Морской археолог, защитник океана и технический дайвер доктор Мэтт Картер выступит на технической сцене GO Дайвинг Шоу ANZ в Сиднее в конце месяца.

С 2003 года он работал над подводными археологическими проектами в 13 странах: от раскопок затонувшего 2,800 лет финикийского корабля в Испании до руководства экспедициями по созданию 3D-моделей призрачных флотилий атолла Бикини и лагуны Чуук.

В 2009 году Мэтту была присуждена стипендия Australasian Rolex от Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), где он познакомился с использованием ребризеров для научного дайвинга. С тех пор он стал пионером в использовании CCR и фотограмметрии для морской археологии, специализируясь на обследовании и оценке затонувших кораблей Второй мировой войны в Австралии и Тихом океане.

Мэтт — международный член и обладатель награды EC50 Клуба исследователей, бывший вице-президент Австралазийского института морской археологии (AIMA) и представитель Новой Зеландии в Международном комитете по подводному культурному наследию ИКОМОС (ICUCH). Он также был ведущим-специалистом на телесериале Coast: New Zealand, спин-оффе британского сериала Coast, созданного BBC, и является экспертом по предметной области для Организации Объединенных Наций, Международного союза охраны природы (МСОП), Секретариата Тихоокеанской региональной программы по охране окружающей среды (SPREP) и правительства Австралии.

Мэтт, занимающийся научным, коммерческим и техническим дайвингом уже более десяти лет, сейчас занимает должность директора по исследованиям в Фонде крупных проектов, работая над защитой морских экосистем, культур и средств к существованию, находящихся под угрозой из-за загрязнения затонувшими кораблями времен Второй мировой войны в Голубой части Тихого океана.

Тема доклада Мэтта на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ:

Призрачные обломки Blue Pacific

Доктор Мэтт Картер - Призрачные обломки Синего Тихого океана 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage — на них выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для молодых и старых, от VR-дайвинга до тридайвов. , демонстрационный бассейн и многое другое.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.