BDMLR предпринимает отважные усилия по спасению выбросившейся на берег гринды в Корнуолле

В четверг 20 марта, Британские дайверы по спасению морской флоры и фауны (BDMLR) получил несколько звонков о ките в прибое на пляже Гвитиан-Тованс, недалеко от Хейла, Корнуолл. Кит, длинноплавниковый гринд, был замечен бьющимся, когда его выбросило на мелководный отлогий пляж отливом.

Региональная команда BDMLR, состоящая из специально обученных врачей по морским млекопитающим, отреагировала, а также связались с Центром операций береговой охраны Фалмута, и его команда в Портрите приняла участие в управлении общественной безопасностью. Условия были солнечными и ясными, но с очень сильным ветром и относительно спокойным морем с небольшим прибоем.

Когда прибыли медики BDMLR, кит был полностью выброшен на берег правым боком, а отлив все еще продолжался. Представители общественности помогли налить на кита воду, чтобы он не высох, и копали небольшой канал, чтобы вода из моря могла подняться к нему. Важно не допустить высыхания кожи кита, что быстро происходило на солнце и ветру, и общественность оказала большую помощь на этом, на начальном этапе спасения.

Представители общественности вырыли канал, чтобы обеспечить водой выбросившегося на берег кита-гринда

У кита, идентифицированного как самка длиной три с половиной метра, были старые хорошо зажившие раны на спине перед спинным плавником и небольшая, но более глубокая рана в груди, которая, по-видимому, была слегка инфицирована и имела внутри несколько паразитов. Частота дыхания составляла около пяти вдохов в минуту, но в течение получаса начала улучшаться, снизившись до трех вдохов в минуту, когда ее поставили вертикально, и первая помощь сделала ее более комфортной.

Оценка, проведенная ветеринарами-специалистами по морским млекопитающим, показала, что кит находится в умеренном состоянии, и, поскольку других существенных проблем не наблюдалось, было принято решение снять его с мели. Это означало ожидание прилива, поскольку не существует безопасного способа переместить животное такого размера и веса, не причинив ему еще больше повреждений и страданий. Однако гринды обычно являются очень общительным видом, и этот, по-видимому, был один, без каких-либо наблюдений за другими животными в этом районе, что также было принято во внимание.

Команда использовала свою специализированную систему понтонов для спасения китов, чтобы удерживать кита в вертикальном положении. Эта система позволяет BDMLR снимать животное с мели гораздо быстрее, чем ждать, пока прилив полностью снимет его с мели, тем самым экономя время и стресс для животного. Как только вода стала достаточно глубокой, команда вывела кита и дала ему время прийти в себя, прежде чем попытаться освободить.

Гринда была помещена в спасательный понтон для китов

В конце концов животное, похоже, попыталось плыть, поэтому его отпустили, и оно направилось в залив, повернув, чтобы пойти параллельно берегу в западном направлении. Скрывшись из виду, команда проделала очень долгий путь обратно к автостоянке с большим количеством снаряжения.

К сожалению, кит снова выбросился на противоположную сторону залива в Сент-Айвсе примерно через час. Несколько членов команды отправились на место происшествия вместе со спасательной командой береговой охраны Сент-Айвса. Однако кит свободно плавал среди камней во время прилива, что делало слишком рискованным подбираться к нему. За ним наблюдали около часа, пока он двигался вдоль береговой линии. Когда стемнело, кит сумел развернуться и направился в море, и быстро скрылся из виду. В этот момент команда снова остановилась.

К сожалению, с первыми лучами солнца 21 марта кита удалось переместить, но ночью он погиб.

К сожалению, несмотря на героические усилия, кит-пилот погиб.

BDMLR хотел бы поблагодарить многих членов общественности за их поддержку и помощь, а также команды Агентства морской береговой охраны, которые обеспечивали безопасность и сдерживание толпы. Огромное спасибо также всем добровольцам-медикам по морским млекопитающим и персоналу за участие и координацию инцидента. Это был затяжной и изнурительный инцидент, осложненный большим расстоянием от ближайшей точки доступа и сильным ветром, однако на протяжении всего инцидента была отличная командная работа. Животное теперь отправят на вскрытие, чтобы выяснить, какое у него было скрытое и неопределяемое состояние, которое привело к тому, что оно оказалось на берегу.

Если вы обнаружили выбросившегося на берег китообразного, позвоните на горячую линию BDMLR по телефону 01825 765546, где вам немедленно предоставят консультацию и как можно быстрее отправят на место спасателей, ветеринаров и оборудование.

Фото предоставлено: BDMLR/Гэвин Парсонс