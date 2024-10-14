Шок от «Лузитании»

Прошло уже довольно много времени с тех пор, как технический дайвер из Таиланда и корреспондент Divernet ТИМ ЛОУРЕНС последний раз занимался погружениями в холодной воде, но как он мог упустить возможность заглянуть на легендарное место? Лузитания у берегов южной Ирландии? Тим описывает некоторые щекотливые моменты и подробно рассматривает все еще спорную историю о том, как затопление корабля повлияло на ход Первой мировой войны — с фотографиями ПИТЕРА МАККАМЛИ, который обсуждает недавние проблемы своей команды Project 1

Во время спуска по спине пробежал холодок. Оказалось, что я частично затопил свой сухой костюм после борьбы с сухими перчатками и зажимом на станции отрыва. Я поднялся, благодарный за дополнительный вес на планках.

На следующий день Питер сшил мне новый костюм. Я был в восторге от нового образа и благодарен за помощь, которая мне понадобилась, чтобы в него влезть (зеленый карри не помог талии).

Мы вернулись, вошли в воду, и я начал спуск, приятный и теплый. Только на глубине 40 м я начал чувствовать, будто зажал свое мужское достоинство в тиски. Повышенная высота моего голоса не была связана с содержанием гелия в моей смеси.

К сожалению, инфлятор низкого давления отключился. Поднявшись по линии, я попытался снова подключить LPI, но сухие перчатки помешали моему продвижению. Разочарованный через пять минут, я прекратил свои потери и продолжил движение к поверхности, позвав нашего водолаза поддержки Корана Марки, который быстро снова подключил инфлятор.

Я направился обратно вниз по линии, только чтобы быть встреченным последним дайвером, Кеном Блейкли, освобождающим линию перехода к барам для деко-дрифта! Проклиная свою удачу, я воспользовался возможностью попрактиковаться в нескольких упражнениях, в очередной раз напомнив себе о трудностях перехода из теплой воды в холодную...

Тим Лоуренс (впереди) готовится снова нырнуть

Крутилки и повороты

На протяжении веков кораблекрушения влияли на решения, далеко выходящие за рамки их бушпритов, но мало кто может похвастаться таким же историческим влиянием, которое оказал RMS. Лузитания. Ее история полна неожиданных поворотов и неожиданностей, чем любой роман Агаты Кристи, и она по-прежнему интригует любого, кто захочет перевернуть страницы.

RMS Lusitania, заходит в порт (Джордж Грэнтем Бейн)

На момент спуска на воду на верфи Джона Брауна в Шотландии в 1906 году водоизмещение судна составляло 31,550 XNUMX тонн. Лузитания был самым большим пассажирским судном в мире – его затмевало только его систершип Mauretania когда ее спустили на воду примерно 14 недель спустя на верфи Swan Hunter.

Британское правительство финансировало оба корабля для Cunard Line, помогая Великобритании конкурировать с растущим доминированием Германии в трансатлантических перевозках, и в то же время предоставляя ей удобный резерв вспомогательных крейсеров для использования в военное время.

Оба судна были зарегистрированы в Боевые корабли Джейн того периода как вспомогательные крейсеры, и вместе они вскоре стали доминировать на трансатлантических маршрутах, с Голубой лентой, переключающейся между ними. По скорости и роскоши они не имели себе равных.

Начало войны привело к спаду судоходства, и Mauretania был припаркован, пока Лузитания продолжил обслуживание маршрута.

Изменение правил

Это было время перемен. До этого момента война на море регулировалась конвенцией «Правила приза», которая запрещала вооруженным судам атаковать торговые суда без предупреждения. Однако условия применялись, если судно не останавливалось или сопротивлялось абордажу.

Конвенция была призвана защищать жизни. Если невооруженное судно будет потоплено или взято в качестве приза при нарушении нейтралитета путем перевозки контрабанды, пассажирам и экипажу должен быть предоставлен безопасный проход на берег.

Однако, поскольку немецкие подводные лодки стали более эффективными в потоплении кораблей, Британия начала вооружать свои торговые суда, и эти «корабли-ловушки» нарушали конвенцию. Адмиралтейство также приказало своему торговому флоту таранить любую подводную лодку, которая попытается остановить их.

