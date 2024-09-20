У Деборы Диксон-Смит есть многолетний опыт исследования мира как над, так и под водой, и она привносит этот опыт в Diveplanit Travel, открывая новые места для дайвинга своим клиентам, а теперь и GO Дайвинг Шоу ANZ аудиенция 28-29 сентября.

Вдохновитесь на свое следующее приключение! В своей презентации Деб представит новые направления для дайвинга, в том числе:

Хальмахера — так называемый «Новый Раджа Ампат» на Молуккских островах в Индонезии; Ромблон — провозглашенная новая столица макродайвинга на Филиппинах; Микомото — город-молот в двух шагах от Токио; и Шри-Ланка — новое доступное место для любителей ржавчины.

Она также расскажет о новых возможностях для дайвинга в Микронезии, включая Понпеи и Маджуро, открывшихся благодаря новым рейсам авиакомпании Nauru Airlines.

Вдохновитесь на свое следующее приключение вместе с Деборой Диксон-Смит 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена — на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.