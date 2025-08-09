Подписки на журналы
Адаптивная подводная терапия выходит на первый план

терапия
Линди Леггетт

Линди Леггетт — пионер в области адаптивной подводной терапии и основательница The Scuba Gym Australia, некоммерческой организации, которая стремится преобразовывать жизни с помощью целебной силы воды. Она выступит на главной сцене GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре будут представлены захватывающие истории трансформации, обсуждаться научные основы подводной терапии и подчеркиваться глубокое влияние сочетания реабилитации с экологическим активизмом.

Работая преимущественно на центральном побережье Нового Южного Уэльса, Линди и её команда предоставляют специализированную подводную терапию людям с ограниченными возможностями, включая людей с рассеянным склерозом, церебральным параличом, аутизмом и травмами позвоночника. Её инновационный подход использует невесомость подводной среды для облегчения движений, уменьшения боли и улучшения психологического состояния клиентов, которым традиционные методы лечения часто не помогают.

Вдохновленная успехом The Scuba Gym USA, Линди представила эту трансформирующую терапию в Австралии в 2018 году. Ее приверженность выходит за рамки физической реабилитации; она активно поддерживает ветеранов и сотрудников служб быстрого реагирования в рамках программы Scuba Warrior.

Эта инициатива предлагает терапевтический дайвинг тем, кто борется с посттравматическим стрессом, давая им чувство цели и общности. Участники совершают «миссионное погружение», внося вклад в охрану окружающей среды, очищая местные водоёмы от мусора. На сегодняшний день в рамках программы из водной среды успешно извлечено более шести тонн мусора, включая мотоциклы и пластиковые отходы.

Многогранный опыт Линди включает в себя сертификаты инструктора по подводному плаванию NAUI, RAID, SSI и PADI, а также квалификацию в области нейролингвистического программирования и оказания первой помощи в области психического здоровья. Её целостный подход к терапии делает акцент не только на физическом выздоровлении, но и на психической устойчивости и ответственном отношении к окружающей среде.

Благодаря своей работе Линди создала поддерживающее сообщество, в котором люди вновь обретают уверенность, независимость и новый интерес к жизни.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Шоу GO Diving Show пройдет в выставочном комплексе Сиднея 6-7 сентября.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и экспонентов будет представлен широкий спектр экспонентов: от туристических управлений и туроператоров до курортов, судов для дайвинга, учебных агентств, розничных торговцев, производителей и природоохранных организаций.

Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Cвежие новости
Водолазы ВМС Филиппин погибли во время отдыха Водолазы ВМС Филиппин погибли во время отдыха
Среди четырёх затонувших кораблей дайверы нашли испанский капер XVIII века Среди четырёх затонувших кораблей дайверы нашли испанский капер XVIII века
Охотники за затонувшими кораблями ищут один пароход, находят другой. Охотники за затонувшими кораблями ищут один пароход, находят другой.
Героизм раненого дайв-гида вызвал апелляцию Героизм раненого дайв-гида вызвал апелляцию
Водолаз Мазраани погиб во время экспедиции в Атлантику Водолаз Мазраани погиб во время экспедиции в Атлантику 
35-й совет Великобритании принял резолюцию в защиту океана 35-й совет Великобритании принял резолюцию в защиту океана