Эта стратегия подтолкнула немцев к заявлению 4 февраля 1915 года, что война должна считаться неограниченной в зоне военных действий вокруг Британских островов. В то время неограниченная война считалась военным преступлением, и изменение политики привело к потоплению большего количества нейтральных судов.

Германия объявила зону военных действий Первой мировой войны

RMS Лузитания был зарегистрирован как вспомогательный крейсер, перевозивший боеприпасы, указанные в его манифесте, и не являвшийся нейтральным. New York Times реклама, размещенная напротив рекламы Cunard Лузитания За день до посадки 1 мая 2015 года Германия предупредила граждан США об опасностях путешествия на любом судне союзников, заходящем в зону боевых действий.

Это было бы Лузитания202-й рейс, возвращение из Нью-Йорка в Ливерпуль. Многие пассажиры не знали об этой рекламе, но она породила среди правящих классов предположения, что Лузитиана теперь стал законной целью войны.

«Во время перехода флаги не вывешивать», — дала указание компания Cunard. Предшественник нынешнего капитана Тернера вывесил американский флаг во время предыдущего рейса, что вызвало споры, возможно, для того, чтобы предупредить любую подводную лодку о том, что на борту находятся граждане США.

Капитан Уильям Тернер

Пассажиры не знали, что была загружена партия винтовочных патронов, гильз, детонаторов и алюминиевого порошка. Перечисленные в грузовом манифесте и легко замеченные немецкими шпионами, маскирующимися под носильщиков, они надежно закрепили цель на трубах корабля.

Неопределенное будущее

Лузитания направлялись в неопределенное будущее, но большинство пассажиров не осознавали возросшей опасности. Отвлеченные элегантностью судна и успокоенные капитаном Тернером, они, должно быть, чувствовали, что война была в миллионе миль отсюда. Ограничения по углю привели к закрытию четвертой котельной, что снизило максимальную скорость с 25.5 до 21 узла.

Последняя фотография Лузитании, сделанная 1 мая 1915 года.

Переход через Атлантику прошел без происшествий, хотя и с небольшой задержкой, необходимой для высадки пассажиров и экипажа с пассажирского судна. Камерония.

Днем 6 мая британское грузовое судно водоизмещением 6,000 тонн Centurion был торпедирован и затонул вместе с другим судном в результате атаки подводной лодки, что привлекло внимание к присутствию подводных лодок к югу от Ирландии.

Войдя в зону боевых действий, капитан Тернер приказал отключить свет. Световые люки в общественных помещениях были закрыты, а наблюдательные посты удвоены. Все водонепроницаемые двери были закрыты, а спасательные шлюпки отведены для более быстрого спуска на воду. Пассажиров-джентльменов предупредили о недопустимости курения на палубе во время любой прогулки после ужина.

Умывальник на месте крушения «Лузитании»

Королевский флот знал о приблизительных позициях активных подводных лодок благодаря Комнате 40, предшественнику Блетчли-парка. Этот секретный правительственный департамент перехватывал и расшифровывал немецкие сообщения, используя захваченные кодовые книги.

Это и Centurion затопление ставит под сомнение решение «Лузитании» продолжить путь в логово льва, а не обогнуть север Ирландии.

Эксперты говорят, что решение было принято из-за нехватки угля и количества дополнительных дней, необходимых для прохождения этого маршрута. В предыдущие месяцы он также был обозначен как непроходимый из-за немецкого минного поля, хотя 26 апреля, за четыре дня до этого, он был объявлен очищенным Лузитания покинул Нью-Йорк.

Телемотор

Общее предупреждение

Днем 6 мая капитан Тернер получил общее предупреждение о подводных лодках, активных к югу от Ирландии, и рекомендовал судам следовать по центру пролива, проходя входы в гавань на полной скорости.

Союзники создали страхование от военных рисков в ответ на растущие потери при перевозках и нежелание страховщиков рисковать судами и грузами, входящими в зону боевых действий. Это фактически перенаправило все коммуникации для судов, входящих в зону боевых действий, в Адмиралтейство, и в случае потерь могли возникнуть потенциально серьезные последствия.

Капитан был волен командовать по своему усмотрению, но в конечном итоге он знал, что будет отвечать перед Торговой комиссией.

Вверху и внизу: Кормовой телеграф.

В тот ранний полдень было получено последнее подтвержденное местоположение активной подводной лодки в районе плавучего маяка Конингбег, в 70 морских милях к востоку от того места, где Лузитания подвергся нападению.

