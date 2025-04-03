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Как Рекс Коуэн олицетворял «золотой век» охоты за затонувшими кораблями в Великобритании

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Рекс Коуэн и его команда с монетами, поднятыми с места крушения «Холландии»: слева направо Чиппи Пирс, Джек Гейтон, Дэвид Стедефорд, Рекс Коуэн, Терри Хирон и Рой Грэм
Рекс Коуэн (в центре) и его команда с монетами, поднятыми с места крушения «Холландии»: слева направо Чиппи Пирс, Джек Гейтон, Дэвид Стедефорд, Рекс Коуэн, Терри Хирон и Рой Грэм (Scilly Memories)

Рекс Коуэн, скончавшийся в возрасте 97 лет, был признан самым успешным исследователем затонувших кораблей в Великобритании, особенно исторических затонувших кораблей, найденных на глубине, пригодной для подводного плавания, — и именно морская история увлекала его больше, чем само погружение.

Коуэн родился 16 июня 1927 года и вырос в северном Лондоне. Его отец был успешным импортером игрушек, и он учился в University College School, прежде чем его эвакуировали в Нью-Йорк, чтобы жить с родственниками во время Второй мировой войны. Позже семья переехала в Лос-Анджелес, где Коуэн работал неполный рабочий день в Paramount Studios в Голливуде. 

Вернувшись в Англию, он вступил в Королевские ВВС, но его надежды стать пилотом были разбиты его дальтонизмом. Он отправился охранять немецких военнопленных.

После войны он изучал право в Королевском колледже Лондона, а также был стипендиатом Фулбрайта в Университете Южной Калифорнии до 1953 года, прежде чем стать адвокатом по уголовным делам.

Однако в 1967 году он решил оставить успешную юридическую карьеру ради поиска труднодоступных затонувших кораблей, хотя многие в сообществе морской археологии стали считать его кем-то вроде преступника. 

У Коуэна был дом отдыха на островах Силли, и когда его попросили написать об открытии Королевским флотом начала XVIII века Фонды и ассоциации военный корабль, находившийся там, нашел работу ныряльщиков слишком захватывающей, чтобы сопротивляться ей.

Однако вместо того, чтобы стать дайвером, он организовал команды дайверов и руководил операциями с лодки. Его низконакладные экспедиции частично финансировались за счет продажи часто встречающихся артефактов, в то время как исторически интересные и часто ценные находки передавались в дар музеям.

Слева направо: Рекс Коуэн, Питер МакБрайд, Бриджит Ларн, Ник Рул, Алекс Коуэн (дочь Рекса) и Ричард Ларн ОБЕ. (Фото: фотография Майка Дэйви)
Рекс Коуэн (слева) с другими экспертами по кораблекрушениям Питером Макбрайдом, Бриджит Ларн, Ником Рулом, дочерью Алекс Коуэн и Ричардом Ларном в Музее кораблекрушений в Корнуолле в 2021 году (фотография Майка Дэйви)

Команда Hollandia & Принцесса Мария

Покойная жена Коуэна Зелиде также стала экспертом по историческим кораблекрушениям. Когда она наткнулась на отчет 1794 года о судне Голландской Ост-Индской компании (VOC), Голландия, затонувшего у островов Силли судна, они собрали команду водолазов, чтобы попытаться найти его обломки, несмотря на сильную конкуренцию. 

42-метровый, 32-пушечный флейт был спущен на воду в 1742 году и потерпел крушение во время своего первого плавания в Ост-Индию в следующем году на Ганнер-Рок, к западу от острова Аннет. Вместе с кораблем погибло 306 моряков, солдат и пассажиров, а также большое количество торговых монет. 

Поиски Коуэнов начались в 1968 году, когда они прочесывали архивы в Англии и Нидерландах и использовали, что необычно для того времени, протонный магнитометр для поиска перспективных участков морского дна. Обломки были найдены в сентябре 1971 года, и они извлекли большое количество серебряных монет, а также бронзовые пушки, мортиры и другие артефакты.

