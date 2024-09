Получите подписанную копию книги Стива Бэкшелла «Deep Blue» на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ

Команда GO Дайвинг Шоу ANZ's основной докладчик на Главной сцене - известный телеведущий, натуралист и путешественник Стив Бэкшелл. Он также является успешным автором, написавшим несколько хорошо принятых книг, и он подпишет свою последнюю - Deep Blue: Мои океанские путешествия – после его выступлений.

Take a deep breath… Steve Backshall was nine years old the first time he saw a shark, while on день отдыха with his family in Malaysia. It was the beginning of a life-long fascination with these ‘lords of the sea', and the oceanic life around them.

Его карьера одного из самых популярных в мире натуралистов и исследователей привела его в бесчисленное множество подводных мест, многие из которых никогда не были видны другим. И он также стал свидетелем поразительного упадка состояния диких обитателей наших океанов за последние 50 лет.

Deep Blue — это книга, над которой мы работали всю жизнь: замечательное сочетание мемуаров, путешествий, морской и экологической науки, которая переносит нас в незабываемое путешествие по многочисленным мирам водной жизни: от подводных пустынь и тропических лесов до эволюции героев океана, таких как морская черепаха и большая белая акула, от зарождения жизни в океане до стремительного упадка белых полярных морей и коралловых рифов. Это одновременно и любовное послание нашим драгоценным океанам, и призыв к тому, что мы должны сделать, чтобы спасти их.

На выставке GO Diving Show ANZ доступно всего 200 экземпляров (100 в твердом переплете — 55 долларов США, 100 в мягком переплете — 25 долларов США), поэтому мы настоятельно рекомендуем предварительный заказ, чтобы гарантировать себе копиюПредварительно заказанные книги можно будет забрать в зоне автограф-сессии в указанное время, при этом приоритет будет отдан тем, кто оформил предварительный заказ.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена — на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.