Несмотря на указания Адмиралтейства, капитан Тернер проложил курс ближе к побережью Ирландии, ожидая, что подлодка будет искать более глубокие воды после любых атак, совершенных накануне.

Рано утром 7 мая из-за тумана он снизил скорость до 15 узлов и начал подавать сигналы гудком, встревожив некоторых пассажиров тем, что они восприняли как объявление о присутствии корабля.

Когда туман рассеялся, капитан Тернер увеличил скорость до 18 узлов и приказал изменить курс, чтобы приблизиться к ирландскому побережью, прежде чем возобновить навигацию.

Он начал получать четырехточечное определение. Его скорость и пеленги должны были быть измерены, если он хотел избежать создания легкой цели, ожидая высокой воды, корабль размером с Лузитания необходимо было преодолеть большую отмель, защищающую вход в Мерси.

Королевский флот не будет сопровождать корабли через зону боевых действий Лузитания. Некоторые историки указывают на неэффективность имеющихся эскортов, все из которых имели меньшую максимальную скорость, чем лайнер. Скорость была бы лучшей защитой гиганта от подводных атак, так что это было понятно.

Обеденная зона второго класса (Питер МакКэмли)

Большая латунная паровая труба в обеденной зоне второго класса

Отсутствие эскорта также могло быть уловкой, чтобы избежать флага британского судна. В то время британские военные корабли имели мало возможностей для нападения на подводные лодки.

Германский имперский флот отправил секретные инструкции, чтобы без предупреждения атаковать грузовые суда, входящие в зону боевых действий, подвергая риску суда под нейтральным флагом. В предыдущем месяце наблюдался рост числа потоплений таких судов.

За три месяца до затопления пробритански настроенный советник госсекретаря США Роберт Лансинг составил меморандум о негативном влиянии вступления США в войну на военные усилия Великобритании.

Было ли это уловкой, чтобы отвлечь внимание от Адмиралтейства, если бы тяжелые потери среди американцев угрожали нейтралитету США? Если бы грузовые суда были целью, это был бы лишь вопрос времени, прежде чем потери начнут влиять на общественное мнение.

В меморандуме говорилось, что вступление США в войну легитимизирует их корабли в качестве целей, что еще больше усугубит проблемы со снабжением.

Освещение прогулочной палубы

Кроме того, крайне необходимое оружие и боеприпасы будут направлены в армию США, что создаст катастрофический дефицит для Великобритании, которая и так была в напряжении. Однако некоторые утверждали, что это маловероятно, учитывая философию американской экономики свободного рынка и отношение спроса и предложения к бизнесу и прибыли.

Отсутствующие коммуникации

Другим аспектом является конфликт интересов. Лузитания лишил бы Британию доступа к военным материалам, в которых она нуждалась. При этом перевозка боеприпасов легитимировалась Лузитания Если рассматривать вопрос с точки зрения цели, приведет ли потеря груза к существенному дефициту на фронте?

Более позднее исследование выявило пять пропавших сообщений, отправленных напрямую Лузитания в последние дни корабля. Капитан Тернер признался, что получал их, но ему не разрешили раскрыть их суть на последующем дознании, что подпитывало теории заговора о действии темных сил.

Оглядываясь назад, легко определить выгоды для Великобритании от потери такого корабля, как Лузитания. Общественное возмущение, вызванное тем, что Германия напала на мирных жителей, несказанно помогло ее делу.

Латунь и морская жизнь в обеденной зоне второго класса

Вудро Вильсон уже предупреждал о серьезных последствиях в случае потери жизни среди американцев, когда немцы впервые объявили территорию вокруг Британии зоной военных действий. Была ли сцена подготовлена ​​или, как считают многие историки, это была серия неудачных совпадений?

Туман рассеивается.

Днем 7 мая туман рассеялся, принеся пассажирам обещание весны, а также помогая капитану Швигеру увидеть Лузитания улетая от него.

Не имея возможности сравниться с ней по скорости, он считал, что цель потеряна, пока Тернер не повернул свой корабль на четырехточечный курс и не представил U-20 с идеальным подходом. Подводная лодка дождалась, пока пассажирское судно не окажется на расстоянии более 700 м, прежде чем выпустить одну торпеду. Позже Швигер утверждал, что в этот момент он не знал личности своей жертвы.

