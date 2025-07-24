Дэвид Страйк представляет предостерегающие истории для технарей

Знаменитый дайвер Дэвид Страйк будет развлекать и обучать посетителей технической сцены GO Дайвинг Шоу в Сиднее в сентябре, с новыми предостережениями для технарей.

Получивший сертификат водолаза в 1961 году, имеющий опыт работы в военных, коммерческих, научных и технических водолазных секторах, а также являющийся экспертом и квалификацией в области подводного плавания с открытым и закрытым циклом, а также водолазного оборудования с поверхностным запросом, Дэвид Страйк, проживающий в Австралии, является бывшим инструктором по дайвингу и сертифицирующим инструкторов-тренеров, а также постоянным редактором по вопросам, связанным с дайвингом, в изданиях по дайвингу по всему миру.

Организатор нескольких мероприятий мирового уровня по дайвингу, в частности технического дайвинга, он является обладателем нескольких наград «Признание в отрасли», премии ADEX «За достижения всей жизни» и членом Клуба исследователей Нью-Йорка.

Дэвид Страйк представляет предостерегающие истории для технарей 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.