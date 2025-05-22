GoPros везде, куда я иду

ЭКРЕМ ПАРМАКСИЗ — подводный фотограф, специализирующийся на акулах, но когда-то он наслаждался покоем мира под волнами, теперь он обеспокоен тем, что легкая доступность качественных камер превращает этот мир в безумную шахту контента. Джин уже вырвался из коробки — что делать? думать?

До того, как я вошел в мир дайвинга, океан всегда казался мне далекой планетой. В детстве я любовался подводным миром издалека, через телевизионные документальные фильмы. Красиво, таинственно и немного пугающе.

Я не рос в такой обстановке, я не был пловцом по натуре, но что-то в тишине внизу, невесомости, мире, скрытом прямо под волнами, — это притягивало меня.

Бесконечные синие, коралловые сады и косяки рыб, кружащихся, как серебряные штормы, были не единственными достопримечательностями для меня. Меня влекли акулы с самого детства. Не в типичном поиске острых ощущений, Че́люсти- вдохновенно, но нечто более глубокое.

В то время как другие дети приходили в ужас от фильмов или изображений рядов острых зубов, я листал энциклопедии, рисовал акул на полях школьных тетрадей и умолял разрешить мне посмотреть документальные фильмы об акулах по телевизору.

В них было что-то: мощное, древнее, непонятое. Для меня они были не просто хищниками, а символами дикого мира, который выжил миллионы лет. Я не считал их монстрами. Я видел тайну.

Помню, как в 1990-х годах я смотрел сцену в документальном фильме о природе, где дайверы были окружены акулами. Вода была неподвижна. Акулы скользили вокруг них, как призраки. Я, должно быть, перематывал эти кадры раз десять. Я хочу быть там, подумал я. Я хочу понять их, а не бояться.

Просто ныряю

Сначала я просто хотел нырнуть. Океан — это мир, который большинство людей никогда по-настоящему не познают. Они видят поверхность — волны, отражения, цвет — но не слышат тишину внизу или не становятся свидетелями маленьких драм жизни на рифе: рыба-клоун, защищающая свой дом, черепаха, скользящая сквозь луч солнечного света, рифовая акула, прорезающая синеву, словно вопросительный знак.

Рыба-клоун защищает свой дом

Отправной точкой было почувствовать, как вода смыкается вокруг меня, парить невесомо среди тех существ, которых я видел только в книгах и на экранах. Но где-то между первым и сотым спуском я понял, что увидеть это недостаточно. Я хотел это изобразить.

Я не собирался становиться подводным фотографом. Я взял камеру не для того, чтобы заниматься искусством, по крайней мере, поначалу, а для того, чтобы помнить.

Затем это стало способом перевода: брать моменты, слишком хрупкие, слишком мимолетные, и замораживать их достаточно долго, чтобы другие увидели то, что видел я. Чудо. Тишина. Жизнь.

Подводная фотография не было идеальным снимком. Это стало способом передачи благоговения – способом вернуть кусочек тишины и тайны, чтобы другие могли ее увидеть. Каждое изображение было разговором: не просто «посмотрите, что я видел», а «посмотрите, что мы рискуем потерять».

Сюрреалистический блюз

Прошло более 18 лет с тех пор, как я начал свою карьеру подводная фотография художник. То, что начиналось как попытка запечатлеть сюрреалистическую синеву моря, вскоре превратилось в одержимость акулами. Простая страсть вскоре превратилась в цель.

И где-то в процессе я понял, что стал не дайвером с камерой, а рассказчиком, который просто работает в синей форме.

Было время, когда я нырял ради тишины, но с годами что-то изменилось. Это непрерывное взаимодействие с морской жизнью начало исчезать и его становилось все труднее найти.

Та тишина, которая когда-то окутывала меня, когда я находился между водой и невесомостью, теперь нарушается чем-то чрезмерным: постоянным использованием камер GoPro, красным свечением звукозаписывающих ламп, стремлением «еще один кадр».

Эти видеокамеры повсюду, куда бы я ни пошел по миру, — на палках, с мигающими огнями, люди маневрируют не для того, чтобы увидеть риф, а чтобы запечатлеть его.

Не так давно возможность взять с собой камеру во время погружения была выбором, доступным только тем, у кого есть обучение, терпение или цель. Теперь это почти ожидаемо. GoPro прикреплена к каждому маска-ремешок, купольный порт в каждой руке, мигающие огни, когда подводные папарацци берутся за дело. Иногда кажется, что под водой больше экшн-камер, чем рыб.

Дайвинг стал меньше о погружении и больше о содержании. Куда бы я ни посмотрел, я вижу еще одну камеру на палке и еще одного дайвера, больше сосредоточенного на кадрах, чем на моменте. Как будто риф превратился в съемочную площадку, где каждая черепаха — знаменитость, каждая акула — мимолетное камео, каждая коралловая голова — фон.

Маска снята, камера выключена.

Во время моих первых погружений, когда у меня еще не было камеры, все казалось священным. Тихо. Неотфильтрованным. Я не думал о ракурсах или кадрах, я просто широко распахнул глаза, плывя по миру, которому было все равно, смотрю ли я.

Сейчас? Я бывал на погружениях, где люди едва ли смотрели в глаза океану. Маска вниз, камера наружу, гоняемся за клипами, как подводные инфлюенсеры.

В поисках денег

Я наблюдал, как дайверы проталкиваются локтями к морскому коньку, толпятся на станции очистки или дрейфуют в дюймах над рифом, чтобы сделать «денежный снимок», в то время как риф затаивает дыхание, а рыбы разбегаются. Если раньше GoPro была инструментом, то теперь это похоже на рефлекс.

