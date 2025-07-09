Курорт Anthony's Key объявляет о потрясающих скидках

У всех, кого соблазняют красочные коралловые рифы, потрясающие погружения к затонувшим кораблям, изысканные блюда, роскошные номера и захватывающие дух закаты, обещанные курортом Anthony's Key Resort, теперь есть еще больше причин отправиться на Роатан, поскольку AKR только что объявил о некоторых действительно потрясающие скидки на осенний сезон 2025 года.

С сегодняшнего дня и до 31 июля 2025 года забронируйте курортный пакет на семь ночей, и ваш второй гость получит скидку 50%!

И это ещё не всё. Приезжаете с друзьями и семьёй? Третий и четвёртый гости в одном бунгало получают скидку 30%.

Дайв-боты на причале курорта Энтони-Ки.

Курортный пакет на семь ночей включает проживание в течение семи ночей, трёхразовое питание (завтрак, обед и ужин), трансфер из аэропорта и обратно, бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах, приветственный коктейль и ознакомительную экскурсию, а также доступ к бассейну с пресной водой, каякам и сапбордам. Гости также смогут насладиться островной фиестой на Энтони-Ки и однодневной пляжной экскурсией на Майя-Ки.

Примечание: это фантастическое предложение необходимо забронировать в период с 8 июля 2025 года по 31 июля 2025 года. Оно действительно для поездок в период с 30 августа 2025 года по 20 декабря 2025 года.