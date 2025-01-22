Сообщество подводного плавания: Корнуоллским клубам нужна помощь

Разослан призыв о финансовой помощи для, как утверждается, единственного дайвинг-центра в Великобритании, предлагающего общественные клубы подводного плавания и занятия по обучению навыкам плавания на воде для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Дайвинг с обзорной площадки В Корнуолле находится дайвинг-центр SSI, который также предлагает стандартные и специальные курсы PADI. Клэр Джонс, содиректор PR-компании из Труро, присоединилась к Viewpoint в качестве директора и помощника инструктор в прошлом году и говорит, что она и ее команда работали над созданием и проведением регулярных клубов для людей всех возрастов в районах Сент-Остелл и Труро.

«Все идет настолько хорошо, что это просто нереально», — говорит она. «У нас были нейроразнообразные дети, которые полностью выходили из своей скорлупы и становились героями, используя подводное плавание как средство для улучшения психического здоровья. Это также оказывает положительное влияние на всю семью.

Подводные упражнения в бассейне

«У нас есть множество замечательных инструкторов, имеющих квалификацию, необходимую для людей с ограниченными возможностями, а также волонтеры, которые вместе с нами достигли профессионального уровня, чтобы помогать нам».

В настоящее время Viewpoint организует занятия в бассейне для детей от восьми лет по вечерам в один из будних дней, а также основной клуб подводного плавания по выходным для всех желающих: от подготовленных детей до пожилых людей.

Молодой стажер

Оба клуба работают за счет себестоимости, говорит Джонс, и как профессионалы, так и любители дайвинга добровольно вкладывают свое время. Они организовали упражнения и уроки охватывающие такие аспекты, как погружение вслепую, сценарии погружения в пещеры, защита рифов и занятия по сноркелингу, «все направлено на то, чтобы дать ребенку или взрослому возможность обрести уверенность в наших водах и морях.

«Мы участвуем в проекте Dive Against Debris, обучаем морской экологии и работаем над улучшением и улучшением состояния морской среды», — говорит Джонс.

Использование затемнения .

Чтобы клубы могли расширяться, Viewpoint с ноября проводит краудфандинг в надежде собрать 8,000 фунтов стерлингов. Основная часть этих средств пойдет на приобретение нового воздушного компрессора. «Поскольку наш сломался, мы с трудом заполняли отдельные баллоны, чтобы подготовить их к работе, и в итоге нам приходится проделывать 24-мильную поездку туда и обратно, чтобы их заправить», — говорит Джонс.

По ее словам, пожертвования также пойдут на оплату небольшого количества дополнительных баллонов, BC, сланцев и карточек идентификации рыб, а также на покрытие платы за бассейн и гибкости в предоставлении льготного членства для семей с низким доходом. Первоначально фонд собрал 1,645 фунтов стерлингов, но в последние недели затих.

«Наши квалифицированные профессиональные дайверы и волонтеры с ограниченными возможностями готовы к работе», — говорит Джонс. «Каждый может заниматься дайвингом, и мы хотели бы предоставить им место для обучения». Страница GoFundMe можно найти здесь.

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