Иллюстрация «Лузитании», на которой изображена летящая в нее смертоносная торпеда.

Торпеда ударила в гиганта между первой и второй спасательными шлюпками по правому борту под мостиком. За взрывом быстро последовало второе, более смертоносное извержение, заставив огромное судно почти сразу же накрениться на правый борт.

Необычная конструкция продольной переборки могла повлиять на скорость крена, сделав спасательные шлюпки на левом борту практически бесполезными. При сохранении скорости судна пассажирам также стало сложно добраться до спасательных шлюпок на правом борту.

Капитан Тернер не торопился отдавать приказ о спуске спасательных шлюпок, пытаясь повернуть к берегу. Руль не реагировал, а генераторы также вышли из строя. Пассажиры, не находившиеся на палубе, заблудились в лабиринте коридоров, погруженных во тьму.

Изысканные железные лифты, гордый образец британской инженерной мысли, стали смертельной ловушкой для тех несчастных, которые пытались воспользоваться ими для побега.

Лифты в ресторане первого класса

Капитан Тернер приказал своему кораблю идти полным ходом, но разорванные паровые линии сделали этот подход неэффективным. За то время, которое потребовалось огромному кораблю, чтобы снизить скорость, удалось спустить на воду только шесть спасательных шлюпок, одна из которых уплыла, а многие пассажиры просто рисковали в холодной воде.

Восемнадцать минут было достаточно, чтобы Лузитания покинуть поверхность. Из 1,960 проверенных пассажиров погибло 1,193. Многие тела так и не были найдены.

Подлый поступок

U-20 вернулся в Германию, где капитана сначала восхваляли, но в конечном итоге записали как одного из злодеев истории. Немецкое командование быстро попыталось дистанцироваться от его подлого поступка.

Продолжаются дебаты о причине второго, более мощного взрыва. Некоторые историки утверждали, что возможными виновниками были котлы, хотя эта теория была опровергнута фотографиями, сделанными водолазом Виком Верлинденом и Project 17, на которых они были целы.

Другая теория выдвинула угольную пыль как возможную причину. Превосходная книга Пэдди О'Салливана «Лузитания»: разгадка тайн обвинили алюминиевый порошок, хранившийся в трюме № 2, примерно там, где ударила торпеда. Обе идеи кажутся возможными, или это была комбинация двух? Поиск любого такого остатка является целью следующей экспедиции Проекта 17.

Вход в котел

Многие вопросы остаются без ответа. Было ли Адмиралтейство виновно в преступном умысле или халатности? Все зависит от того, как наблюдатель интерпретирует факты.

Кажется, что невидимая рука играла в шахматную партию с высокими ставками. Пассажиры были невольными живыми щитами для военных поставок.

Затопление Лузитания не втянуло Америку в Первую мировую войну, но зажгло бумажный фон пропагандистской войны, которая помогла изменить общественное мнение, проложив путь для США и их промышленного комплекса к вступлению в конфликт два года спустя. Остальное — история.

Никаких доказательств причастности тогдашнего Первого лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля к потере Лузитания, но письмо, которое он отправил руководителю Британской торговой палаты Уолтеру Рансимену 12 февраля 1915 года, действительно послужило поводом для теорий заговора.

В письме, отправленном в момент объявления Германией зоны военных действий вокруг Британских островов, он писал: «Самое важное — привлечь нейтральные суда к нашим берегам в надежде поссорить США с Германией. Со своей стороны, мы хотим, чтобы трафик был больше, а если часть его попадет в беду, то еще лучше".

Штурвал

В ходе расследования Торговой палаты капитан Тернер был оправдан по всем пунктам обвинения, несмотря на указания Черчилля «преследовать его без проверки». Было ли это попыткой отвлечь внимание от некомпетентности Адмиралтейства? Расследование однозначно возложило вину на Имперский германский флот.

Обломки судна, глубиной 92 м, видели много попыток спасения, некоторые из которых были успешными, некоторые нет. Море неохотно выдает свои секреты. История Лузитания начали постепенно уходить в тень истории, пока в 1970-х годах на арену не вышел спасатель-дайвер по имени Джон Лайт.

Лайт провел более 200 погружений на обломки и инициировал попытку спасения, в результате которой право собственности на обломки перешло к богатому американскому промышленнику Греггу Бемису. Греггом двигало желание разгадать, как такой огромный корабль мог затонуть за 18 минут от одного торпедного удара.

