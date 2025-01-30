Не удаляйте мусор!

Подводный фотограф Лоусон Вуд призывает коллег-фотографов не выбрасывать мусор и объясняет, почему там могут скрываться настоящие сокровища, когда он отправляется в глубины океана. Фото Этап на GO Дайвинг Шоу в марте.

Лоусон является соучредителем Berwickshire Marine Reserve и автором и соавтором более 50 книг. Он является одним из основателей Marine Conservation Society (член № 6) и вошел в историю фотографии, получив стипендии как от Королевского фотографического общества, так и от Британского института профессиональных фотографов исключительно для Подводная фотография.

Его последняя книга о морской жизни Северного моря и пролива Ла-Манш будет представлена ​​на выставке дайвинга GO Diving Show.

Не удаляйте мусор! 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам, семинары по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, а также, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблем-затонувшим» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

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Купите билет до 31 января 2025 года за 17.50 фунтов стерлингов и возьмите с собой приятеля, супруга или лучшего друга абсолютно бесплатно! Или почему бы не взять с собой приятеля, который не занимается дайвингом, чтобы они увидели все чудеса подводного мира, которые они упускают!

По сути, предложение «2 по цене 1» равнозначно тому, что каждый билет стоит всего £8.75. И как всегда, сюда входит бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут ехать бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!