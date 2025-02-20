Вы готовы к испытанию по фридайвингу в экстремальных условиях?

Маркус Грейтвуд и команда NoTanx специализируются на исследовании труднодоступных мест для фридайвинга, таких как подземные озера, где им часто приходится подниматься по одной веревке — как при спуске по веревке, но наоборот!

на GO Дайвинг ШоуКоманда обучит вас как базовым навыкам релаксации, так и подъему по канату. Они также предоставят вам возможность проверить эти навыки в рамках экстремального фридайвинг-задания Extreme Location Freediving Challenge!

Поднимитесь по канату на высоту 25 метров (специально изготовленная рама гарантирует, что вы не будете находиться выше нескольких дюймов над землей), затем снизьте частоту сердечных сокращений настолько, чтобы задержать дыхание.

В оба дня будут призы за самое быстрое время! Отправляйтесь на стенд 143 и примите вызов!

Вы готовы к испытанию по фридайвингу в экстремальных условиях? 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственный потребительский дайвинг и путешествовать шоу в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Наряду с главной сценой, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA, и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс, доктор Тимми Гамбин, который расскажет о богатом морском и военном наследии Мальты, и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Бутенг в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории. Энди Торбет снова будет ведущим Главной сцены, а также выступит с презентацией о трудностях съемки технического дайвинга для телешоу. Список всех выступающих, включая время, можно найти здесь здесь.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим кораблям, мастер-классы по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, зона морской биологии и, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших кораблей с Обществом морской археологии и их «кораблекрушением» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

Билеты уже доступны для предварительной покупки!

Купите билет на день прямо сейчас £17.50 + регистрационный сбор и будьте готовы к образовательному, захватывающему и вдохновляющему опыту! Или с таким количеством спикеров за два дня, плюс все интерактивные экспозиции и экспонентов, которые можно посетить, почему бы не сделать это на выходных и не купить двухдневный билет на £25 + сбор за бронирование? Также доступны цены на групповые билеты для 10+ человек, если вы идете с членами вашего центра/клуба. Бронируйте билеты на сайте Go Diving Show.

И как всегда, в стоимость билета включена бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут пройти бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!