом дайвинге для тех, кто может быть новичком в дайвинге. Это открывает им глаза на мир возможностей, выходящих за рамки плавания вокруг рифа с одним баллоном, если они хотят попробовать что-то другое. В дайвинге есть удивительное племя действительно интересных людей, с которыми я провел свою жизнь. Мне нравится вдохновлять других заняться этим».
Утренний показ мощного полнометражного документального фильма Найса Багаи «Погружение в темноту» – за которым последовала сессия вопросов и ответов с канадским пионером пещерного дайвинга Джилл Хайнерт – был очень хорошо принят. Джилл отдельно рассказала о самой длинной подводной пещере Канады и об открытии судна Шеклтона «Квест».
Доклады новозеландского исследователя затонувших объектов Lust4Rust Пита Месли охватывали удаленные местоположения и безопасность сафари, а также проект Truk Lagoon Baseline Project. Размышляя о GODS, Пит разделил мнение многих присутствовавших: «Это как глоток свежего воздуха. Здесь много жизни. Приятно находиться среди позитивных единомышленников».
Легенда фридайвинга и каскадер из Лос-Анджелеса Лиз Паркинсон работала напрямую с Джеймсом Кэмероном, Хью Джекманом, Сигурни Уивер и множеством других ведущих актеров и режиссеров. Она рассказала о том, как обучала голливудских и телевизионных талантов фридайвингу или подводному плаванию, а также о выполнении ролей, связанных со страховкой, в кино- и телеиндустрии (ее подводные трюковые кадры были невероятными!).
Наблюдение за взаимодействием этих пяти ведущих мирового класса во время увлекательной и развлекательной финальной панели на главной сцене, модератором которой выступил ведущий Энтони Гордон, подтвердило первоклассный уровень программы GODS.
Шведский стол из разговоров
Спикеры были одинаково выдающимися на трех меньших сценах. Сцена ANZ/Inspiration Stage демонстрировала доклады о местных и международных направлениях для дайвинга, здоровье дайверов, поиске затонувшего корабля Endeavour и привлечении следующего поколения дайверов. Двадцатиоднолетний директор курса PADI Холли Уэйкли (с более чем 2,000 зарегистрированных погружений!) олицетворяла дух этой сцены.
На технической сцене были представлены презентации по археологии, пещерному и затонувшему дайвингу, а также по здоровью и безопасности дайверов. Среди популярных докладчиков были Майк Мейсон из Human Factors, режиссер фильма «Аватар» Джон Гарвин и всегда развлекательный Дэвид Страйк.
На фотосцене прошел ряд вдохновляющих презентаций от популярных местных и международных фотографов Дона Силкока, Талии Грейс, Найджела Марша и других. Лекция американца Майка Бартика о дайвинге в черной воде была наполнена захватывающими образами, подчеркивающими, как этот жанр часто приносит научные открытия.
Майк размышлял: «В шоу была хорошая энергетика. Дайвинг-сообщество в Австралии действительно сильное. Проведение такого мероприятия здесь важно для сообщества и отрасли».
Шум в торговом зале
Как и на большинстве выставок, наибольший ажиотаж царил в переполненном торговом зале, где более 100 стендов представляли мир дайвинга.
Были представлены местные и международные операторы дайвинга, туристические советы, учебные агентства, розничные торговцы, производители, природоохранные и некоммерческие организации. Курорты для дайвинга и сафари, стремящиеся выйти на австралийский рынок, были особенно многочисленны, наряду с большим количеством оборудования для подводной фотографии.
Владелец стенда и ведущая Дебора Диксон-Смит из Diveplanit поделилась: «GO Diving Show превзошло все ожидания. У нас здесь было много людей, и мы были очень заняты людьми, которые хотели узнать, куда отправиться в следующий раз».
Стив Мартин из Digital Diver согласился: «Было очень много работы. После открытия дверей у нас не было перерыва до 3:30».
Одним из самых популярных стендов на протяжении выходных был стенд VIZ, сиднейской группы в Facebook с 15 тыс. участников, желающих быть в курсе местных условий дайвинга. Основатель Марко Бордиери объясняет: «Дайвинг-шоу стало невероятной возможностью встретиться для Vizzers. На стендах так много всего. Вы можете легко потратить полдня, рассматривая их все».
