Как неугомонный капитан Слейт лишился пальцев

Капитан Спенсер Слейт, крупная фигура на дайвинг-сцене Флориды, за эти годы пережил множество перемен. Он беседует с ДЖОНОМ КРИСТОФЕРОМ ФАЙНОМ, который сделал фотографии

«Кто такой Ллойд Бриджес?» — невинно спросил молодой дайвер.

Капитан Спенсер Слейт сделал огромную увеличенную фотографию покойной звезды Sea Hunt со стены офиса за его магазином дайвинга.

На мгновение он выглядел странно ворчливым, прежде чем понял, что 80-летний седобородый Бриджес на фотографии снимался в новаторском телесериале о дайвере Майке Нельсоне и его героических подвигах задолго до того, как родился дайвер, задавший вопрос, или даже молодой инструктор, стоящий рядом с ним.

Слейт с более молодой версией себя и Ллойда Бриджеса, который снимался в фильме «Морская охота» 65 лет назад

«Меня пригласили на 80-летие Ллойда Бриджеса», — сказал Слейт молодым дайверам, любующимся фотографией с Бриджесом. «Мне 77. Я всем говорю. Мне нравится, что люди постарше все еще что-то делают», — добавил он, объяснив, чем был известен Бриджес.

Мало кто называет Слейта его именем. Он руководит Captain Slate's Scuba Adventures на Флорида-Кис уже 47 лет. Он руководит дайвинг-операциями из Ки-Ларго уже 33 года, а последние 14 лет продолжает управлять магазином дайвинга с полным спектром услуг, учебным центром и дайвинг-ботом из Тавернье.

Возвышающаяся фигура

Фотография капитана Слейта рядом с Бриджесом свидетельствует о его высоком, крепком телосложении. С ростом 6 футов 3 дюйма Слейт возвышается над Бриджесом и над большинством людей. Родившись в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина, он окончил среднюю школу в 1966 году и присоединился к армии США, приписанный к транспортному и снабженческому подразделению.

Окончив Восточно-Каролинский университет в Гринвилле, штат Северная Каролина, по специальности «деловое администрирование», Слейт с нетерпением ждал возможности отправиться во Флориду.

«Я преподавал бизнес в профессиональном училище в Джексонвилле», — рассказывает он мне. «Получил сертификат инструктора по дайвингу в 1974 году по национальной программе подводного плавания YMCA в Джексонвилле. Я взял на себя эту программу YMCA в 1978 году. Получил лицензию капитана в 1976 году».

Слейт со своим дайв-ботом в Тавернье, Флорида

Мне нет нужды держать капитана Слейта в курсе событий. Его истории бесконечны: рассказы об особых погружениях, интересных людях, которых он брал с собой, и инцидентах, некоторые из которых он предпочел бы не публиковать, несмотря на то, что у него есть очевидные шрамы, подтверждающие это.

Он пожмет вам руку, хотя на правой руке у него нет пальцев, а остальные деформированы укусом мурены, которую он кормил.

Наставником Слейта был легенда дайвинга из Киса Стив Клем. «Клем был «Крысоловом парка Пеннекамп», — рассказывает он, добавляя: «Мы подружились. Клем кормил животных. Он сказал мне, что не ныряет зимой. Ему было 66 лет, поэтому я взял на себя управление».

«Creature Feature» Слейта привлекал дайверов со всего мира, чтобы исследовать вместе с ним океанское царство у островов Кис. Было время безрассудства, когда он клал сардину в рот в качестве подношения барракуде. Мурены, которых он кормил с рук, сворачивались вокруг него и его дайверов, объедались рыбными деликатесами.

Стаи рыб следовали за Слейтом под водой, ожидая подачек. Это были времена, когда дайверов учили, что даже свирепых обитателей океана можно усмирить едой и мирным пониманием, несмотря на постоянно присутствующий элемент опасности.