Морские археологи вскоре подвергли сомнению методы Коуэна и его баланс между археологическим сохранением и охотой за сокровищами, но Коуэн был настроен найти больше голландских ост-индцев. Он будет участвовать в открытии еще семи таких кораблей, включая Принцесса Мария, большое судно VOC, затонувшее на мелководье у островов Силли в 1686 году. 

Король Яков II отправил спасателей, чтобы забрать находившиеся на борту серебряные монеты, позже отрицая, что знал о крушении голландцам, но Коуэн нашел еще больше монет, а также пушки, корабельные доски и множество артефактов.

Команда Влигентхарт & Русвейк

В 1981 году его команда обнаружила Влигентхарт (Летающий Харт), полный сундуков с сокровищами, полных мексиканского серебра и голландских золотых и серебряных монет и других предметов. Он направлялся в Ост-Индию, когда шторм в сочетании с весенним приливом и ошибкой пилота привел его на песчаную отмель. Оттуда он соскользнул и затонул на глубине 18 м, потеряв всех членов команды. 

Карта, составленная неудачливыми спасателями того времени, была обнаружена и дала подсказки Коуэну, хотя ему потребовалось четыре года, чтобы найти место крушения, и еще два года, чтобы найти первые монеты. Его водолазы все еще поднимали сундуки в 1992 году. 

Также в 1981 году Коуэн жаловался в The Times, как записано в парламенте, что британское правительство «навязывает водолазам, занимающимся подводной археологией и разведкой, новый и официозный набор правил, содержащийся в их уставном документе», ссылаясь на Закон о защите затонувших объектов. Он упустил несколько возможностей отстаивать вклад, который водолазы-любители могли бы внести в морскую археологию.

Еще один корабль VOC, Русвейк, затонул в начале 1740 года во время своего второго похода на восток в Гудвин-Сэндс, и снова не было известно ни об одном выжившем.

В 25 году его обнаружил на глубине 2004 метров водолаз-любитель, а летом следующего года группа под руководством Коуэна тайно подняла большую часть содержимого корабля, включая 1,000 серебряных слитков и золотых монет.

Коллекция монет, некоторые из них обрезаны (проект HE / #Rooswijk1740)
Коллекция монет, некоторые из которых были обрезаны, найденных позже на реке Роосвейк (HE / #Rooswijk1740 Project)

Находки были представлены представителю правительства Нидерландов в Плимуте в конце 2005 года, но спасательная операция привела к дальнейшей критике за то, что международные конвенции об археологическом наследии были нарушены. Русвейк В настоящее время это место кораблекрушения находится под защитой Великобритании.

Однако в Рейксмузеуме в Амстердаме была создана галерея, посвященная экспонатам VOC, созданным Коуэном, и он по-прежнему твердо стоял на том, что его поиски затонувших кораблей были мотивированы не финансовой выгодой, а любовью к истории и приключениям. 

И в ходе своей карьеры он завоевал расположение ряда профессионалов, которые признали его вклад и честность. Он в течение 23 лет входил в Консультативный комитет британского правительства по историческим местам кораблекрушений.

В течение многих лет Коуэн был водолаз Он был консультантом журнала Wrecks вместе с Кендаллом Макдональдом и часто звонил, чтобы рассказать о своем последнем захватывающем проекте, а также выразить свое разочарование менее благожелательными членами морского археологического сообщества или конкурирующими частными исследователями, если считал, что их подход был непрофессиональным.

Коуэн жил в Хэмпстеде, где он был хорошо известен как автор, ведущий, судья и общественный деятель. В какой-то момент он предложил местному сатирическому журналу Хэмпстед Виллидж Войс что это должно произвести фурор по случаю его смерти, которая наступила 9 марта. 

Издание отреагировало тем, что развесило плакаты по всей северной части Лондона с надписью «Король умер — Хэмпстония оплакивает своего горячо любимого монарха». Коуэн оставляет трех своих дочерей, Алекс, Джульетту и Энни, и их детей. 

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

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