Фотоконкурс
Победители конкурса Underwater Awards Australasia 2024, разделившие призовой фонд в размере 55 тыс. долларов США в восьми категориях («Сидней, австралийские и международные воды», «Смартфон», «Портфолио», «Экологический снимок 3» и «Катуфли»), были объявлены на фотосцене в субботу днем.
Премия Best in Show была присуждена Габриэлю Гусману за его фотографию крылатки на фоне солнечного света. Эта фотография была выбрана из победного портфолио Габриэля с объектами на схожую тему, наряду с несколькими другими местами и похвалами. Это был звездный результат для Гусмана, особенно потому, что это был первый фотоконкурс, в котором он принял участие.
Координатор соревнований Бретт Лобвейн испытал GODS практически со всех сторон, включая оператора стенда, докладчика и зрителя на ряде презентаций: «Сообщество вышло и действительно поддержало его. В первый день было огромное количество людей. У меня было в общей сложности около четырех минут, когда на наших стендах никого не было. Это просто здорово для отрасли, с фантастическими спонсорами и местным сообществом дайверов. Люди прилетели, чтобы присутствовать на мероприятии из разных штатов».
Объединение сообщества дайверов
Посетительница QLD Салли Грегори поделилась: «Это дайв-шоу было замечательным. Я встретила так много людей, которых не видела годами; людей, которых я знала, когда мы все начинали заниматься дайвингом в 20 лет. Также пришло много новых людей, и появилось так много нового и интересного оборудования, которое мы и представить себе не могли, когда начинали».
Участник мероприятия, доктор Билл Гладстоун, поддержал комментарии многих других участников: «Приятно находиться среди стольких замечательных единомышленников-дайверов».
Семейное мероприятие
Большинство выставок дайвинга изо всех сил пытаются быть по-настоящему семейными, но GO Diving стремились соответствовать этому требованию. Предложение бесплатных билетов устранило один барьер для посещения. В торговом зале Spot A Shark предлагал детям развлечения и образовательные мероприятия. Опыт погружения в виртуальной реальности к затонувшему в Швеции марсианскому кораблю, находящемуся на глубине 75 м, обеспечил захватывающий опыт без необходимости мокнуть.
Ностальгия встретилась с образованием в Музее водных видов «Акула в автобусе» (автобус Leyland 1957 года выпуска, демонстрирующий коллекцию наследия, включая сохранившуюся пятиметровую большую белую акулу, окаменелости и многое другое), направленном на просвещение о видах с упором на сохранение. Это был единственный аттракцион на дайвинг-шоу с отдельным билетом, вход стоил 5 долларов.
Дети и взрослые с удовольствием смотрели на длинный и узкий демонстрационный аквариум, где демонстрировались фридайверы, русалки, дайверы с сайдмаунтом и подводные дроны.
Когда шоу подходило к концу в воскресенье днем, редактор Scuba Diver ANZ и координатор мероприятия Адриан Стейси отметил: «Это было фантастично. Отзывы экспонентов, посетителей и докладчиков были действительно положительными. Было приятно видеть здесь много семей в эти выходные, так что, надеюсь, и следующее поколение дайверов тоже. Всем понравилось собираться под одной крышей. Это превзошло наши ожидания».
Заключительные мысли
Ежегодное шоу подводного плавания в Австралии давно назрело. Волнительно видеть, как GO Diving Show заполняет пустоту и создает такое сильное первое мероприятие, рассчитанное на самую широкую аудиторию любителей подводного плавания. Это мероприятие обязательно будет расти и процветать по мере того, как оно будет становиться все более популярным в ближайшие годы.
Марк Эванс из Rork Media предлагает последнее слово всем, кто решил заняться дайвингом, а не посетить GO Diving Show: «Я знаю, что дайвинг здесь отличный, однако вы можете заниматься дайвингом практически в любые выходные — все эти докладчики, экспоненты и аттракционы здесь только на эти выходные. После этого первого шоу к нам уже обратилось много дайвинг-бизнеса и сказали: «Мы должны были быть здесь, мы приедем в следующем году», так что не забудьте внести это в свой ежедневник на следующий год, это обещает быть эпическим».
Посетить . для получения дополнительной информации о мероприятии следующего года (13–14 сентября 2025 г. в Sydney Showground) по мере того, как все запланировано.
Фотографии PT Hirschfield, Mark Evans и Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)