Австралийские усилия по сохранению морской среды

Генеральный директор Австралийского общества охраны морской среды Пол Гэмблин выступит на сцене ANZ/Inspiration в Сиднее GO Дайвинг Шоу в сентябре он расскажет о различных аспектах охраны природы в Австралии.

Будучи очарованным побережьем Западной Австралии и рифом Нингалу в подростковом возрасте и добровольно занимаясь исследованием черепах в этом регионе в 1990-х годах, Пол в начале 2000-х годов стал представителем первоначальной кампании в поддержку Нингалу (в которой AMCS сыграла ключевую роль), которая усилила защиту и привела к включению этого района в список Всемирного наследия.

Затем Пол руководил работой WWF-Australia по защите прибрежных рифов и островов от разработки нефтегазовых месторождений, что стало частью совместных усилий, которые привели к разработке Кимберлийской стратегии охраны природы и созданию крупнейшей в мире системы морских охраняемых территорий в федеральных водах Австралии (и в Антарктиде). Работая в Европе с WWF International, Пол был инициатором кампании, призванной привлечь внимание мировых лидеров к насущной необходимости сохранения океанов и их взаимосвязи с климатом.

До того, как занять должность генерального директора, Пол был директором отдела по работе с клиентами в AMCS и руководил Защитить Нингалу кампания по защите великолепного залива Эксмут, Нингалу, от индустриализации и работа над рядом приоритетов Западной Австралии и национального океана, природы и климата.

Шоу GO Diving Show пройдет в выставочном комплексе Сиднея 6-7 сентября.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.