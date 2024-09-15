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Вдохновляйтесь и узнавайте больше о лучших местах для дайвинга в Австралии на выставке GO Diving Show ANZ

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GO Дайвинг Шоу ANZ
Холли Уэйкли из Blue Horizon Diving будет стремиться вдохновить следующее поколение дайверов

Быстро приближающийся GO Дайвинг Шоу ANZ, которая пройдет в Sydney Showground с 28 по 29 сентября и вход БЕСПЛАТНЫЙ, обещает множество познавательных, образовательных и увлекательных лекций, показов, выставок и интерактивных элементов, независимо от вашего уровня опыта дайвинга. А сцена Inspiration / ANZ — это идеальное место, чтобы узнать больше о местных возможностях для дайвинга и вдохновиться некоторыми фантастическими презентациями.

На сцене Inspiration/ANZ выступят:

GO Дайвинг Шоу ANZ
Рони Бен-Арон расскажет о Филиппинах
Содержание

Рони Бен-Арон

Защитник устойчивого туризма и отраслевой эксперт Рони Бен-Арон выступит на сцене «Вдохновение» на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре, демонстрируя невероятное разнообразие Филиппин.

Сбежав из верхнего корпоративного мира в глубину, Рони провел последние 15 лет в индустрии дайв-туризма. Поработав в шести странах как на операционных, так и на должностях в сфере продаж и маркетинга, она влюбилась в дайвинг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она говорит: «Это место, где разнообразие и цвета согревают сердце и сияют как маяк того, как должен выглядеть океан». Ее цель — продвигать методы устойчивого дайв-туризма, в которых участвуют дайверы со всего мира.

Невероятное разнообразие Филиппин

Филиппины – одно из лучших мест для дайвинга в мире. Расположенный в самом сердце Кораллового треугольника, вы сможете насладиться величайшим в мире биоразнообразием: яркими коралловыми рифами, затонувшими кораблями, невероятной пелагической жизнью, редкими животными и уникальной топографией.

Узнайте о лучших местах для дайвинга на Филиппинах, о том, что вы можете ожидать найти в каждом из них, и о том, как вы можете испытать их на курортах Atlantis Dive Resorts и Liveaboards.

Сегодня у потребителей есть выбор; вы можете выбрать бренд, основываясь на наборе ценностей, которые вы считаете важными. Важны ли для вас экологические усилия, работа с общественностью и образование? Узнайте, как вы можете оказать влияние на дайвинг с курортами Atlantis Resorts и Liveaboards!

GO Дайвинг Шоу ANZ
Торри Клетт расскажет о работе Sea Shepherd в Австралии.

Торри Клетт / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia — некоммерческая организация по сохранению морской среды, которая осуществляет прямые действия на передовой линии борьбы с пластиковым загрязнением океанов; незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел; разрушительные стратегии управления морской жизнью; и другие угрозы экосистеме океана и ее обитателям.

Торри Клетт, координатор отделения Sea Shepherd Sydney, выступит с докладом о проблемах сохранения морской среды, с которыми сегодня сталкивается Австралия и весь мир, на сцене ANZ / Inspiration Stage на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре и как мы можем добиться значимых изменений.

Торри с энтузиазмом взялась за сохранение морской среды после того, как работала мастером-тренером подводного плавания PADI в Гондурасе. Она считает, что сохранение природы — это ответственность каждого, и хочет, чтобы вы почувствовали себя вправе принять участие и внести свой вклад в защиту океанов, которые мы так любим.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Терри Камминс расскажет о дайвинге у берегов Квинсленда

Терри Камминс

Известный деятель индустрии Терри Камминс будет восхвалять чудеса вод Квинсленда, когда выйдет на сцену ANZ Stage в GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Доктор Терренс (Терри) Камминс — президент Dive Queensland и видная фигура в мировом дайв-сообществе, а также известный подводный фотограф, писатель и в прошлом старший руководитель дайверского агентства. обучение агентства.

В настоящее время Терри входит в состав нескольких консультативных комитетов правительства и НПО, касающихся дайвинга, туризма, законодательства и устойчивости бизнеса, и имеет длинный список престижных наград и достижений, включая назначение членом Клуба исследователей New York и медаль «Ордена Австралии» за вклад в подводное плавание. 

