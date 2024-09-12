Отправьтесь на погружение к затонувшим объектам, даже не намочив их!

А также множество высококачественных динамиков, в том числе Стив Бэкшолл, Джилл Хейнерт, Ричард Харрис, Лиз Паркинсон и Пит Месли, GO Дайвинг Шоу ANZ В сентябре также будет представлено множество интерактивных элементов, в том числе ваш шанс совершить погружение на затонувший корабль на глубину 70 метров благодаря чудесам виртуальной реальности.

Присоединяйтесь к гуру 3D-фотограмметрии и техническим специалистам GUE инструктор тренер Джон Кендалл Для этого абсолютно захватывающего опыта — наденьте гарнитуру и возьмите в руки элементы управления, а затем приступайте к потрясающе реалистичному исследованию останков древнего кораблекрушения во всей их красе.

Телеведущий и писатель Росс Кемп пробует себя в погружении к затонувшим объектам с помощью виртуальной реальности

Погружение на затонувший корабль в виртуальной реальности стало хитом на выставке GO Diving Show в Великобритании, и теперь Джон привезет этот удивительный опыт на первое мероприятие в Сиднее. Молодой или пожилой, дайвер или не дайвер, это идеальное «погружение» для вас!

Обломки корабля невероятно реалистичны.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage — на них выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для молодых и старых, от VR-дайвинга до тридайвов. , демонстрационный бассейн, русалки и многое другое.

Погрузитесь в затонувшие объекты — даже не намокнув! 4

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.