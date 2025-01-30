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Подводный фотограф Лоусон Вуд призывает коллег-фотографов не выбрасывать мусор и объясняет, почему там могут скрываться настоящие сокровища, когда он отправляется в глубины океана. Фото Этап на GO Дайвинг Шоу в марте.

Лоусон является соучредителем Berwickshire Marine Reserve и автором и соавтором более 50 книг. Он является одним из основателей Marine Conservation Society (член № 6) и вошел в историю фотографии, получив стипендии как от Королевского фотографического общества, так и от Британского института профессиональных фотографов исключительно для Подводная фотография.

Его последняя книга о морской жизни Северного моря и пролива Ла-Манш будет представлена ​​на выставке дайвинга GO Diving Show.

GO Дайвинг Шоу
Не удаляйте мусор! 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам, семинары по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, а также, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблем-затонувшим» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

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Купите билет до 31 января 2025 года за 17.50 фунтов стерлингов и возьмите с собой приятеля, супруга или лучшего друга абсолютно бесплатно! Или почему бы не взять с собой приятеля, который не занимается дайвингом, чтобы они увидели все чудеса подводного мира, которые они упускают!

По сути, предложение «2 по цене 1» равнозначно тому, что каждый билет стоит всего £8.75. И как всегда, сюда входит бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут ехать бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Разоблачительный отчет о действиях властей Красного моря #подводное плавание #подкаст #новости

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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@fredr1 #AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Можешь ли ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между заправкой воздухом и найтроксом с CB или банкованным? Спасибо! #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как сделать найтрокс? #AskMark

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