Его страсть заставила его потратить более 1 миллиона фунтов стерлингов, защищая свое право собственности на Лузитанияи стать техническим дайвером в 76 лет. Он погрузился к затонувшему судну в 2004 году, после чего активность пошла на спад.

Окна в ресторане первого класса

В 2016 году проект 17 принял вызов (см. ниже), что позволило десяткам технических дайверов, включая меня, помочь в научных исследованиях. За последние восемь лет член команды Вик Верлинден записал сотни часов видео в экстремальных условиях, а отснятый материал расшифровал Стюарт Уильямсон.

После своей смерти Грегг передал право собственности на Лузитания в музей, созданный для сохранения памяти об этом великом корабле, но не раньше, чем Питеру МакКэмли и Проекту 17 будет дано письменное разрешение на продолжение исследований.

Однако, к сожалению, в этом сезоне 2024 года музей отказал Проекту 17 в разрешении на погружение к затонувшему судну.

По его словам, Грегг хотел «поддержать технических дайверов со всего мира, чтобы они могли продолжать исследовать и документировать то, что многие считают Эверестом среди дайверов», и продолжение этой миссии является главной целью Проекта 17.

К счастью, в знак признания ценной работы Проекта 17, доктор Конни Келлехер и ее команда в подводном археологическом отделе ирландского правительства сделал Дайте нам разрешение на погружение вокруг затонувшего судна в этом сезоне. За что мы очень благодарны.

Жизни всех этих людей вплетены в ткань Лузитания история. Многие статьи и публикации выиграли от их попыток найти истину.

Путешествие в прошлое

Распознавание предметов на фотографиях и видео становится все сложнее с каждым сезоном. Глубина воды, температура и состояние поверхности — все это сговаривается, чтобы скрыть Лузитанияневероятное наследие с точки зрения. Каждое погружение — это путешествие в прошлое.

Меня пригласили присоединиться к Питеру и Project 17 в сезоне 2024 года. Мой бизнес по техническому дайвингу находится в Таиланде, и прошло много времени с тех пор, как я последний раз погружался в холодной воде. Я распаковал свой сухой костюм и обнаружил, что он больше не пригоден для использования, поэтому Питер любезно предложил мне свой запасной.

Изображение местоположения проекта 2024 года

Я поспешил забронировать билет, но из-за неопределенности относительно того, разрешат ли дайвинг или нет, мне пришлось в последнюю минуту совершить экстремальный поход к причалу — меня спасло вмешательство археологов.

Я надеялся, что переход обратно в холодную воду будет более плавным. Встретившись с Питером на его базе, я принялся готовить свое снаряжение и опробовать запасной комплект Питера, сухие перчатки и жилет с подогревом. О, роскошь!

Мы отправились в Кинсейл тем вечером, а на следующий день я встретил команду, когда мы загружались и направлялись к месту крушения. Это была любопытная смесь старых рук со всей Европы и США, но я не мог быть в лучшей компании.

Я намеревался позволить благоразумию взять верх над своим эго, подготовил снаряжение в первый день и выбрал легкий спуск на станции отрыва.

Запутанный контекст

Я уже описывал, что происходило на этих первых спусках. На следующий день ребята сдержались, чтобы я мог войти, но на этот раз я сменил сухие перчатки на старые, толстые мокрые.

Я спустился, когда окружающий свет померк; в свете моего фонарика обломки судна стали видны на расстоянии 5 метров от дна.

Состояние обломков тревожно ухудшается, а главная палуба лежит поверх других палуб в этом районе, что запутывает контекст артефактов.

Практика применения глубинных бомб Королевским флотом в 1950-х годах могла лишь ускорить этот процесс, но, несмотря на все усилия, если присмотреться, некоторые исторические моменты бросаются в глаза, чему способствует свет фонарика.

Капсулы времени, словно бросающие вызов натиску окружающей среды, включали ночной горшок, лежащий рядом с остатками матраса. Ирония в том, что я увидел ночной горшок, запертый в трехчасовом погружении при температуре 12°C в одолженном гидрокостюме без клапана для мочи, не ускользнула от меня!

