Погоня за кораллами с голландского парусника – Darwin 200

Присоединяйтесь к Марии Боллеруп и Раннве Йормундссон на главной сцене GO Дайвинг Шоу в марте для круиза на борту 100-летнего голландского парусника Osterschelde, который отправляется в двухлетнее кругосветное путешествие по следам Чарльза Дарвина.

В то время как ученые и лидеры Дарвина поднимаются на борт судна во имя сохранения природы и образования, Мария и Раннва находятся на борту в качестве научных водолазов, разрабатывая и проводя коралловые разрезы во время путешествия.

Пересекая Французскую Полинезию, Мария проведет вас по погружениям под жемчужные фермы, расположенные в глуши (в буквальном смысле!), и покажет, как измерять кораллы в самом густонаселенном акулами канале в мире, а также поделится историей о стойкости и надежде наших рифов.

Пересекая Атлантический океан, Раннва расскажет истории развития программы и вдохновит вас на путешествие по Дарвину 200, завершив его погружением к действительно необычным кораллам.

Мария Боллеруп — технический дайвер. инструктор, пещерный дайвер с ребризером и исследователь, который путешествовал по миру как профессиональный дайвер с 18 лет.

Будучи датчанкой, ее карьера дайвера началась в Дании, где ее интерес к подводной археологии привел к тому, что она ныряла с археологическими памятниками в возрасте 16 лет, занимаясь картографированием и сбором артефактов в деревнях каменного века в сотрудничестве с местными музеями.

Именно ее страсть к науке в сочетании с преданной карьерой в индустрии дайвинга привели ее к участию в ряде научных дайвинг-проектов, включая проект по исследованию пещер Экспедиция Сюнаан-Ха в Мексике в ноябре 2021 года; проект, поддержанный Rolex в рамках инициативы Perpetual Planet, и успешная экспедиция Buteng на юго-востоке Сулавеси, Индонезия, в октябре 2024 года.

В надежде оказать положительное влияние на будущих подводных послов Мария основала и руководит Голубой венчурный дайвинг; оптовая продажа дайвинг-путешествие агентство, ориентированное на молодых туристов из Европы. Обеспечивая безопасное погружение и высокую обучение стандарты во вдохновляющих дайв-центрах, для молодых и неопытных дайверов, как на проторенных тропах, так и за их пределами, она стремится распространить интерес к нашим океанам и их сохранению.

Как женщина-технический дайвер и сторонница исследовательского дайвинга, она была выбрана послом мирового сообщества Girls That Scuba, представленного в ребризере PADI. обучение материалы, выбран в качестве дайвера команды «Четвертого элемента» и избран членом Клуба исследователей.

Погоня за кораллами с голландского парусника - Дарвин 200 3

Раннва Йормундссон родом с Фарерских островов, а сейчас живет в Корнуолле и является руководителем отдела продаж компании Fourth Element.

Занимаясь дайвингом с 2008 года, она с энтузиазмом поощряет молодежь, особенно женщин, окунуться в мир технического и пещерного дайвинга.

Раннва стал соучредителем Nixie Expeditions совместно с Марией Боллеруп, и вместе они возглавили успешную экспедицию Buteng на юго-востоке Сулавеси, Индонезия, в октябре 2024 года.

Другие проекты Раннвы включают работу в качестве экспедиции Мастер погружения в частной экспедиции в Антарктиду, которая включала операции на подводных лодках и вертолетах. Она также приняла участие в экспедиции Xunaan-Ha 2021 года в Мексике, поддержанной Perpetual Planet Initiative компании Rolex.

Совсем недавно Раннва присоединилась к проекту Darwin200, совершив трансатлантический переход на большом судне и разработав проект по исследованию коралловых рифов в Бразилии. Наконец, она работала в качестве экспедиции Мастер погружения организация логистики дайвинга для 30 человек в частной экспедиции на Кокосовые и Галапагосские острова в январе 2025 года.

Раннва — оратор, член Клуба исследователей и член Наблюдательного комитета Клуба исследователей, а также носительница флага организации WINGS Women in Discovery.

Погоня за кораллами с голландского парусника - Дарвин 200 4

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственный потребительский дайвинг и путешествовать шоу в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Наряду с главной сценой, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA, и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс, доктор Тимми Гамбин, который расскажет о богатом морском и военном наследии Мальты, и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Бутенг в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории. Энди Торбет снова будет ведущим Главной сцены, а также выступит с презентацией о трудностях съемки технического дайвинга для телешоу.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим кораблям, мастер-классы по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, зона морской биологии и, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших кораблей с Обществом морской археологии и их «кораблекрушением» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

Билеты уже доступны для предварительной покупки!

Купите билет на день прямо сейчас £17.50 + регистрационный сбор и будьте готовы к образовательному, захватывающему и вдохновляющему опыту! Или с таким количеством спикеров за два дня, плюс все интерактивные экспозиции и экспонентов, которые можно посетить, почему бы не сделать это на выходных и не купить двухдневный билет на £25 + сбор за бронирование? Также доступны цены на групповые билеты для 10+ человек, если вы идете с членами вашего центра/клуба. Бронируйте билеты на сайте Go Diving Show.

И как всегда, в стоимость билета включена бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут пройти бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!