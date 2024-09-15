Вдохновляйтесь и узнавайте больше о лучших местах для дайвинга в Австралии на выставке GO Diving Show ANZ

Быстро приближающийся GO Дайвинг Шоу ANZ, которая пройдет в Sydney Showground с 28 по 29 сентября и вход БЕСПЛАТНЫЙ, обещает множество познавательных, образовательных и увлекательных лекций, показов, выставок и интерактивных элементов, независимо от вашего уровня опыта дайвинга. А сцена Inspiration / ANZ — это идеальное место, чтобы узнать больше о местных возможностях для дайвинга и вдохновиться некоторыми фантастическими презентациями.

На сцене Inspiration/ANZ выступят:

Рони Бен-Арон расскажет о Филиппинах

Рони Бен-Арон

Защитник устойчивого туризма и отраслевой эксперт Рони Бен-Арон выступит на сцене «Вдохновение» на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре, демонстрируя невероятное разнообразие Филиппин.

Сбежав из верхнего корпоративного мира в глубину, Рони провел последние 15 лет в индустрии дайв-туризма. Поработав в шести странах как на операционных, так и на должностях в сфере продаж и маркетинга, она влюбилась в дайвинг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она говорит: «Это место, где разнообразие и цвета согревают сердце и сияют как маяк того, как должен выглядеть океан». Ее цель — продвигать методы устойчивого дайв-туризма, в которых участвуют дайверы со всего мира.

Невероятное разнообразие Филиппин

Филиппины – одно из лучших мест для дайвинга в мире. Расположенный в самом сердце Кораллового треугольника, вы сможете насладиться величайшим в мире биоразнообразием: яркими коралловыми рифами, затонувшими кораблями, невероятной пелагической жизнью, редкими животными и уникальной топографией.

Узнайте о лучших местах для дайвинга на Филиппинах, о том, что вы можете ожидать найти в каждом из них, и о том, как вы можете испытать их на курортах Atlantis Dive Resorts и Liveaboards.

Сегодня у потребителей есть выбор; вы можете выбрать бренд, основываясь на наборе ценностей, которые вы считаете важными. Важны ли для вас экологические усилия, работа с общественностью и образование? Узнайте, как вы можете оказать влияние на дайвинг с курортами Atlantis Resorts и Liveaboards!

Торри Клетт расскажет о работе Sea Shepherd в Австралии.

Торри Клетт / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia — некоммерческая организация по сохранению морской среды, которая осуществляет прямые действия на передовой линии борьбы с пластиковым загрязнением океанов; незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел; разрушительные стратегии управления морской жизнью; и другие угрозы экосистеме океана и ее обитателям.

Торри Клетт, координатор отделения Sea Shepherd Sydney, выступит с докладом о проблемах сохранения морской среды, с которыми сегодня сталкивается Австралия и весь мир, на сцене ANZ / Inspiration Stage на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре и как мы можем добиться значимых изменений.

Торри с энтузиазмом взялась за сохранение морской среды после того, как работала мастером-тренером подводного плавания PADI в Гондурасе. Она считает, что сохранение природы — это ответственность каждого, и хочет, чтобы вы почувствовали себя вправе принять участие и внести свой вклад в защиту океанов, которые мы так любим.

Терри Камминс расскажет о дайвинге у берегов Квинсленда

Терри Камминс

Известный деятель индустрии Терри Камминс будет восхвалять чудеса вод Квинсленда, когда выйдет на сцену ANZ Stage в GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Доктор Терренс (Терри) Камминс — президент Dive Queensland и видная фигура в мировом дайв-сообществе, а также известный подводный фотограф, писатель и в прошлом старший руководитель дайверского агентства. обучение агентства.

В настоящее время Терри входит в состав нескольких консультативных комитетов правительства и НПО, касающихся дайвинга, туризма, законодательства и устойчивости бизнеса, и имеет длинный список престижных наград и достижений, включая назначение членом Клуба исследователей New York и медаль «Ордена Австралии» за вклад в подводное плавание.

