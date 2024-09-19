Археология в темноте затопленных пещер и новый Halcyon Symbios CCR станут темами обсуждения, когда эксперты по фотограмметрии и техническому дайвингу инструктор Оценщик Джон Кендалл выходит на техническую сцену GO Дайвинг Шоу ANZ 28-29 сентября.

Джон — исследователь, специализирующийся на подводном 3D-моделировании археологических и геологических памятников. Он участвовал в десятках исследований мест для дайвинга с использованием фотограмметрических методов, в том числе кораблекрушения Марса (1564 г.), MS Эстония (1994 г.), затонувшего корабля Панарея III (~ 300 г. до н.э.) и Пещеры костей в Бразилии (возраст ~ 11,000 XNUMX лет).

Он также инструктор Оценщик Global Underwater Explorers и сидит на их Обучение Совет.

Его доклады на технической сцене будут посвящены следующим темам:

Археология в темноте

Инструктор GUE и эксперт по фотограмметрии Джон Кендалл расскажет об использовании фотограмметрии для документирования археологических памятников внутри затопленных пещер. Джон расскажет о трудностях, а также об удивительных результатах этих проектов, реализуя проекты в Европе и Южной Америке.

Симбиос Халкиона

Halcyon Manufacturing собирается выпустить новую линейку компьютеров, автономных HUD и новый CCR для крепления на груди. С беспроводной связью по всему диапазону приходите и послушайте, как Джон Кендалл даст обзор новых игрушек, а также получите предварительный просмотр CCR.

Археология в темноте и новый CCR 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена — на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.