Мое время на дне закончилось слишком быстро, и вспышки указали путь обратно к линии подъема. Я забрал свой маркер и поднялся к барам, чтобы пристроиться в группу, зависнув там, думая о масштабности задач, стоящих перед Проектом 17.

Погода в этой части света печально известна. Пережить четыре сезона за один день — обычное дело, что еще больше усложняет миссию.

Якорная лебедка в носовой части

Следующий день был неудачным из-за высоты волны, но на следующее утро мы вернулись полными оптимизма. Линь держался на месте, что облегчило нам ориентацию.

Стробоскопы убедили меня в правильности размещения линии, я поплыл, споткнувшись о что-то, похожее на столб большого диаметра. Что это было, я понял только потом, когда исследователь Стюарт идентифицировал это как мачту, сломанную и лежащую наверху обломков.

Следуя линии мачты, большие металлические рамы около 3 м в поперечнике, сложенные как салфетка, запутывали картину. Стюарт снова помог мне сложить части позже – я смотрел на рамы стен пассажирских комнат второго класса.

Снова не успев, я вернулся на линию, чтобы начать восхождение одновременно с Роалом Верховеном. Достигнув станции отрыва, мой дыхательный мешок начал заполняться!

Постоянно теряю плавучесть и роняю свой PO 2 , я понял, что мой автоматический клапан дилюента (ADV) протекает. Я отреагировал, отключив бортовой клапан дила, что было намного проще, чем добираться до ограничителя потока в толстых перчатках. Я завершил раннюю часть декомпрессии, встряхивая клапан дила, когда это было необходимо.

Линия передачи закрутилась вокруг выстрела, задев декомпрессионные планки. Роал отреагировал первым, а Даррон Бедфорд и я помогли распутать линию, как пара танцоров Морриса. После освобождения дрейфовая станция отсоединилась, и начался декомпрессионный дрейф.

Хороший сезон.

Прогноз предсказывал еще один день погружения, и пять дней из семи на разрешении будут составлять хороший сезон. Я бы вручную запустил укроп на своем устройстве для этого погружения, потому что у меня не было деталей для починки ADV.

Мы покинули Кинсейл, окруженные густым туманом, но заверенные шкипером в его временном характере. Конечно, через полчаса и на небольшом расстоянии от берега выглянуло солнце, и туман рассеялся достаточно, чтобы показать нам медленный полуметровый вал на поверхности моря, приближающийся с юга.

Добравшись до места крушения, мы быстро спустились, часть команды направилась к телеграфам, замеченным накануне. Я проложил линию расстояния, чтобы получить представление о масштабе. Три погружения, и так много осталось необнаруженным.

Мы снова прошли мимо ночного горшка, заметив любопытную сборку труб, которые, как предполагалось, предназначались для нагрева воды в каютах второго класса. Слишком быстро я повернул погружение. Подняв катушку, мы покинули дно, чтобы начать долгое всплытие и декомпрессию.

Последний член команды освободил перекладины, и мы начали дрейфовать, вписываясь в 150-минутное зависание, при этом всегда присутствовал риск заскучать, поскольку любая потеря концентрации на последнем препятствии могла стать для вас последней.

Подкрепляя этот момент, Вик освободился от петли и снял загубник, оставшись с полным ртом резины и воды. Даррон и я коллективно включились и передали Вику баллон с кислородом, который переместился, чтобы взять его. Холодные головы восторжествовали. Мы завершили погружение, и наш сезон 2024 года подошел к концу.

Тим с другими членами экспедиционной группы 2024 года

Членами экспедиционной группы, присутствовавшими, но не упомянутыми выше, были Рез Сохейл, исследователь Пэдди О'Салливан и Sea Hunter Экипаж Джон Гиллен и Кевин Шанахан.

