Вдохновляйтесь… посетите раздел «Фото/Вдохновение»

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)

1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер

21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)

21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия

1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)

15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia

28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу

4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)

22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)

31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания

13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)

6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ

17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге

11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA



