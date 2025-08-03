До и после 2000 года: как изменилась безопасность подводного плавания

Иногда может показаться, что дайвинг развивается очень медленно, но в то время как такие факторы, как лучшее снаряжение и обучение, со временем делают нас более безопасными, другие, такие как демографические характеристики и характеристики дайверов, представляют собой совершенно новый набор проблем.

В новом статистическом исследовании ведущий эксперт в области подводного плавания доктор Джон Липпман проанализировал и сопоставил смертельные случаи среди подводников, произошедшие в Австралии в последней четверти XX века, с аналогичными случаями в первой четверти XXI века, чтобы выявить изменения.

По имеющимся данным, ежегодно дайвингом занимаются не менее 57,000 1980 австралийцев, а также многочисленные иностранные туристы, посещающие континент ради дайвинга, особенно в Квинсленде. По словам доктора Липпмана, интерес к дайвингу среди австралийцев не так сильно развит, как в некоторых других странах мира. Количество сертификатов начального уровня, по всей видимости, достигло пика на рубеже 90-х и XNUMX-х годов.

Исследование доктора Липпмана основано на информации о смертельных случаях, связанных с подводным плаванием, взятой из базы данных Австралазийского фонда безопасности дайвинга, которым он руководит, и Национальная коронарная информационная система, и принимает во внимание полицию, свидетелей и посмертный отчеты.

Больше женщин-дайверов

1972 год был взят за отправную точку исследования, поскольку именно тогда началась официальная регулярная регистрация случаев гибели людей во время подводного плавания в Австралии. В ранний период, с 1972 по 1999 год, погибло 236 человек, а в более короткий период с 2000 по 2021 год — 194 человека.

Среднегодовое число погибших за эти два периода несколько увеличилось — с 8.4 до 8.8. В XXI веке среди погибших женщин-дайверов было больше (с 21 до 17%), поскольку к тому времени нырять стало больше женщин.

По данным учебного агентства PADI, в первый период 33% сертификатов были выданы женщинам, тогда как во второй период этот показатель составил 39%. Таким образом, по словам доктора Липпмана, женщины статистически недопредставлены среди погибших.

Наиболее показательным является тот факт, что средний возраст погибших дайверов значительно увеличился за эти периоды — с 33 до 47 лет, по мере старения контингента дайверов. Доля погибших среди лиц старше 45 лет выросла с 24 до 57%.

В течение всего полувека наблюдался устойчивый рост возраста пострадавших, примерно на пять лет каждое десятилетие. Это согласуется со старением дайверов со стажем и ростом интереса к этому виду деятельности среди более широких, зачастую пожилых людей, а следовательно, и с ростом числа возрастных заболеваний, влияющих на безопасность дайвинга.

Число заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой и ставших причиной смертельных случаев, за последний период увеличилось более чем вдвое (с 12 до 26%), поскольку дайверы стареют и, как правило, страдают ожирением, причем среди умерших эта патология встречается чаще, чем среди населения в целом.

Еще один опрос доктора Липпмана сообщает Диверне Ранее в этом году выяснилось, что две трети жертв из более чем 300 случаев смерти среди любителей сноркелинга и фридайвинга в Австралии в этом столетии имели избыточный вес или ожирение, и почти у половины из них были сопутствующие заболевания, которые могли бы предрасполагать их к инцидентам, связанным с сердечной аритмией.

Лучшее обучение

В начале 1972–99 годов обучение аквалангистов было менее формализованным. В результате в более поздний период снизилось число смертей среди несертифицированных аквалангистов (5% по сравнению с 20%) и среди тех, кто проходил обучение (6% по сравнению с 8%).

Число водолазов, погибших под водой в одиночку, несколько сократилось в XXI веке. Ранее 21% погибших совершали одиночные погружения, и только 11% из них находились в сопровождении напарника во время смертельного инцидента. Половина из тех, кто погружался с напарником, расстались до инцидента, а 17% — во время него (другие инциденты не были зарегистрированы).

Среди инцидентов, произошедших в XXI веке, 21% дайверов погружались в одиночку, 12% находились с напарником в момент гибели, а 27% отделились от него до и 40% во время смертельного инцидента.

Число случаев отсутствия газа в течение рассматриваемых периодов несколько снизилось – с 30 до 25%. Вероятно, этому способствовало усовершенствование манометров, а постепенное внедрение компенсаторов давления с начала 1970-х годов способствовало снижению числа случаев утопления (с 47 до 36%).

Снижение веса

Число смертельных случаев, связанных с грузовыми поясами и компенсаторами плавучести, снизилось между периодами, хотя и ненамного. В более ранний период 13% пострадавших отказались от грузов, а 23% надули или частично надули компенсатор плавучести, хотя из 34 дайверов, сделавших это, только четверо также отказались от грузов. В основном в начале первого периода 57 пострадавших вообще не использовали компенсатор плавучести.