Дайвинг на побережье Квинсленда

Терри отвезет тебя на Фото путешествие от южной границы Квинсленда до крайнего севера и включает великолепный дайвинг на Большом Барьерном рифе и в Коралловом море. Он также рассмотрит и ответит на вопросы о негативном восприятии, которое ошибочно существует в некоторых средствах массовой информации о состоянии Большого Барьерного рифа, подчеркнув при этом уникальные услуги, предоставляемые приезжим дайверам членами Dive Queensland.

Найс Багхай проведет вас за кулисы спектакля «Погружение во тьму», показ которого откроет шоу в субботу.

Найс Багхай

Найс Багхай — независимый режиссер и подводный креативщик, он будет на сцене «Вдохновение» в GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Он живет в Сиднее, окончил Австралийскую национальную киношколу AFTRS и дебютировал в качестве режиссера в полнометражном кино. Спуск, выиграл Сиднейский кинофестиваль 2020 года и теперь транслируется на Amazon Prime ANZ.

Вторая его особенность, Погружение во тьму, с участием спикера Main Stage Джилл Хайнерт, выиграл Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре 2024 года. Этот потрясающий фильм будет показан на выставке GO Diving Show ANZ в субботу утром, чтобы начать работу.

Помимо своей продолжительной работы в качестве режиссера, оператора и монтажера, Найс также получил 30 наград за короткометражки и фотография работа. В его портфолио клиентов Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Магазины, Туризм Австралии и многие другие.

Как подводный оператор и фотограф, Найс имеет широкий спектр сертификатов по дайвингу, которые позволяют ему работать в сложных условиях, недоступных традиционным съемочным группам.

Делаем невозможное возможным: за кулисами погружения во тьму

Разноплановый режиссер Найс Багхай погружается в секреты своего отмеченного наградами документального художественного фильма о легендарной Джилл Хайнерт. В этой презентации Найс охватывает широкий спектр тем, в том числе:

Погружение обучение необходимо реализовать проект

Детали сложных кинодокументов, включая сценарии, раскадровки, схемы съемок и др.

Полный список пещер и других мест подводных съемок

Бесконечный набор задач, с которыми сталкивается команда.

Гигантский процесс редактирования

Риски и преимущества ребризеров

Параллели между кинопроизводством и техническим дайвингом

Дэнни Чарльтон дает советы по посещению Индонезии

Дэнни Чарльтон

Подумываю о посещении Индонезии на дайвинге день отдыха? Тогда обязательно приходите и прислушайтесь к мудрым советам Индонезии. дайвинг-путешествие гуру Дэнни Чарльтон на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Дэнни будет на сцене ANZ/Inspiration Stage, предлагая множество полезных советов и советов по посещению этой замечательной страны, которая является домом для одних из лучших мест для дайвинга на планете.

Дэнни имеет степень бакалавра в области туризма и несколько лет работал в корпоративной Америке, прежде чем отправиться в Индонезию. Годовой контракт превратился в встречу с Анжеликой, женитьбу на ней и постоянную жизнь за границей.

Он увлечен развитием местных талантов посредством обучение и руководство. В 2001 году он консультировал владельцев курорта Лембе по вопросам разработки продукта, а в следующем году открыл на курорте дайв-центр. Вскоре был разработан продукт Passport to Paradise, дающий дайверам возможность полностью исследовать Северный Сулавеси.

Дэнни находится в авангарде развития курортов Lembeh Resorts и Murex Resort, отвечающих самым высоким стандартам и предлагающих разнообразные удобства.

Джеймс Хантер расскажет о подводной археологии

Джеймс Хантер

Джеймс Хантер — куратор военно-морского наследия и археологии Австралийского национального морского музея. Он выступит с увлекательной презентацией на сцене ANZ/Inspiration Stage на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Джеймс получил докторскую степень по морской археологии в Университете Флиндерса в 2012 году и степень магистра истории и исторической археологии в Университете Западной Флориды в 2001 году.