Дайвинг на побережье Квинсленда

Терри отвезет тебя на Фото путешествие от южной границы Квинсленда до крайнего севера и включает великолепный дайвинг на Большом Барьерном рифе и в Коралловом море. Он также рассмотрит и ответит на вопросы о негативном восприятии, которое ошибочно существует в некоторых средствах массовой информации о состоянии Большого Барьерного рифа, подчеркнув при этом уникальные услуги, предоставляемые приезжим дайверам членами Dive Queensland.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Найс Багхай проведет вас за кулисы спектакля «Погружение во тьму», показ которого откроет шоу в субботу.

Найс Багхай

Найс Багхай — независимый режиссер и подводный креативщик, он будет на сцене «Вдохновение» в GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Он живет в Сиднее, окончил Австралийскую национальную киношколу AFTRS и дебютировал в качестве режиссера в полнометражном кино. Спуск, выиграл Сиднейский кинофестиваль 2020 года и теперь транслируется на Amazon Prime ANZ.

Вторая его особенность, Погружение во тьму, с участием спикера Main Stage Джилл Хайнерт, выиграл Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре 2024 года. Этот потрясающий фильм будет показан на выставке GO Diving Show ANZ в субботу утром, чтобы начать работу.

Помимо своей продолжительной работы в качестве режиссера, оператора и монтажера, Найс также получил 30 наград за короткометражки и фотография работа. В его портфолио клиентов Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Магазины, Туризм Австралии и многие другие.

Как подводный оператор и фотограф, Найс имеет широкий спектр сертификатов по дайвингу, которые позволяют ему работать в сложных условиях, недоступных традиционным съемочным группам.

Делаем невозможное возможным: за кулисами погружения во тьму

Разноплановый режиссер Найс Багхай погружается в секреты своего отмеченного наградами документального художественного фильма о легендарной Джилл Хайнерт. В этой презентации Найс охватывает широкий спектр тем, в том числе:

  • Погружение обучение необходимо реализовать проект
  • Детали сложных кинодокументов, включая сценарии, раскадровки, схемы съемок и др.
  • Полный список пещер и других мест подводных съемок
  • Бесконечный набор задач, с которыми сталкивается команда.
  • Гигантский процесс редактирования
  • Риски и преимущества ребризеров
  • Параллели между кинопроизводством и техническим дайвингом
GO Дайвинг Шоу ANZ
Дэнни Чарльтон дает советы по посещению Индонезии

Дэнни Чарльтон

Подумываю о посещении Индонезии на дайвинге день отдыха? Тогда обязательно приходите и прислушайтесь к мудрым советам Индонезии. дайвинг-путешествие гуру Дэнни Чарльтон на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Дэнни будет на сцене ANZ/Inspiration Stage, предлагая множество полезных советов и советов по посещению этой замечательной страны, которая является домом для одних из лучших мест для дайвинга на планете.

Дэнни имеет степень бакалавра в области туризма и несколько лет работал в корпоративной Америке, прежде чем отправиться в Индонезию. Годовой контракт превратился в встречу с Анжеликой, женитьбу на ней и постоянную жизнь за границей.  

Он увлечен развитием местных талантов посредством обучение и руководство. В 2001 году он консультировал владельцев курорта Лембе по вопросам разработки продукта, а в следующем году открыл на курорте дайв-центр. Вскоре был разработан продукт Passport to Paradise, дающий дайверам возможность полностью исследовать Северный Сулавеси.

Дэнни находится в авангарде развития курортов Lembeh Resorts и Murex Resort, отвечающих самым высоким стандартам и предлагающих разнообразные удобства.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Джеймс Хантер расскажет о подводной археологии

Джеймс Хантер

Джеймс Хантер — куратор военно-морского наследия и археологии Австралийского национального морского музея. Он выступит с увлекательной презентацией на сцене ANZ/Inspiration Stage на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Джеймс получил докторскую степень по морской археологии в Университете Флиндерса в 2012 году и степень магистра истории и исторической археологии в Университете Западной Флориды в 2001 году.

Он занимается исторической и морской археологией более двух десятилетий и участвует в расследовании нескольких всемирно значимых мест кораблекрушений в Соединенных Штатах, в том числе подводной лодки времен Гражданской войны в США. HL Hunley и кораблекрушение «Эмануэль-Пойнт», испанский галеон, потерпевший крушение в заливе Пенсакола, Флорида, в 1559 году.

