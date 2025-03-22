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BDMLR предпринимает отважные усилия по спасению выбросившейся на берег гринды в Корнуолле

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БДМЛР

В четверг 20 марта, Британские дайверы по спасению морской флоры и фауны (BDMLR) получил несколько звонков о ките в прибое на пляже Гвитиан-Тованс, недалеко от Хейла, Корнуолл. Кит, длинноплавниковый гринд, был замечен бьющимся, когда его выбросило на мелководный отлогий пляж отливом.

Региональная команда BDMLR, состоящая из специально обученных врачей по морским млекопитающим, отреагировала, а также связались с Центром операций береговой охраны Фалмута, и его команда в Портрите приняла участие в управлении общественной безопасностью. Условия были солнечными и ясными, но с очень сильным ветром и относительно спокойным морем с небольшим прибоем.

Когда прибыли медики BDMLR, кит был полностью выброшен на берег правым боком, а отлив все еще продолжался. Представители общественности помогли налить на кита воду, чтобы он не высох, и копали небольшой канал, чтобы вода из моря могла подняться к нему. Важно не допустить высыхания кожи кита, что быстро происходило на солнце и ветру, и общественность оказала большую помощь на этом, на начальном этапе спасения.

БДМЛР
Представители общественности вырыли канал, чтобы обеспечить водой выбросившегося на берег кита-гринда

У кита, идентифицированного как самка длиной три с половиной метра, были старые хорошо зажившие раны на спине перед спинным плавником и небольшая, но более глубокая рана в груди, которая, по-видимому, была слегка инфицирована и имела внутри несколько паразитов. Частота дыхания составляла около пяти вдохов в минуту, но в течение получаса начала улучшаться, снизившись до трех вдохов в минуту, когда ее поставили вертикально, и первая помощь сделала ее более комфортной.

Оценка, проведенная ветеринарами-специалистами по морским млекопитающим, показала, что кит находится в умеренном состоянии, и, поскольку других существенных проблем не наблюдалось, было принято решение снять его с мели. Это означало ожидание прилива, поскольку не существует безопасного способа переместить животное такого размера и веса, не причинив ему еще больше повреждений и страданий. Однако гринды обычно являются очень общительным видом, и этот, по-видимому, был один, без каких-либо наблюдений за другими животными в этом районе, что также было принято во внимание.

Команда использовала свою специализированную систему понтонов для спасения китов, чтобы удерживать кита в вертикальном положении. Эта система позволяет BDMLR снимать животное с мели гораздо быстрее, чем ждать, пока прилив полностью снимет его с мели, тем самым экономя время и стресс для животного. Как только вода стала достаточно глубокой, команда вывела кита и дала ему время прийти в себя, прежде чем попытаться освободить.

БДМЛР
Гринда была помещена в спасательный понтон для китов

В конце концов животное, похоже, попыталось плыть, поэтому его отпустили, и оно направилось в залив, повернув, чтобы пойти параллельно берегу в западном направлении. Скрывшись из виду, команда проделала очень долгий путь обратно к автостоянке с большим количеством снаряжения.

К сожалению, кит снова выбросился на противоположную сторону залива в Сент-Айвсе примерно через час. Несколько членов команды отправились на место происшествия вместе со спасательной командой береговой охраны Сент-Айвса. Однако кит свободно плавал среди камней во время прилива, что делало слишком рискованным подбираться к нему. За ним наблюдали около часа, пока он двигался вдоль береговой линии. Когда стемнело, кит сумел развернуться и направился в море, и быстро скрылся из виду. В этот момент команда снова остановилась.

К сожалению, с первыми лучами солнца 21 марта кита удалось переместить, но ночью он погиб.

БДМЛР
К сожалению, несмотря на героические усилия, кит-пилот погиб.

BDMLR хотел бы поблагодарить многих членов общественности за их поддержку и помощь, а также команды Агентства морской береговой охраны, которые обеспечивали безопасность и сдерживание толпы. Огромное спасибо также всем добровольцам-медикам по морским млекопитающим и персоналу за участие и координацию инцидента. Это был затяжной и изнурительный инцидент, осложненный большим расстоянием от ближайшей точки доступа и сильным ветром, однако на протяжении всего инцидента была отличная командная работа. Животное теперь отправят на вскрытие, чтобы выяснить, какое у него было скрытое и неопределяемое состояние, которое привело к тому, что оно оказалось на берегу.

Если вы обнаружили выбросившегося на берег китообразного, позвоните на горячую линию BDMLR по телефону 01825 765546, где вам немедленно предоставят консультацию и как можно быстрее отправят на место спасателей, ветеринаров и оборудование.

Фото предоставлено: BDMLR/Гэвин Парсонс

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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