Он занимается исторической и морской археологией более двух десятилетий и участвует в расследовании нескольких всемирно значимых мест кораблекрушений в Соединенных Штатах, в том числе подводной лодки времен Гражданской войны в США. HL Hunley и кораблекрушение «Эмануэль-Пойнт», испанский галеон, потерпевший крушение в заливе Пенсакола, Флорида, в 1559 году.

Докторское исследование Джеймса исследовало историю и археологию средств защиты торпедных катеров, используемых колониальными и первыми национальными военно-морскими силами Австралии и Новой Зеландии. Он был назначен на свою должность в музее в январе 2015 года и принимал участие в нескольких проектах морской археологии, включая исследование кораблекрушения первой австралийской подводной лодки. AE1 в Папуа-Новой Гвинее лёгкий крейсер времен Второй мировой войны HMAS Перт (I) в Индонезии, а также поиск и идентификация места крушения ИСБ Джеймса Кука. Endeavour в Соединенных Штатах.

Холли Уэйкли из Blue Horizon Diving будет стремиться вдохновить следующее поколение дайверов

Холли Уэйкли

Дайвинг инструктор и лидер тура Холли Уэйкли выступят на сцене ANZ/Inspiration Stage на фестивале GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре, продолжая свою миссию по вдохновению большего числа людей заняться дайвингом.

В возрасте 21 года Холли уже совершила более 2,000 погружений и является директором курсов PADI. Но ее путь начался гораздо раньше, в четыре года, когда она впервые обнаружила в себе любовь к подводному миру. Ее страсть привела ее к пилотированию PADI Junior. Мастер погружения программа. Холли теперь любит обучать дайвингу всех уровней, особенно детей.

Глубокая любовь Холли к дайвингу выходит за рамки преподавания. Она является соруководителем дайвинг-клуба Blue Horizon. YouTube канал, где мы делимся дайвинг-приключениями и советами для всех. Холли также организует и проводит дайвинг-туры по всему миру.

Она любит делиться своей страстью с другими так, как считает нужным. Она стремится привлечь больше людей в сообщество дайвинга, в том числе детей, увлеченных океаном!

От юного дайвера до директора курсов: привлечение нового поколения

Холли Уэйкли, бывшая юная дайверша, ставшая директором курса, делится стратегиями привлечения дайверов нового поколения с помощью различных средств массовой информации. Путешествие Холли изменило ее личность как дайвера и человека. Она стремится вдохновлять других и поддерживать молодых дайверов в их индивидуальных путешествиях, создавая инклюзивное дайверское сообщество. Холли продолжает общаться с юными дайверами через социальные сети, такие как YouTube и TikTok, а также обсуждает, как они формируют будущее дайвинга.

Доктор Матиас Ночетто из Diver Alert Network выступит с вдохновляющими и образовательными презентациями.

Матиас Ночетто

Уважаемый вице-президент по медицинским услугам Diver Alert Network, доктор Матиас Ночетто, выступит с вдохновляющими и образовательными презентациями на первом мероприятии GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Доктор Ночетто работает в DAN с 2006 года. Он является содиректором программы непрерывного медицинского образования DAN-UHMS, а также преподавателем нескольких национальных и международных курсов и программ по дайвингу.

Он стал ныряльщиком инструктор (1999) во время учебы в медицинской школе, что позволило ему пройти трехлетнюю клиническую и исследовательскую стажировку в области гипербарической медицины и дайвинга, чтобы объединить эти два увлечения.

Вдохновляйтесь и узнавайте больше о лучших местах для дайвинга в Австралии на выставке GO Diving Show ANZ 10

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage — на них выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для молодых и старых, от VR-дайвинга до тридайвов. , демонстрационный бассейн и многое другое.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое шоу GO Diving Show ANZ совершенно бесплатно – зарегистрироваться здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.