Докторское исследование Джеймса исследовало историю и археологию средств защиты торпедных катеров, используемых колониальными и первыми национальными военно-морскими силами Австралии и Новой Зеландии. Он был назначен на свою должность в музее в январе 2015 года и принимал участие в нескольких проектах морской археологии, включая исследование кораблекрушения первой австралийской подводной лодки. AE1 в Папуа-Новой Гвинее лёгкий крейсер времен Второй мировой войны HMAS Перт (I) в Индонезии, а также поиск и идентификация места крушения ИСБ Джеймса Кука. Endeavour в Соединенных Штатах.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Холли Уэйкли из Blue Horizon Diving будет стремиться вдохновить следующее поколение дайверов

Холли Уэйкли

Дайвинг инструктор и лидер тура Холли Уэйкли выступят на сцене ANZ/Inspiration Stage на фестивале GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре, продолжая свою миссию по вдохновению большего числа людей заняться дайвингом.

В возрасте 21 года Холли уже совершила более 2,000 погружений и является директором курсов PADI. Но ее путь начался гораздо раньше, в четыре года, когда она впервые обнаружила в себе любовь к подводному миру. Ее страсть привела ее к пилотированию PADI Junior. Мастер погружения программа. Холли теперь любит обучать дайвингу всех уровней, особенно детей.

Глубокая любовь Холли к дайвингу выходит за рамки преподавания. Она является соруководителем дайвинг-клуба Blue Horizon. YouTube канал, где мы делимся дайвинг-приключениями и советами для всех. Холли также организует и проводит дайвинг-туры по всему миру. 

Она любит делиться своей страстью с другими так, как считает нужным. Она стремится привлечь больше людей в сообщество дайвинга, в том числе детей, увлеченных океаном!

От юного дайвера до директора курсов: привлечение нового поколения

Холли Уэйкли, бывшая юная дайверша, ставшая директором курса, делится стратегиями привлечения дайверов нового поколения с помощью различных средств массовой информации. Путешествие Холли изменило ее личность как дайвера и человека. Она стремится вдохновлять других и поддерживать молодых дайверов в их индивидуальных путешествиях, создавая инклюзивное дайверское сообщество. Холли продолжает общаться с юными дайверами через социальные сети, такие как YouTube и TikTok, а также обсуждает, как они формируют будущее дайвинга.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Доктор Матиас Ночетто из Diver Alert Network выступит с вдохновляющими и образовательными презентациями.

Матиас Ночетто

Уважаемый вице-президент по медицинским услугам Diver Alert Network, доктор Матиас Ночетто, выступит с вдохновляющими и образовательными презентациями на первом мероприятии GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Доктор Ночетто работает в DAN с 2006 года. Он является содиректором программы непрерывного медицинского образования DAN-UHMS, а также преподавателем нескольких национальных и международных курсов и программ по дайвингу.

Он стал ныряльщиком инструктор (1999) во время учебы в медицинской школе, что позволило ему пройти трехлетнюю клиническую и исследовательскую стажировку в области гипербарической медицины и дайвинга, чтобы объединить эти два увлечения.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Вдохновляйтесь и узнавайте больше о лучших местах для дайвинга в Австралии на выставке GO Diving Show ANZ 10

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage — на них выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для молодых и старых, от VR-дайвинга до тридайвов. , демонстрационный бассейн и многое другое.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое шоу GO Diving Show ANZ совершенно бесплатно – зарегистрироваться здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@ValTaylor7 #askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Иногда это случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы, Вэл #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:50 Вопрос 01:19 Ответ

@ValTaylor7
#askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Это также иногда случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы
волна
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:50 Вопрос
01:19 Ответ

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

Как предотвратить усталость челюсти? #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark При погружении с трансмиттером AI и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как вы прокладываете шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark При погружении с использованием как трансмиттера AI, так и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как проложить шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

Могу ли я установить передатчик на дальней стороне моего подводного компьютера? #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, а Британский клуб подводного плавания просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы любители экстремального спорта, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, Подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, Британский клуб подводной аквакультуры просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы экстремальные спортсмены, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Подводное плавание заняло первое место в списке экстремальных видов спорта #подводное плавание #новости #подкаст

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