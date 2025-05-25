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Вдова дайвера: «Я все еще проверяю новости каждый день»

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Последняя фотография Стива Клоуза во время погружения (Вивьен Клоуза)
Последняя фотография Стива Клоуза во время погружения (Вивьен Клоуза)

«Я до сих пор проверяю новости каждый день», — говорит Вивьен Клоуз. «Я ищу информацию о случаях дайвинга в Дорсете, надеясь, что когда-нибудь его тело вернется домой к нашей семье».

Муж Вивьен Стив Клоуз пропал без вести примерно в 28 км от побережья Дорсета днем ​​в субботу, 25 мая 2024 года. как сообщалось вскоре после инцидента on Диверне.

На тот момент было мало подробностей, и имя водолаза не было объявлено. Полномасштабная воздушная и морская поисково-спасательная операция была прекращена на следующий день, но его тело до сих пор не найдено.

За прошедший год Вивьен Клоуз пришлось бороться не только с внезапной утратой, но и с утомительной бюрократической волокитой, связанной с жизненно важной задачей получения свидетельства о смерти человека, который бесследно исчез. 

Сегодня, спустя двенадцать месяцев после ухода мужа, Вивьен также рассказывает: Диверне что она хочет исправить любое впечатление, которое могло возникнуть – из-за ограниченной информации, предоставленной в то время – что он был неопытным дайвером. Ей не дали возможности сделать заявление о нем в прошлом году, говорит она.

«Я все еще проверяю новости»: Стив и Вивьен Клоуз в более счастливые времена (Вивьен Клоуз)
Стив и Вивьен Клоуз в счастливые времена (Вивьен Клоуз)

Стиву Клоусу было 57 лет, он был старшим инженером-электриком, увлекавшимся дайвингом. «Он нырял с одним из своих лучших друзей, и именно он позвонил мне, чтобы рассказать об этом», — рассказала Вивьен. ДивернеОна понимала реалии подводного плавания, поскольку сама была мастером подводного плавания, хотя и повесила свое снаряжение на гвоздь еще в 2010 году. 

Содержание
Содержание

День погружения

Роковое падение должно было быть тем, что Вивьен описывает как «обычное любительское погружение» на обломки судна. Аракан, хотя на глубине 56 м и далеко от берега находятся останки этого викторианского торгового парусного судна, которое столкнулось с пароходом американские в 1874 году произошло серьезное погружение.

Однако Вивьен описывает своего мужа как опытного инструктора PADI Master Instructor и инструктора TDI, а также как человека, всю жизнь занимающегося дайвингом, который много лет исследовал воды вокруг Портленда и не имел недостатка в технических знаниях.

«За 25 лет он обучил бесчисленное количество дайверов и был известен своим спокойствием и скрупулезным подходом», — говорит она. 

(Вивьен Клоуз)
(Вивьен Клоуз)
Стив Клоуз во время очередного погружения (Вивьен Клоуз)
Стив Клоуз во время очередного погружения (Вивьен Клоуз)

«В тот день, когда он пропал в море, он достиг своей 15-метровой остановки безопасности, стандартной процедуры после глубоководного погружения. А потом ничего. Только заблокированная катушка и маркерный буй на поверхности, чтобы указать, что он там был.

«Береговая охрана начала масштабные поиски с привлечением вертолетов, стационарныхкрыло самолеты, спасательные шлюпки из Веймута и Суонеджа и другие лодки в этом районе. Они искали до глубокой ночи, но тело Стива так и не было найдено. 

Спасательная шлюпка Уэймута (RNLI)
Спасательная шлюпка Weymouth приняла участие в поисках Стива Клоуза (RNLI)

«Мой рок»

Однако для Вивьен и ее семьи Стив был «больше, чем просто пропавший без вести человек», говорит она. «Он был мужем, отцом, другом. Мы со Стивом были вместе с подросткового возраста, в общей сложности 40 лет, и женаты 35 лет. 

«Мы вместе вырастили пятерых детей — младшему было всего 15, когда Стив пропал. Стив был моей опорой, единственным человеком, который всегда был рядом».

Стив и Вивьен Клоуз и их семья (Вивьен Клоуз)
Стив и Вивьен Клоуз и их семья (Вивьен Клоуз)

В момент исчезновения на дайвере были часы Rolex Submariner 1967 года, принадлежавшие его покойному отцу, семейная реликвия, которая должна была достаться по наследству одному из сыновей пары, Джеку. «Его возвращение также будет значить для нас очень много», — говорит Вивьен.

«С тех пор я пожертвовал Спасательная шлюпка Эксмута рулевая рубка на имя Стива и его покойного отца, ветерана Королевского флота. Это способ удержать их обоих в море, продолжая помогать другим».

Бюрократические издержки

Одним из самых сложных моментов для семьи пропавшего без вести дайвера является подача заявления на получение свидетельства о смерти. Диверне в 2019 году Рози Мосс, вдова дайвера из Кента Бена Мосса, описанный опыт похожи на те, что у Вивьен Клоуз.

«Эмоциональный удар усугублялся бюрократическим», — говорит Вивьен. «Юридический процесс получения свидетельства о презумпции смерти был долгим, дорогостоящим и эмоционально истощающим. Он включает в себя подачу официального заявления в Высокий суд, размещение публичных объявлений в газетах и ​​часто наем юридического представителя. 

«Это тысячи фунтов в то время, когда вы едва функционируете. Но без свидетельства о смерти я не смог бы урегулировать вопрос с имуществом Стива, поэтому потерял бы наш дом. Я поднял проблема с моим депутатом, надеясь провести реформы, но из этого ничего не вышло.

Стив Клоуз (Вивьен Клоуз)
Стив Клоуз (Вивьен Клоуз)

«Теперь я надеюсь, что, поделившись историей Стива, кто-то сможет предоставить информацию или что будущие поиски станут возможными при наличии необходимого оборудования. 

«Но больше всего я хочу пролить свет на тихое, часто невидимое горе семей, которые теряют близких в море».

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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