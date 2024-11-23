Гид по подаркам: 7 новых книг для дайверов

Дайвер и Повар,

Лассе Спанг Ольсен

я читал Дайвер и повар когда друг позвонил по телефону. Через несколько минут он сказал: «Я полагаю, ты читал Дайвер и повар?» Со мной такого никогда раньше не случалось, и я полагаю, это должно означать, что это «книга настоящего момента».

Если вы еще не читали эту книгу, возможно, вы помните новостную историю 2013 года, которая вдохновила на ее создание, о нигерийском буксире, который очень быстро затонул при подозрительных обстоятельствах, в результате чего 12 членов его экипажа оказались в ловушке под палубой.

Когда работающую в этом районе команду водолазов вызвали на то, чего от них редко ждут — осмотреть затонувшее судно на глубине 30 метров и извлечь человеческие тела, — они были потрясены, обнаружив одного из членов экипажа, повара камбуза, все еще живого после того, как он более двух дней провел в ловушке в самой отдаленной части судна.

Это не спойлер, потому что эта книга — «howdunnit», подробно прослеживающая, что произошло до этого момента и, что особенно важно, что произошло дальше. В конце есть пара поворотов, которые меня, конечно, удивили.

Автор — кинорежиссер, и это книга его документального фильма о необычной истории выживания под водой, дополненная оригинальными кадрами из клаустрофобных замкнутых пространств корпуса.

Он очень четко изложил историю, перемежая ее фрагментами оригинального диалога между водолазами, их судном управления и поваром Харрисоном, и этот подход весьма эффективен.

Спасательная операция

Если у меня и есть критика (и она совсем незначительна), так это то, что при всей ясности изложения автор, похоже, слишком старается, чтобы читатель получает каждый пункт. Эта решимость означает, что определенное количество повторений закрадывается.

Однако после первой половины книги это сходит на нет. В качестве контраста есть более поздний эпизод, в котором спасательная операция почти сорвана, когда водолазы упускают из виду ключевое соображение. Эта ситуация на краю обрыва разрешается так быстро и внезапно, что мне было трудно представить, как это произошло, — и я до сих пор это делаю.

Ничто из этого не умаляет того факта, что это захватывающее и эмоциональное чтение, и Олсен сделал его легким – хотя, как ясно показывают последние главы, ему было далеко не легко исследовать и писать. Эта захватывающая дух история стоит того относительно короткого времени, которое вам потребуется на ее прочтение.

Публикации с погружением, ISBN: 9781909455610

Мягкая обложка, 15x23 см, 176 стр., 20 фунтов стерлингов

Камеи Кораллового Треугольника: Биоразнообразие и Малое Большинство,

Алан Дж. Паудерхэм и Сансия Э.Т. ван дер Мейдж

Всегда трудно угадать, что издатель Dived Up придумает следующим, но, как Дайвер и повар указывает, что его выбор всегда интересен.

Я прочитал предшественника Камеи из кораллового треугольника, который назывался В самом сердце Кораллового Треугольника, когда он вышел в 2021 году, и я подумал, что это превосходное сочетание захватывающего текста и подводная фотография.

Алан Паудерхэм — очень хороший макрофотограф, и тогда, как и сейчас, он объединился с морским биологом Санчей ван дер Мей, чтобы заглянуть под кожу «небольшого большинства» крошечных рыб и беспозвоночных, составляющих основную часть рифовой жизни Индо-Тихоокеанского региона.

Предыдущая книга произвела на нас такое впечатление, особенно тем, как она придерживалась точки зрения аквалангиста, что мы опубликовали отрывок из нее на шести страницах водолаз журнал чтобы разделить радость. Камеи из кораллового треугольника выпускается в том же формате, что и квадратный журнальный столик, и оказывается ничуть не хуже.

