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Хэл Уоттс: Кончина мистера Скубы

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Один из величайших дайверов: Хэл Уоттс
Один из величайших дайверов: Хэл Уоттс

Ушел из жизни еще один американский титан экстремального дайвинга: Хэл Уоттс умер в возрасте 88 лет в Окале, Флорида, 7 декабря. Он ушел из дайвинга после серии из восьми инсультов за последние годы. 

Уоттс прославился благодаря глубоководным погружениям на воздухе, хотя, когда он только начинал заниматься этим видом спорта в начале 1960-х годов, у дайверов-любителей, желающих погружаться на большую глубину, не было иного выбора, кроме как делать это на воздухе и учиться управлять этим процессом максимально безопасно. 

С этой целью Уоттс, который стал известен как «Мистер Скуба», также ассоциируется с созданием самой известной спортивной фразы: «Планируйте свое погружение – ныряйте по своему плану».

По его словам, это была просто адаптация девиза, который он слышал, будучи молодым частным пилотом: «Планируйте свой полет – летайте по своему плану«Когда он только начинал заниматься дайвингом, для дайверов было нормой нырять, не обсуждая ни слова о том, что они собираются делать под водой», — сказал он однажды.

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Маленькая реклама, большой шаг

Уоттс родился 10 июня 1935 года и открыл для себя подводное плавание с аквалангом 20 лет спустя, работая над своей степенью магистра в юридической школе Джона Маршалла в Атланте, штат Джорджия. Он не повторял это единственное погружение до тех пор, пока шесть лет спустя не переехал в Орландо, штат Флорида. Заметив небольшое объявление о продаже подержанного акваланга в газете в 1961 году, он решил купить его. 

Продавец предложил Уоттсу прочитать Руководство по подводному плаванию ВМС США перед встречей с ним в бассейне отеля для практической демонстрации оборудования. Его первое погружение в открытой воде с использованием комплекта было на глубину около 15 м 22 февраля 1962 года в реке Кристал, где он сообщил, что был напуган ламантином, но к тому времени он уже подсел на этот новый вид спорта.

Позднее в том же году он открыл свой магазин Florida Diver's Supply (FDS), где начал обучать спелеодайверов, а с 1963 года стал выдавать первые сертификаты FDS Cave Diver. 

В тот год, когда он основал школу, основатель Национальной ассоциации школ подводного плавания (NASDS) Джон Гаффни предложил ему должность директора по обучению и первого инструктора по подводному плаванию в открытой воде. Он стал единственным тренером пещерных дайверов в NASDS. 

В декабре того же года Уоттс совершил, как он сказал, свое первое глубокое погружение на 75 м. В последующие годы его специализированный дайвинг-клуб Forty Fathom Scubapros совершил множество погружений на эту глубину и глубже на воздухе во Флориде. 

В 1967 году Уоттс установил официальный мировой рекорд по глубоководным погружениям на воздухе, достигнув глубины 119 м, а в 1970 году установил рекорд глубины пещеры — 127 м. В том же году он опубликовал первое руководство для инструкторов по глубоководным погружениям на большие расстояния и поручил Неду ДеЛоачу снять фильм. Глубокое погружение в Вакулла-Спрингс.

Он продолжил тренировать шесть других мировых рекордсменов по глубоководным погружениям, включая свою дочь Скарлетт, которая установила женский рекорд в 129 м в 1999 году. В том же году британский дайвер Марк Эндрюс также установил мужской рекорд в 158 м под руководством Уоттса. Он хвастался тем, что по состоянию на 9/9/99 он помог 55 дайверам достичь глубины от 100 м до 127 м на воздухе без каких-либо несчастных случаев.

Рано на вечеринку

В 1969 году Уоттс вместе с Томом Маунтом и шестью другими людьми стал соучредителем Национальной ассоциации пещерного дайвинга (NACD) во Флориде. 

То, что начиналось как Florida Divers Supply, к тому году превратилось в Florida State Skindiving Schools (FSSS) с четырьмя филиалами во Флориде и Карибской базой в Сент-Люсии. FSSS выдавала сертификаты Cave Diver с 1970 года. 

Хэл Уоттс в офисе
Хэл Уоттс в офисе

В 1988 году она была переименована в Ассоциацию профессионального подводного плавания (PSA), а в 1995 году вышла на международный уровень как PSAI — агентство, которое может похвастаться тем, что появилось почти на три десятилетия раньше любого другого, предлагающего сертификацию на уровне дайверов и инструкторов как в любительском, так и в техническом дайвинге.

Как инструктор-тренер расширенного диапазона для агентств PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC и TDI, Уоттс имел квалификацию для обучения глубокому воздуху, нитроксу, расширенному нитроксу, тримиксу, ребризерам, полнолицевой маске, сухому костюму, пещере, каверне, DPV и проникновению в затонувшие объекты. Он был оценщиком/сертификатором инструкторов для NASE, PDIC и SSI, инструктором-тренером PADI master scuba diver и инструктором-тренером по ребризерам для многих моделей CCR.

Уоттсу также приписывают идею создания регулятора Octopus, который он разработал совместно с Scubapro и Sportsways. 

Звездные обломки

В 1990 году Уоттс был одним из первых любителей дайвинга, совершивших погружение к знаменитому броненосцу времен Гражданской войны. монитор у побережья Северной Каролины с Гэри Джентиле, Билли Динсом и Стивом Белиндой, а также он нырнул на глубину 75 метров Андреа Дориа у берегов Нью-Йорка.

Японские обломки в лагуне Трук и Лузитания лайнер в Ирландии — вопреки советам, он обучил его владельца Грегга Бемиса успешно погружаться на глубину 90 метров к затонувшему судну — пополнил его список любимых затонувших судов. 

Уоттс был обладателем награды SSI Platinum Pro Award, имея за плечами более 10,000 XNUMX погружений, когда он ушел из дайвинга, сохранив свою долю в PSAI. Аквалангист Редакционный директор Марк Эванс провел, по его словам, увлекательную неделю на борту Аква Кот Дайвинг-сафари на Багамах в середине 2000-х годов с известным дайвером и его женой Джен.

«Хэл Уоттс был настоящей легендой в кругах технического дайвинга, ему принадлежит ряд рекордов Книги Гиннесса по глубоководным погружениям, но он также был настоящим джентльменом, и с ним было приятно находиться рядом», — говорит он.

«Я с теплотой вспоминаю, как возвращался с дневных погружений на Аква Кот обнаружить Хэла и Яна, отдыхающих в гамаке на задней палубе, чаще всего с – пустой – тарелкой, покрытой крошками печенья. Мы прозвали его «Монстром Печеньки» в той поездке из-за его пристрастия к вкусным угощениям!»

У Хэла Уоттса остались пятая жена Джен, с которой он прожил в браке 22 года, дочери Кирстен Стэнфорд и Скарлетт Уоттс, внук Райан Стэнфорд и правнук Уайетт.

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08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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