В более поздний период 17% погибших сбросили свои грузы, а 44 дайвера (32%) были обнаружены с надутыми или частично надутыми компенсаторами плавучести, 11 из которых также сбросили свои грузы. Все погибшие, за исключением трёх, использовали компенсатор плавучести.

Число случаев аварийного сброса груза «остается слишком низким и свидетельствует о том, что это потенциально спасающее жизнь действие всё ещё недостаточно усвоено», — говорит доктор Липпманн. «Необходимы адекватная подготовка и последующее периодическое закрепление навыков, чтобы сделать такие действия автоматическими в случае, если дайверу грозит потеря сознания под водой».

Предрасполагающие факторы

По словам доктора Липпманна, основными предрасполагающими факторами (ПФ) смертности в более ранний период были неопытность (40%), плохое планирование (33%), снаряжение (30%) и состояние здоровья (24%). Наибольшее изменение ПФ между двумя периодами заключалось в росте факторов, связанных со здоровьем, в основном из-за возраста дайверов, а также из-за питания и физических нагрузок.

Основные проблемы планирования были связаны с необходимостью принятия решения о погружении в неблагоприятных условиях, таких как неспокойное море, сильные течения или приливы, плохая видимость и очень холодная вода. Решение отправиться в одиночку или разделиться, вероятно, стало причиной гибели 35 человек.

Наиболее частым недостатком оборудования было отсутствие БК (в основном в первые годы) или использование неисправного прибора. Другие проблемы (в порядке убывания) включали перегрузку, регулятор или неисправности клапанов баллонов, отсутствующие или слишком тугие гидрокостюмы, неисправные или отсутствующие манометры и потерянные плавников.

Несоблюдение правил поведения в илистых пещерах или на затонувших объектах привело к гибели 10 человек в течение предыдущего периода. Неисправности оборудования чаще всего приводили к первичному утоплению и, в меньшей степени, к баротравме лёгких и артериальной газовой эмболии.

Факторы, связанные со здоровьем, были выявлены в 24% случаев смерти в период с 1972 по 99 год и, вероятно, непосредственно способствовали 18% случаев. Кардиологические факторы были выявлены в 30 случаях смерти, две трети из которых были связаны с тяжёлой и часто недиагностированной ишемической болезнью сердца (ИБС).

ПФ 21-го века

Наиболее распространенными в более поздний период стали ПЭ, связанные со здоровьем: они были выявлены у 53% пострадавших и, вероятно, стали причиной 40% смертей, в основном от ИБС и других сердечных заболеваний.

Из 163 пострадавших, у которых были зарегистрированы индексы массы тела, 43% были классифицированы как страдающие ожирением или тяжелым ожирением (ИМТ регистрировали реже в более ранний период).

В более поздний период неопытность, вероятно, стала причиной 30% смертей, а ненадлежащее планирование привело к не менее чем 29% случаев; опять же, в основном это касалось выхода в неблагоприятных условиях, погружений в одиночку или согласия разделиться.

В 21% случаев смерти в XXI веке были выявлены проблемы с оборудованием, существовавшие ранее. Наиболее частыми причинами были неточные манометры для измерения давления в баллонах, а также неисправные Регуляторы, большой перевес, неисправные БК, протекающие клапаны цилиндров, неправильно настроенный цилиндр/регулятор комбинации, неправильные газовые смеси или загрязнения и неисправные датчики CCR.

По словам доктора Липпмана, в настоящее время несчастные случаи, связанные с оборудованием, чаще всего происходят из-за плохого технического обслуживания или незнания техники.

Возрастной фактор

«Хотя существенного увеличения среднегодового числа смертей в периоды 1972–1999 и 2000–2021 годов не наблюдалось, наблюдалось существенное увеличение возраста жертв и доли женщин», — заключает он.

«Повышение доступности обучения и повсеместное использование компенсаторов плавучести и манометров для измерения давления в баллонах с течением времени, вероятно, сыграли решающую роль в снижении количества случаев первичного утопления.

Однако увеличение возраста участников в сочетании с факторами питания и физической активности сопровождается ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, что приводит к увеличению числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшение медицинского образования и надзора, особенно за пожилыми дайверами, имеет решающее значение для снижения числа таких смертей.

«Кроме того, улучшенное планирование погружений, включая выбор мест погружения и оценку преобладающих и потенциальных условий, а также более тесная система напарников, накопление опыта и внедренные протоколы аварийного всплытия должны снизить количество смертельных случаев, особенно среди менее опытных дайверов».