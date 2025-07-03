Divers Alert Network представляет стажеров 2025 года

Сеть оповещений о дайверах (DAN) с гордостью представляет своих стажеров 2025 года — Сэма Креншоу, Тайлера Хортона, Анну Крылову и Саманту Носалек.

Программа стажировок DAN была запущена в 1999 году, чтобы дать квалифицированным кандидатам ценный опыт в исследовании безопасности погружений. Хотя программа по-прежнему ориентирована на исследования, ее сфера охвата расширилась за счет включения проектов, которые фокусируются на других аспектах миссии DAN по оказанию помощи дайверам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи, и содействию безопасности погружений посредством образования. Сегодня стажеры DAN участвуют в различных мероприятиях, включая полевые работы, лабораторные исследования, выездную работу, разработку учебных программ и другие проекты, которые содействуют безопасности погружений.

Сэм Креншоу является лейтенантом Береговой охраны США и дайвмастером. Он получил степень бакалавра в области морских инженерных технологий в Техасской морской академии A&M при Техасском университете A&M в Галвестоне. Карьера Сэма в Береговой охране включала инспектирование коммерческих судов в Филадельфии и Нью-Джерси, расследование морских аварий в Батон-Руж и участие в специализированной программе обучения морской промышленности, которая фокусируется на расследованиях аварий судов с дайвингом и подводным плаванием с маской и трубкой, проводимых Береговой охраной. Он решил работать с DAN в рамках этой программы, чтобы глубже понять тонкости инцидентов, связанных с дайвингом, и продвигать взаимные интересы безопасности по спасению жизней Береговой охраны США и DAN.

Тайлер Хортон, уроженка Индианы, окончила Дейтонский университет в 2022 году, получив степень бакалавра наук по биологии и дополнительные специальности по нейронауке и испанскому языку. После окончания университета она работала исполнительным директором международной некоммерческой организации общественного здравоохранения, занимающейся ранним скринингом и профилактической помощью при раке груди и шейки матки. Затем она провела год в одиночку, путешествуя по миру, отмечая приключения из списка желаний и влюбляясь в подводное плавание с аквалангом. Тайлер в восторге от того, что сможет объединить свою страсть к подводному миру и безопасности с опытом в научных исследованиях, присоединившись к программе стажировок DAN Research этим летом.

Анна Крылова — морской ученый, изучающий поведенческую экологию, охрану природы и инновационное повествование. В 2024 году она получила степень магистра наук по морской биологии в Северо-Восточном университете, где она исследовала динамику кормодобывания горбатых китов вдоль побережья Калифорнии для своей диссертации. Во время обучения в аспирантуре Анна начала изучать подводная фотография и стала научным дайвером AAUS, исследуя разнообразные экосистемы в Массачусетсе, Панаме, Вашингтоне и Калифорнии. Ранее она получила степень бакалавра в области морской биологии с дополнительной специальностью фотожурналистики в Northeastern, проводя исследования камуфляжа каракатиц в Морской биологической лаборатории и оттачивая свои навыки в исследованиях и визуальном повествовании. Она стремится развить свои маркетинговые навыки во время своей стажировки, чтобы способствовать укреплению связей между общественностью и нашими океанами.

Саманта Носалек учится на втором курсе в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле, получает степень в области биомедицинской инженерии на кафедре биомедицинской инженерии Lampe Joint. Она является дайвмастером NAUI с сертификатами по продвинутым процедурам найтрокса и декомпрессии, и она работает волонтером в SEAKERS, некоммерческой организации подводного плавания, базирующейся в ее родном городе Конкорд, Северная Каролина. Она с нетерпением ждет возможности заложить прочную основу в области основ исследований в области дайвинга во время своей стажировки.