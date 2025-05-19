Пробудите свои чувства на курорте Anthony's Key Resort

Мы все знаем, что дайвинг обладает свойством дзен-буддизма, вызывающим чувство спокойствия и расслабления, но почему бы не вывести это на новый уровень, отправившись в захватывающий ретрит, сочетающий подводное плавание с аквалангом и маской с практикой йоги, включая уникальное подводное занятие?

Расположенный на краю Мезоамериканского Барьерного рифа, давно существующий Энтони'С Ки Резорт уже на протяжении десятилетий является излюбленным местом дайверов, ищущих идеальное сочетание природной красоты и увлекательных занятий.

Семейный курорт площадью девять акров может похвастаться рядом уникальных вариантов размещения: от прибрежных бунгало с видом на Карибское море до уединенных домиков на склоне холма, обещающих мирную конфиденциальность. Во всех номерах есть кондиционер, потолочный вентилятор, мини-холодильник и кофеварка. В номерах вы не найдете телефонов или телевизоров, что означает, что вы действительно сможете отвлечься от стрессов повседневной жизни.

Вид с воздуха на курорт Энтони-Ки

Чувствуете голод? Вы можете насладиться вкусами островов в знаменитом ресторане Ankor Seafood Grill, где ежедневно подают три восхитительных блюда a la carte, в том числе свежевыловленного лобстера, люциана и фирменные ребрышки от шеф-повара, расположенные прямо у кромки воды.

Хотите пить? Начните утро с бариста Coast Coffee в главном вестибюле AKR, которые предлагают выбор премиальных кофейных зерен местного производства и могут приготовить для вас идеальную чашку, а также чай и вкусные напитки со льдом. Это также отличный небольшой дневной отдых.

Бар у бассейна AKR — идеальное место, чтобы освежиться с освежающим коктейлем, а если вы собираетесь искупаться, вам даже не придется выходить из бассейна!

Уютный бар у бассейна — один из трех баров на курорте Anthony's Key.

В течение дня и до вечера гости могут выбрать из двух других заманчивых баров — Frangipani Bar and Lounge и Ankor Bar. Предлагается широкий выбор напитков, от пива, вина и крепких спиртных напитков до некоторых фирменных коктейлей курорта. Идеальные места, чтобы завершить целый день, наслаждаясь всем, что может предложить AKR.

Итак, с размещением, едой и напитками разобрались, но хотите ли вы использовать Anthony's Key Resort в качестве базы для погружения в подводные чудеса Роатана, для исследования некоторых из поверхностных достопримечательностей этого карибского острова или просто отдохнуть и расслабиться вдали от стрессов и напряжений повседневной жизни, на этом курорте вам все понравится.

Отправляйтесь исследовать…

Воды внутри лагуны курорта тихие и спокойные большую часть года, а каякинг или паддлбординг — это фантастический способ провести утро или день. Вы можете отправиться на неторопливую прогулку по курорту или отправиться в Бейлис-Ки, чтобы найти тихий пляж для сиесты.

Если вам уже надоела соленая вода, вы все равно можете освежиться, окунувшись в заглубленный бассейн с пресной водой размером 30 на 60 футов в Anthony's Key. Глубина бассейна составляет 4 фута, он идеально подходит для плавания или просто для отдыха после дня приключений.

Проведите немного времени на Майя-Ки

Вы также можете отправиться на частный островной курорт Maya Key. Здесь вы можете прогуляться по красивым и профессионально ухоженным садам острова или исследовать заповедник животных, полный дружелюбных обезьян-капуцинов, экзотических птиц и камышовых кошек, которые являются местными жителями этого района, в то время как бирюзовые воды у частных пляжей и пирса создают непреодолимое желание заняться сноркелингом. Когда вы будете готовы поднять ноги, вы можете расслабиться на палубе площадью 5,000 кв. футов, где также есть привлекательный бассейн на 70,000 XNUMX галлонов.

Заняться дайвингом

Курорт Anthony's Key Resort уже более 50 лет считается одним из лучших курортов для дайвинга, поэтому, если вы совершаете свой первый плавник Если вы хотите сделать первые шаги в мире дайвинга (AKR — отличное место для получения сертификата начального уровня), расширить свои навыки дайвинга или просто исследовать воды у берегов Роатана, то магазин снаряжения для дайвинга Anthony's Key Resort станет для вас идеальным местом.

Центр располагает парком современных дайвинг-ботов Pro 42 и Pro 48 (крупнейших на острове), и в радиусе 35–30 минут езды на лодке находится не менее 51 различных мест для дайвинга. Предлагаются три ежедневных погружения с лодки, а также два ночных погружения в неделю, а также регулярно проводятся поездки с маской и трубкой в ​​течение каждого дня на специальной XNUMX-футовой лодке для снорклинга.

