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Сообщество подводного плавания: Корнуоллским клубам нужна помощь

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Тренировки в бассейне в Корнуолле
Тренировки в бассейне в Корнуолле

Разослан призыв о финансовой помощи для, как утверждается, единственного дайвинг-центра в Великобритании, предлагающего общественные клубы подводного плавания и занятия по обучению навыкам плавания на воде для детей и взрослых с ограниченными возможностями. 

Дайвинг с обзорной площадки В Корнуолле находится дайвинг-центр SSI, который также предлагает стандартные и специальные курсы PADI. Клэр Джонс, содиректор PR-компании из Труро, присоединилась к Viewpoint в качестве директора и помощника инструктор в прошлом году и говорит, что она и ее команда работали над созданием и проведением регулярных клубов для людей всех возрастов в районах Сент-Остелл и Труро.

«Все идет настолько хорошо, что это просто нереально», — говорит она. «У нас были нейроразнообразные дети, которые полностью выходили из своей скорлупы и становились героями, используя подводное плавание как средство для улучшения психического здоровья. Это также оказывает положительное влияние на всю семью.

Подводные учения
Подводные упражнения в бассейне

«У нас есть множество замечательных инструкторов, имеющих квалификацию, необходимую для людей с ограниченными возможностями, а также волонтеры, которые вместе с нами достигли профессионального уровня, чтобы помогать нам».

В настоящее время Viewpoint организует занятия в бассейне для детей от восьми лет по вечерам в один из будних дней, а также основной клуб подводного плавания по выходным для всех желающих: от подготовленных детей до пожилых людей. 

Молодой стажер
Молодой стажер

Оба клуба работают за счет себестоимости, говорит Джонс, и как профессионалы, так и любители дайвинга добровольно вкладывают свое время. Они организовали упражнения и уроки охватывающие такие аспекты, как погружение вслепую, сценарии погружения в пещеры, защита рифов и занятия по сноркелингу, «все направлено на то, чтобы дать ребенку или взрослому возможность обрести уверенность в наших водах и морях.

«Мы участвуем в проекте Dive Against Debris, обучаем морской экологии и работаем над улучшением и улучшением состояния морской среды», — говорит Джонс.

Использование затемняющих масок
Использование затемнения .

Чтобы клубы могли расширяться, Viewpoint с ноября проводит краудфандинг в надежде собрать 8,000 фунтов стерлингов. Основная часть этих средств пойдет на приобретение нового воздушного компрессора. «Поскольку наш сломался, мы с трудом заполняли отдельные баллоны, чтобы подготовить их к работе, и в итоге нам приходится проделывать 24-мильную поездку туда и обратно, чтобы их заправить», — говорит Джонс.

По ее словам, пожертвования также пойдут на оплату небольшого количества дополнительных баллонов, BC, сланцев и карточек идентификации рыб, а также на покрытие платы за бассейн и гибкости в предоставлении льготного членства для семей с низким доходом. Первоначально фонд собрал 1,645 фунтов стерлингов, но в последние недели затих.

«Наши квалифицированные профессиональные дайверы и волонтеры с ограниченными возможностями готовы к работе», — говорит Джонс. «Каждый может заниматься дайвингом, и мы хотели бы предоставить им место для обучения». Страница GoFundMe можно найти здесь.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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@fredr1 #AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Можешь ли ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между заправкой воздухом и найтроксом с CB или банкованным? Спасибо! #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как сделать найтрокс? #AskMark

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2 Комментарии
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Джефф
Джефф
3 часов назад

Похоже, это больше похоже на благотворительность, направленную на финансирование нового компрессора для школы дайвинга.

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Рекс Харгрейв
Рекс Харгрейв
39 минут назад

I do the same thing in Norfolk!!!!!

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