Я прочитал достаточно книг, в которых фотографы выбирают свои лучшие снимки, а затем придумывают какие-то благовидные заголовки глав и бессвязный текст, чтобы оправдать свой выбор, но Паудерхэм и ван дер Мей слишком добросовестны, чтобы попасть в эту ловушку.

Изображения выбраны и сгруппированы не просто так — в данном случае по типам животных, — а слова, хотя их и немного, представляют собой тщательно подобранные крупицы информации, которые указывают на оригинальную мысль и оставляют читателя в мыслях о том, что их стоит запомнить.

Изображения Паудерхэма тяготеют к темной стороне — он один из тех фотографов, которые могут устоять перед соблазном сделать свои снимки яркими, — а поскольку они доходят до краев страниц и перетекают друг в друга, создается эффект затопления поля зрения читателя, как при погружении, что делает опыт более захватывающим.

Я не могу сказать лучшего о том, что по сути является иллюстрированной книгой, чем то, что она выдержит многократное прочтение. Я считаю, что большинству наблюдателей морской жизни она понравится, а подводным фотографам — особенно.

Публикации с погружением, ISBN: 9781909455573

Твердый переплет, 22x30 см, 224 стр., 45 фунтов стерлингов.

52 задания: Подводная фотография,

Алекс Мастард

52 Задания это серия книг издательства Ammonite Press о гранях фотография – в последний раз, когда я смотрел, там было 14 названий, по тематике от черно-белых и дронов до улиц и Instagram фотография.

Теперь есть специальный подводная фотография издание от не менее выдающегося авторитета, чем Алекс Мастард из Великобритании, квалификация которого вряд ли нуждается в повторении.

Как и другие игры серии, Подводная фотография состоит из еженедельных семинаров, рассчитанных на год и «направленных на развитие основных навыков, расширение кругозора и стимулирование креативности», не говоря уже о создании потрясающих изображений.

Задания варьируются от создания идеального супермакроснимка жизни на морском дне до творческого использования имеющегося света для создания атмосферных фотографий затонувших кораблей. Каждое задание сопровождается содержательными, но не слишком техническими советами, а также местом для заметок.

Каждое из 52 заданий снабжено ключом, показывающим типы задач, будь то большое животное, приятель, композиция, компьютер, рыба, освещение, макро, пейзаж, техника, широкоугольный или обломки. Книга полна вдохновляющих снимков Мастарда, панелей с советами и прямого письма, которое гарантирует, что его советы попадут в цель. Простой подход позволяет сосредоточить внимание на ключевых элементах.

Некоторые задания охватывают такие инициативы, как участие в конкурсах или продюсирование. журнал обложки (приятно увидеть одну из выдающихся работ автора) водолаз обложки используются в качестве примера того, почему так мало изображений на самом деле способны выдержать конкуренцию со стороны нескольких обложек).

Проблема, которая, несомненно, приходила вам в голову, заключается в том, что в реальном мире лишь немногим дайверам, за исключением профессионалов, занимающихся дайвингом в теплой воде, повезло иметь доступ к разнообразным местам, необходимым для реализации всех этих проектов, причем на регулярной основе.

Мастард ясно это осознает: «Я составил задания, которые в основном можно выполнить за одно погружение или в подходящий для погружения день», — говорит он в предисловии. «Их следует выполнять примерно по порядку, а не выбирать понравившиеся». Поэтому я считаю, что послание — делать все, что в ваших силах.

Для большинства подводных фотографов, серьезно настроенных на самосовершенствование, простое чтение этой книги станет приятным процессом, который подарит им массу идей для следующего путешествия.

Аммонит Пресс, ISBN 9781781454893

Твердый переплет, 21x14 см, 128 стр., 12.99 фунтов стерлингов.

Акулы, скаты и химеры восточного побережья Северной Америки,

Дэвид Эберт и Марк Дандо

Этот роскошный полевой путеводитель является продолжением другого путеводителя, который я уже рецензировал в прошлом, когда я заметил, что он был слишком прекрасно оформлен, чтобы рисковать тем, что он испачкается и потрепается в полевых условиях.