Курорт Anthony's Key располагает парком лодок для дайвинга.

Средняя температура воды Роатана составляет около 80 градусов по Фаренгейту круглый год, и, наряду с отличной видимостью, это делает их возвышенным местом для дайверов. Некоторые из самых популярных мест включают 230-футовый затонувший корабль El Aguila, который после затопления в 1989 году был спасен и доставлен на Роатан компанией AKR в 1997 году и затоплен на глубине 100 футов в качестве искусственного рифа — он все еще отлично подходит для погружений, несмотря на то, что был поврежден ураганом Митч; затонувший корабль Odyssey, еще один из проектов AKR по созданию искусственных рифов, длиной 300 футов, является одним из крупнейших затонувших кораблей на острове и теперь покоится в 120 футах от северного побережья; и, конечно же, знаменитое место для погружения с акулами на курорте Anthony's Key, где гости могут близко и лично пообщаться с несколькими карибскими рифовыми акулами.

В магазине Dive Shop представлен широкий выбор оборудования для аренды, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы везти свое снаряжение самостоятельно, если вы этого не хотите. Кроме того, в AKR есть медицинский центр Cornerstone Medical Services и барокамера, что обеспечивает дополнительное спокойствие любителям дайвинга.

Или расслабьтесь…

Если релаксация является ключом к вашему отдыху, в спа-центре Ixora Spa есть два массажных кабинета, кабинет для ухода за лицом и салон по уходу за ногтями, где вы сможете насладиться широким выбором видов массажа, обертываний для всего тела, процедур по уходу за лицом, а также педикюра/маникюра.

И ничто не расслабляет разум лучше, чем немного шопинг-терапии, и вы можете просмотреть находящиеся на территории Seaside Gifts и Фото для украшений ручной работы, футболок, открыток, солнцезащитных очков и многого другого.

Падлбординг на курорте Anthony's Key Resort

Погрузитесь или расслабьтесь — а почему бы не сделать и то, и другое?

Вы можете заняться дайвингом и расслабиться на специальном недельном йога-ретрите в августе.

Йога-ретрит (23-30 августа 2025) включает в себя семидневное проживание в бунгало на склоне холма или на берегу, трехразовое питание, дайвинг или сноркелинг, встречу с дельфинами, различные групповые мероприятия (приветственные и заключительные круги, групповые ужины и вечерние посиделки), экскурсию на Майя-Ки и ряд занятий йогой, включая йогу на рассвете, йогу на доске с веслом и уникальный опыт подводной йоги.

В пакет также входят трансферы из аэропорта и обратно, приветственный коктейль и ознакомительная экскурсия, бесплатные каяки и доски для серфинга с веслом, а также бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.

Цены варьируются от $1,282 за Hill Superior Bungalow и $1,457 за Key Superior Bungalow. Цены указаны на человека, при одноместном или двухместном размещении, и не включают налоги.

Йога-ретрит в Anthony's Key Resort

Линда Сью Дингель

Линда — директор курса PADI и сертифицированный инструктор. инструктор Тренер с более чем 45-летним опытом путешествий и дайвинга по всему миру, имеющая более 3,500 зарегистрированных погружений, она привнесет свой опыт и страсть к исследованиям на остров, поделившись идеями и вдохновением с другими дайверами.

Линда занесена в Книгу рекордов Гиннесса за два мероприятия, организованных совместно с Dixie Divers в Дирфилд-Бич, Флорида: «Самая длинная цепочка людей под водой» (2018) и «Самая масштабная подводная уборка» (2019).

Она была бывшим директором по подводному плаванию в первом в США дайвинг-центре Dive N Surf в Редондо-Бич. Калифорния.

Терри и Линда Сью вместе ныряют на курорте Anthony's Key Resort

Терри Циммерман

Терри — сертифицированный йога-специалист. инструктор, и она будет предоставлять свои знания с целостным подходом, который объединяет физические позы, работу с дыханием и осознанность. Персонализированные занятия Терри улучшают общее благополучие и интегрируют наши связи с природой, как над, так и под водой.

Она хорошо известна своими живыми, динамичными занятиями по виньясе, перемежаемыми интервалами упражнений на развитие силы, которые вдохновляют учеников и дарят им чувство легкости.

Терри также преподает занятия по Инь-йоге и йоге для начинающих, что означает, что все ученики получают удовольствие от занятий на коврике, но при этом чувствуют себя сложными, что позволяет людям с любым уровнем подготовки ощутить связь с практикой йоги.

Фотографии Уолта Стернса и AKR Фото Roatan