Адаптивная подводная терапия выходит на первый план

Линди Леггетт — пионер в области адаптивной подводной терапии и основательница The Scuba Gym Australia, некоммерческой организации, которая стремится преобразовывать жизни с помощью целебной силы воды. Она выступит на главной сцене GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре будут представлены захватывающие истории трансформации, обсуждаться научные основы подводной терапии и подчеркиваться глубокое влияние сочетания реабилитации с экологическим активизмом.

Работая преимущественно на центральном побережье Нового Южного Уэльса, Линди и её команда предоставляют специализированную подводную терапию людям с ограниченными возможностями, включая людей с рассеянным склерозом, церебральным параличом, аутизмом и травмами позвоночника. Её инновационный подход использует невесомость подводной среды для облегчения движений, уменьшения боли и улучшения психологического состояния клиентов, которым традиционные методы лечения часто не помогают.

Вдохновленная успехом The Scuba Gym USA, Линди представила эту трансформирующую терапию в Австралии в 2018 году. Ее приверженность выходит за рамки физической реабилитации; она активно поддерживает ветеранов и сотрудников служб быстрого реагирования в рамках программы Scuba Warrior.

Эта инициатива предлагает терапевтический дайвинг тем, кто борется с посттравматическим стрессом, давая им чувство цели и общности. Участники совершают «миссионное погружение», внося вклад в охрану окружающей среды, очищая местные водоёмы от мусора. На сегодняшний день в рамках программы из водной среды успешно извлечено более шести тонн мусора, включая мотоциклы и пластиковые отходы.

Многогранный опыт Линди включает в себя сертификаты инструктора по подводному плаванию NAUI, RAID, SSI и PADI, а также квалификацию в области нейролингвистического программирования и оказания первой помощи в области психического здоровья. Её целостный подход к терапии делает акцент не только на физическом выздоровлении, но и на психической устойчивости и ответственном отношении к окружающей среде.

Благодаря своей работе Линди создала поддерживающее сообщество, в котором люди вновь обретают уверенность, независимость и новый интерес к жизни.

Шоу GO Diving Show пройдет в выставочном комплексе Сиднея 6-7 сентября.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и экспонентов будет представлен широкий спектр экспонентов: от туристических управлений и туроператоров до курортов, судов для дайвинга, учебных агентств, розничных торговцев, производителей и природоохранных организаций.

Купи билеты прямо сейчас!

Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.