Это руководство 2020 года было посвящено Европе и Средиземноморью и претендовало на звание первого полевого руководства, охватывающего все 146 видов, встречающихся в морях, легкодоступных из Великобритании. Эта новая книга охватывает атлантическое побережье США и Канады и выходит за рамки предыдущего, охватывая 173 вида, естественно, со значительным совпадением.

К нему относятся пластиножаберные, обитающие вокруг островов Атлантики, таких как Багамские и Бермудские острова, и простирающиеся на запад в Мексиканский залив до полуострова Юкатан, а также некоторые редко встречающиеся глубоководные виды.

Если взять в качестве примера акул-фонарей, то на первой странице вы найдете введение с цветной фотографией, за которой следуют три страницы с иллюстрациями форм тела и окраски, а затем подробное руководство по зубам, после чего мы перейдем к описанию девяти видов.

Для каждого из них у нас есть превосходные по качеству латеральные и воздушные научные иллюстрации Дандо, подробное описание, среда обитания, биология, статус в Красном списке МСОП, диапазон глубин, размеры на разных стадиях зрелости и другие ключевые данные (ключ находится на передней обложке), а также карты распространения.

Если вы не можете здесь точно определить предпочитаемый рацион зеленой акулы-фонаря, то, скорее всего, вы никогда этого не сделаете.

Дэвид Эберт, программный директор Тихоокеанского центра исследований акул и обладатель многих других должностей, связанных с пластиножаберными, пишет с большой ясностью о каждом виде между несколькими более общими главами. Также есть глава, посвященная сохранению, написанная Соней Фордхэм из Shark Advocates International. Это привлекательный и всеобъемлющий справочник.

Издательство Принстонского университета, ISBN: 9780691206387

Твердый переплет, 18x22 см, 430 стр., 35 фунтов стерлингов.

Дайвинг на Гозо и Комино,

Ричард Солтер (2-е издание)

Это может быть второе издание, но его стоит отметить, поскольку Мальтийские острова являются очень популярным местом среди британских и континентальных дайверов, и уже давно идет жесткая конкуренция за право предоставить им самые полные руководства по дайвингу.

Я считаю, что это был первый случай, когда Мальта была проигнорирована, а внимание было сосредоточено на двух северных островах. Это имеет смысл, поскольку многие любители дайвинга предпочитают обосноваться на Гозо, и там есть чем заняться.

Поскольку мальтийские острова могут исследовать независимые группы дайверов, спрос на путеводители здесь выше, чем в других местах, где дайвинг в основном организуют дайвинг-центры.

Книга Солтера впервые вышла в 2017 году. Он был хорошо известен как местный дайв-сайт инструктор с глубокими практическими знаниями сайтов и конкретизировал имеющиеся знания, которыми он поделился с клиентами с помощью дальнейших исследований и фотография чтобы заполнить пробелы.

Это переработанное издание содержит только одно новое место — обломки Гефест, в результате чего общее число достигло 72, большинство из которых (58) находятся вокруг Гозо.

Для записи Гефест 60-метровый нефтяной танкер, который был намеренно затоплен на глубине 30-40 метров в Ксатт-И-Ахмаре, недалеко от существующих достопримечательностей. Карвела, Коминоленд и Xlendi. Книга, содержащая подробные описания, карты и фотографии, фиксирует изменения в существующих сайтах и ​​обновляет информацию о дайв-центрах.

Драматическое крушение «Лазурного окна», превратившее его в совершенно новое место для дайвинга спустя, вероятно, целую вечность, произошло как раз тогда, когда первое издание было отправлено в печать, но Dived Up удалось отозвать книгу и внести в нее поправки в самый последний момент.

«Оказывается, карта и описание нового места, которые Ричард составил впоследствии, как только виз устоялся, в основном оказались верными», — рассказывает мне издатель Алекс Гибсон. Новое издание содержит новую фотографию Пита Буллена получившихся «Лазурных Альп» и несколько дополнительных правок текста. «На этот раз ничего столь драматичного не произошло, слава богу!»