А вот когда в кормушку Слейта попала мурена, все пошло не так. Не осознавая этого, он потянулся, чтобы достать рыбу, и его пальцы были приняты за крики.

Несмотря на нарушение правила «смотри, но не трогай», которому учат на всех курсах подводного плавания, Спенсер Слейт выжил и помог тысячам дайверов лучше понять жизнь океана.

Было время, когда кормление рыб не вызывало споров.

Удары молнии

Молния ударила около дайвинг-центра Slate. Проливной дождь лил вниз, дороги были затоплены. Бутч Хендрикс, президент Lifeguard Systems, отправился нырять. Состояние океана было тяжелым, и были выпущены предупреждения для малых судов.

У Слейта была его дайв-бот Потерянный континент готовы, капитан Диллон стоит рядом. Хендрикс позвонил, чтобы спросить, можно ли отложить утренние погружения до полудня. Не проблема. Это дало Слейту возможность пообщаться с молодым студентом-дайвером и его инструктором и порассказать истории.

" Ark Royal «был в деле», — сказал он им. «Это был главный авианосец Британии. Условия были хуже, чем сегодня. Мне позвонили с корабля и спросили, не возьму ли я водолазов Королевского флота на Шпигель Гроув кораблекрушение.

«Я сказал им, что будет бурно, волны высотой 8-10 футов. Они сказали, что это единственный шанс, который им представится, и у них есть свое снаряжение. Я сказал да. Они приехали, 10 человек. Я сказал им, что будет бурно. Они поднялись на борт и убрали свои двойные морские баки и снаряжение. Было опасно — волны высотой 10 футов. Океан был таким сильным, что когда мы приблизились к месту, мне пришлось идти на холостом ходу».

Слейт сидел, откинувшись на спинку вращающегося кресла в своем кабинете, уперев ноги в стену, и с озорным взглядом в голубых глазах повествовал молодым дайверам свою историю.

«Я им сказал: готовьтесь, я не буду привязываться к швартовному шару. По пять человек за раз прыгайте и спускайтесь. Когда всплывете, найдите любой швартовный шар, и я вас подберу.

«Они поднялись, вернулись на борт и сказали, что это было лучшее погружение, которое у них когда-либо было. Я попал в молнию. Боже, она была острой, она падала. Я села на мель на лодке. Я посмотрел на мачту, и вокруг нее был голубой ореол — ​​как они это называют, огни Святого Эльма?

«Я сказал всем не трогать ничего металлического. Я почувствовал толчок, когда мне пришлось схватиться за руль».

Колокол Бибба

Сланец с корабельным колоколом Джорджа М. Бибба

Судовой колокол с катера Береговой охраны США Джордж М. Бибб сидит в классе капитана Слейта. Когда куттер был выведен из эксплуатации и его собирались затопить вместе с однотипным судном в качестве искусственного рифа в Кис, знакомый Слейта купил колокол.

По правде говоря, там есть история: «У Эда Удитиса был бизнес по продаже морского антиквариата. Когда он получил колокол, он сказал мне, что у него есть кое-что для меня, и хотел бы я это получить? Я сказал «да», и он дал мне этот колокол, изначально из затычка".

Водолазы на затонувшем судне могут вспомнить дни, когда оно с гордостью служило, а его колокол теперь хранится у пионера дайвинга, который продолжает делиться своим опытом преподавания на островах Флорида-Кис.

Скип Доусон по-прежнему ныряет, используя оригинальный двойной комплект Sea Hunt от Ллойда Бриджеса

Sea Hunt выходил в эфир в период с 1958 по 1961 год. Капитан Скип Доусон, ремонтный техник Slate, имеет оригинальные двойные баллоны Ллойда Бриджеса, те самые, которые использовались в сериале, и ныряет с ними — еще одна живая легенда с опытом работы в океанах и под водой, который заслужил всемирное уважение и восхищение.

Подводные приключения капитана Слейта находится на шоссе 1, Тавернье, на отметке 90.7 мили, на берегу океана.

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