Распространенные травмы при дайвинге, несчастные случаи при дайвинге на больших расстояниях и горячая линия DAN

Уважаемый вице-президент по медицинскому обслуживанию Diver Alert Network доктор Матиас Ночетто выступит с вдохновляющими и образовательными презентациями на первом мероприятии. GO Дайвинг Шоу ANZ (состоится в Sydney Showground 28-29 сентября).

Доктор Ночетто стал сертифицированным дайвером в 1994 году и инструктором SSI в 1999 году. Он завершил свое медицинское обучение в 2001 году в Университете Буэнос-Айреса (UBA) в Аргентине. Позже он поступил на трехлетнюю клиническую и исследовательскую стажировку по гипербарической и водолазной медицине в Мехико.

Имея опыт работы в области токсикологии и интерес к морской жизни, в конце 2001 года его пригласили читать лекции на курсе DAN-UHMS CME в Косумеле. С тех пор он начал работать в DAN по совместительству, предлагая лекции, обучающие мероприятия, переводя учебные программы и продвигая миссию DAN по всей Южной Америке и Карибскому региону.

Доктор Матиас Ночетто

В 2006 году ему предложили постоянную должность в штаб-квартире DAN в Дареме, Северная Каролина, где он и работает с 2007 года.

Сегодня д-р Ночетто является вице-президентом по медицинским услугам в DAN, где он управляет костяком Divers Alert Network. Он возглавляет команду фельдшеров, медсестер и врачей на четырех континентах, которые обрабатывают более 3,500 экстренных вызовов на пяти языках и около 5,000 медицинских запросов в год по всему миру.

В DAN он также работает с командой по разработке и внедрению различных медицинских программ DAN на разных уровнях: от неспециалистов до специалистов в области здравоохранения.

Ночетто является содиректором курса водолазной медицины DAN-UHMS, в настоящее время самой продолжительной программы непрерывного медицинского образования в своем роде, обучающей врачей водолазной медицине с 1982 года. Он часто выступает в качестве приглашенного преподавателя на курсах и программах водолазной медицины по всему миру.

Он был автором и соавтором нескольких статей, научных публикаций и учебных программ для DAN и других учреждений или организаций. Он также является членом Институционального наблюдательного совета DAN с момента его создания в 2010 году.

Распространенные травмы при дайвинге, несчастные случаи при дайвинге на больших расстояниях и горячая линия DAN

Не пропустите семинар DAN по технике безопасности и охране труда при дайвинге, который проведет доктор Матиас Ночетто на сцене ANZ/Inspiration в воскресенье 29 сентября с 1:XNUMX.

Доктор Ночетто, вице-президент DAN по медицинским услугам, обсудит распространенные травмы при дайвинге (симптомы, первая помощь, лечение), несчастные случаи при удаленном дайвинге (проблемы и примеры случаев) и горячую линию DAN для экстренных случаев.

Это наверняка будет интересный и стимулирующий к размышлениям семинар, независимо от того, являетесь ли вы новичком в дайвинге, опытным дайвером или закаленным ветераном технического дайвинга.

Распространенные травмы при дайвинге, несчастные случаи при дайвинге на больших расстояниях и горячая линия DAN 3

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена — на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.