Как отмечает Гибсон, навигация и внешний вид книги были улучшены и обновлены с целью упростить поиск погружений в каждой из пяти областей.

Публикации с погружением, ISBN 9781909455580

Мягкая обложка, 184 стр., 23x16 см, 20 фунтов стерлингов.

Sharkpedia: краткий сборник знаний об акулах,

Дэниел С. Абель

Еще одно предложение от Принстона об акулах, эту книгу можно рассматривать в это время года как наполнитель для чулок. Она также привлекательна по-своему, начиная с тисненой фольгой тканевой обложки. Иллюстратор Марк Дандо вернулся с разрывами текста в различных стилях рисования линий, но концепция вращается вокруг наблюдений Дэниела Абеля, профессора морских наук из США, который специализируется на экологии и физиологии акул.

Это сборник информации об акулах, разбитый примерно на 100 записей в алфавитном порядке, и хорошая новость в том, что он обходит избитые рассуждения о том, что акулы представляют меньшую угрозу для людей, чем люди для акул (зевок), в пользу того рода информации, которую я не знал, но хотел бы знать.

Вот дегустатор из небольшого раздела о странных названиях акул, посвященного Happy Eddie Shyshark: «Почему это застенчивая акула? Потому что, когда ей угрожают хищники, такие как морские котики, она имеет привычку сворачиваться в шар, закрывая глаза хвостом. По этой причине этот вид также называют акулой-пончиком.

«Возможно, таким образом акула поощряет игривых морских котиков Капской акул играть в игру «бросай акулу», а не есть ее». Вам придется прочитать это, чтобы узнать, откуда взялось выражение «Счастливый Эдди» — или чтобы насладиться другими названиями, такими как фаллическая акула и леденцовая акула.

Вы найдете интересные наблюдения по таким аспектам, как тоническая неподвижность или «симуляция смерти»; родительская забота: «Ничего нет. Разве не достаточно добродетельно, что акулы не едят свое потомство?» и подбрасывание яблока как способ понимания укуса акулы.

Это гораздо больше, чем шутливая книга, но она делает то, что по сути является серьезным предметом, очень усвояемым. Милый маленький подарок для ныряльщика за акулами.

Издательство Принстонского университета, ISBN 9780691252612

Твердый переплет, 12x18 см, 168 стр., 10.99 фунтов стерлингов.

Маленькая книга о китах,

Роберт Янг и Аннализа Берта

Еще одна «маленькая книга» из Принстона напомнила мне ее формат в твердом переплете и стиль Наблюдатель Серия книг моего детства. Это часть серии, охватывающей темы от жуков и бабочек до деревьев и погоды, все из которых могут навести на мысль о детских книгах, но это будет обманчивым, поскольку они просто нацелены на любителей природы.

Щедро проиллюстрированная Тугче Окаем вместе с подборкой фотографий, карманная книга вмещает множество фактов на своих 160 маленьких страницах и хорошо подходит для путешествий. Лично я бы предпочел формат, более соответствующий ее гигантскому размеру темы, особенно в плане иллюстраций, но мелкий шрифт и дизайн достаточно просты для обсуждения.

Подобно ШаркпедияВ книге перескакивают с темы на тему, охватывая биологию, поведение и охрану дельфинов и морских свиней, а также более крупных китов. Книга хорошо написана и информативна.

Если вы ищете небольшой подарок для друга или родственника, интересующегося китообразными, возможно, того, кто любит сопровождать вас на лодке, чтобы понаблюдать за китами, пока вы занимаетесь дайвингом, то этот вариант определенно заслуживает вашего внимания.

Издательство Принстонского университета, ISBN 9780691260129

Твердый переплет, 10x16 см, 160 стр., 12.99 фунтов стерлингов.

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