Дайверы нашли недостающие звенья легендарного затонувшего судна Vasa

С момента кораблекрушения в начале 17 века васа Его почти нетронутым вытащили из реки Стокгольм 60 лет назад, и он стал одной из главных туристических достопримечательностей Швеции. Однако предположительно некоторые предметы остались на месте крушения «Грот Васа».

В ходе расширенных исследований, проводимых морскими археологами из васа Музей-побратим музея Врак – Музей затонувших кораблей.

Среди новых находок — якоря для бревен, части бочек, обработанный кусок древесины, предположительно являющийся частью марскорг или «воронье гнездо», которое могло быть установлено на бушприте корабля, а также пока неопознанный круглый предмет с закругленным краем и устьем.

Неопознанный круглый объект с ободом и горловиной (Микаэль Фредхольм, Vrak/SMTM)

В последующие годы после подъема 64-пушечного военного корабля в 1961 году было проведено несколько погружений. Новый раунд исследований начался в 2018 году и использовал технологические разработки: трехмерное картирование морского дна и профилирование подводного дна проводились с использованием передового гидролокационного оборудования под руководством профессора Мартина Якобссона из Стокгольмского университета.

За этим последовали исследования с помощью ROV, проведенные шведским ВМС с борта HMS. Белос до того, как за дело взялись дайверы-археологи Врака. Они завершили свою работу в прошлом году, и отчет, основанный на результатах, был только что опубликован.

След Vasa: 3D-изображение на основе многолучевых измерений (Мартин Якобссон, Стокгольмский университет)

На данный момент оставшиеся предметы остаются на глубине около 30 м в Балтийском море, где холодные солоноватые воды обеспечивают высокую степень сохранности на протяжении столетий, даже для корабельных лесоматериалов.

Воронье гнездо

«Теперь мы хотели бы узнать больше об этих объектах и ​​изучить их подробнее», — говорит морской археолог Врака Джим Ханссон, руководитель проекта по исследованиям грота Васа. «Мы хотим поднять часть корабля, которая может быть частью вороньего гнезда, со дна, чтобы проанализировать ее».

Сам бушприт до сих пор не найден, но есть надежда, что секция «вороньего гнезда» может дать новое представление о его общей конструкции.

Части, которые отсутствовали васаносовая часть корабля, включая бушприт, на котором должно было располагаться «воронье гнездо» (Музей Васа)

Воронье гнездо на бушприте (Джим Ханссон, Vrak/SMTM)

«Когда мы ныряем, мы можем обнаружить то, чего не видит технология», — говорит Ханссон. «Кроме того, необходимы человеческий глаз и рука, чтобы иметь возможность проверить находки, изучить их и понять, для чего они использовались.

«Но все технологии нужны для понимания целого. Благодаря этим исследованиям у нас теперь есть более полная картина васа место крушения, чем то, что существовало ранее.

«Вся подъемная работа, которая была проделана васа до того, как ее удалось спасти, видно на 3D-изображениях, но невооруженным глазом обнаружить невозможно. Это буквально следы, оставленные васа! "

Следы «Васы»: многолучевая карта, показывающая территорию, оставшуюся после подъема обломков, и объекты, обнаруженные HMS Belos (Мартин Якобссон, Стокгольмский университет / Джим Ханссон, Vrak/SMTM)

Музей Васа (Хорхе Ласкар)

«Теперь мы узнаем, сможем ли мы исследовать этот район глубже и найти больше частей корабля, которые все еще отсутствуют», — говорит директор музея Vasa Дженни Линд. «В преддверии памятного 2028 года, когда васа исполняется 400 лет, было бы неплохо найти больше пропавших предметов».

васа У него была лишь короткая история как морского судна, поскольку оно затонуло во время своего первого плавания, но сегодня его останки продолжают привлекать около миллиона посетителей ежегодно.

Для тех, кто посещает Стокгольм, 72-часовой комбинированный билет, позволяющий ощутить васа Музей а также насладиться виртуальным погружением в врак Стоимость билета составляет 349 крон (27 фунтов стерлингов), для лиц до 18 лет вход бесплатный.

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