ПРОЕКТ ЛУЗИТАНИЯ 17, Питер МакКэмли До проекта 17 лицензию на погружение имел только ирландский технический дайвер Эойн МакГарри. Лузитания. Однако, когда он потерял судовой телеграф Во время несанкционированного погружения в 2017 году в Dáil Éireann (нижней палате ирландского парламента) были подняты важные вопросы, что стало низшей точкой для Лузитания удаление артефактов. Наши хорошие отношения с Греггом Бемисом были укреплены нашей приверженностью переезду крупнейшего Лузитания артефакт в Ирландии, судовой шлюпбалки, от общественного туалета в Северной Ирландии до музея Old Head в Кинсейле. Это заняло у нас почти 18 месяцев встреч с местными и государственными чиновниками. Грегг Бемис Грегг дал нам разрешение на погружение Лузитания в 2016 году, и наша общая миссия по раскрытию правды о его быстром затоплении создала крепкую связь. В 2021 году, через год после его смерти, мы наконец получили доступ к котлам, где Вик Верлинден сфотографировал их рядами, все целые и, таким образом, поставив под сомнение давнюю теорию о том, что произошел взрыв угольной пыли. С момента создания Project 17, в команду которого вошли такие члены команды, как Стюарт Уильямсон, Вик Верлинден, Рез Сохейл, Фрэнк Макдермотт, Дэйв Грэйшн, Кари Хиттинен, Джерри Браун и Джимми Лайонс, мы разрушили монополию на дайвинг Лузитания. За последние восемь лет и 10 экспедиций мы помогли десяткам дайверов со всего мира посетить затонувший корабль, проложив путь для еще большего числа желающих. Что особенно важно, мы повысили осведомленность о Лузитанияисторическое значение и его роль в формировании мира, в котором мы живем сегодня. Теперь Эойн МакГарри входит в состав главного совета Музея Олд-Хед вместе с Коном Хейесом и Падрайгом Бегли, которому Грегг подарил Лузитания. В 2023 году, впервые за восемь лет и на третий год под новым руководством, нам отказали в разрешении на погружение в экспедиции 2024 года. Лузитания. Это решение стало результатом наших сложных отношений с новыми владельцами и их введения ненужных ограничительных правил. К сожалению, это, по-видимому, вызвано личными конфликтами и желанием восстановить прежнюю монополию. Правительственная лицензия Музей может владеть Лузитания но она не владеет морским дном или ирландскими территориальными водами, в которых лежит затонувшее судно. Наша лицензия всегда предусматривала, что мы не тревожим затонувшее судно, а зависаем над ним для сбора данных, и этот год не стал исключением. К счастью, мы получили необходимую государственную лицензию, и наша работа продолжилась по плану. Проект 17 был единственной командой, которая ныряла Лузитания в этом году, и собранные нами данные были уникальными. После того, как они будут переданы доктору Конни Келлехер в Подводном археологическом подразделении, они, как всегда, станут общедоступными. Мы надеемся, что музей решит сотрудничать с нами в будущем. Тем временем мы продолжаем реализацию планов нашей экспедиции 2025 года. Стюарт и Вик вложили огромные усилия в этот проект, и вся работа была собрана Марком Скилленом, который ведет веб-сайт Проекта 17 обновляется. Я также хотел бы отметить преданность Реза Сохеила, который был со мной в каждом погружении с самого начала проекта. Он является самым старым членом команды дайверов Project 17, имея за плечами около 50-60 погружений, 30-40 часов подводного времени на Лузитания, и около 150 часов общего времени в воде. Вместе с Барри Макгиллом, Рез сыграл важную роль в обнаружение и восстановление Лузитания шлюпбалка. Для тех, кто хочет еще глубже погрузиться в историю «Лузитании», книга Вика Верлиндена Лузитания – Подводная коллекция дает полный обзор и содержит 240 изображений, включая те, что были сделаны в течение пяти лет на глубине 92 м, исторические фотографии и иллюстрации. Книга в твердом переплете формата А4 имеет 200 страниц и стоит £36 — доставка £19.50.

Тим Лоуренс (Фото: Микко Пааси) ТИМ ЛОУРЕНС владеет Шкафчик Дэви Джонса (DJL) на острове Тао в Сиамском заливе, помогая дайверам развивать свои навыки за пределами любительского подводного плавания. Он также руководит Клуб исследователей ЮВА. Известный технический исследователь затонувших кораблей и пещерный исследователь, член Клуба исследователей Нью-Йорка, он является тренером технических инструкторов PADI / DSAT.

Также в Дивернете: Владелец LUSITANIA БЕМИС УМЕР В ВОЗРАСТЕ 91 ГОДА, Владелец LUSITANIA передал в дар МУЗЕЮ обломки RMS LUSITANIA, ВОДОЛАЗЫ ИЗВЛЕКАЮТ ГЛАВНЫЙ ТЕЛЕГРАФ ЛУЗИТАНИИ, Телеграф «Лузитания» поднят с глубины 90 М