Я далек от того, чтобы быть противником камеры – как я могу быть противником, когда у меня есть очень профессиональная полнокадровая камера? – но чем больше я ныряю, тем больше я жажду этих тихих, незаписанных моментов, тех, которые больше никто никогда не увидит. Тех, которые не нуждаются в редактировании, публикации или одобрении, только в памяти.

Когда камеры повсюду, присутствие становится редким. Групповые погружения стали больше похожи на плавучие съемочные площадки. Я был на погружениях, где дайверы проталкивались мимо голожаберников, не удостоив их взглядом, гоняясь за черепахами, зависая в нескольких дюймах от крылатки, чтобы сделать идеальный снимок.

Я понимаю, насколько сильна привлекательность и желание запечатлеть этот идеальный момент — черепаху, скользящую сквозь солнечные лучи, акулу, выныривающую из глубины. Это воспоминания, которые мы хотим сохранить, которыми хотим поделиться, чтобы доказать, что мы там были.

У меня были такие моменты, когда идеальный кадр, казалось, вмещал все чудо, которое я чувствовал. Но где-то по пути, кажется, что многие из нас перестали нырять и начали производить контент.

Погоня

Теперь я задаюсь вопросом, что мы теряем в этом процессе. Меня беспокоят не столько камеры, сколько срочность. Погоня. То, как она вырывает нас из присутствия. То, как она превращает тихую встречу с акулой в постановочное событие. То, как она дробит интимность погружения – как вместо того, чтобы делиться благоговением, мы соревнуемся за углы.

Раньше гиды по дайвингу просто указывали нам путь, указывая на скрытые вещи, которые мы могли пропустить: скорпену, замаскированную среди кораллов, креветку-чистильщика, танцующую в актинии, медленное биение морского огурца под нашими ногами. плавников. Они были рассказчиками, а не просто лидерами, толкователями рифа.

Но в последнее время их руки заняты — не с планшетами или рифовыми указателями, а с GoPro. На палках, с огнями, в купольных портах. Теперь не редкость увидеть гида, снимающего каждый момент, поворачивающего камеру обратно к группе для подводных селфи или преследующего черепаху, чтобы получить идеальный клип для Instagram-ролика магазина.

Контент — это валюта

Иногда я это ценю. Кадры — хороший сувенир, и они хорошо знают углы. Меня отметили в прекрасно смонтированных роликах с лучшими моментами, и я признаю, что здорово видеть себя плывущим в синеве, обрамленным кораллами и солнечным светом, как в фильме о природе.

Но другая часть меня скучает по старому темпу. По тишине. По личному вниманию. Теперь гид часто больше оператор, чем натуралист. Иногда они впереди с GoPro, пока группа расходится. Иногда они снимают, вместо того чтобы указать на то редкое существо, мимо которого я проплыл.

Это не их вина — это культура, которую мы создали. Контент теперь — валюта. Магазины хотят рекламы. Дайверы хотят сувениров. А гиды, застрявшие где-то между безопасностью, повествованием и социальными сетями, пытаются сделать все это.

Встреча с молотоголовым

Я помню очень странную ситуацию на Мальдивах, когда мы наткнулись на большую стаю акул-молотов, насчитывавшую десятки особей.

Двигаясь медленно, их тела разрезали воду, словно древние реликвии, их головы поворачивались влево и вправо, словно они высматривали что-то большее, чем просто добычу, — возможно, они искали мир.

Угадайте что? Два дайв-гида, которые должны были стоять на месте, не смогли сдержаться и рванули в сторону школы, держа в руках камеры GoPro. Сильно. Нетерпеливо. Слишком быстро. А затем, в одно мгновение, акулы исчезли.

Взмах хвоста, и они исчезли обратно в синеве, как будто их никогда там и не было. Гиды вернулись к группе смущенно, камера все еще снимала, но была пуста.

Вернувшись на лодку, я подошел к ним и процитировал их собственные слова: «Самые незабываемые встречи — это те, когда вы остаетесь неподвижны и позволяете океану прийти к вам».

«Пусть океан придет к вам»

Есть и другие важные факты, которые следует учитывать. Чрезмерное использование подводных видеокамер может иметь различные экологические, этические и практические последствия.

Это может нарушить морскую жизнь и нанести физический ущерб среде обитания — дайверы с камерами могут случайно коснуться или пнуть хрупкие и медленно растущие коралловые рифы. Некоторые виды могут слишком привыкнуть к присутствию человека, что сделает их более уязвимыми для хищников или браконьерства.

И популярный подводная фотография Места могут стать переполненными, что приведет к деградации экосистемы и снижению качества обслуживания посетителей.

Вид магии

Под водой есть своего рода магия, которую нельзя запечатлеть на видео — моменты, которые не запечатлеваются на камеру. Моменты, которые просто . И я надеюсь, мы не забудем, что не все нужно записывать.

Некоторые вещи лучше ощущаются в данный момент, в тишине, в компании рифа, который рассказывал истории задолго до того, как мы нажали кнопку «запись».

В эти дни я отступаю. Я позволяю людям с камерой толпиться впереди. Я смотрю, как риф позади них снова успокаивается. Я слушаю, как возвращается тишина.

Потому что для меня дайвинг никогда не был связан с тем, что я могу взять домой. Он был связан с тем, что я могу оставить позади — шум, спешку, эго — и что я могу унести в памяти. Океан — это не фон для контента, а живой, дышащий мир. И иногда я думаю, что он заслуживает не наших кадров, а нашего полного внимания».

Работы Экрема Пармаксиза можно найти на сайте его веб-сайт и в Instagram @ekremcbi, а также статьи на Divernet включают ДАЙВИНГ С АКУЛАМИ В ТАЙГЕР-ХАРБОРЕ и АКУЛЫ-БЕГЛИ? ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ В КРАСНОМ МОРЕ?