Мероприятия для всей семьи

В этом году на фестивале будет много развлечений для всей семьи. GO Дайвинг Шоу, который пройдет в эти выходные в NAEC Stoneleigh.

Обследование затонувших кораблей

Хотите почувствовать себя немного исследователем затонувших кораблей или подводным художником? В этом году впервые Общество морской археологии (стенд 210) представит свой «корабль-затонувший корабль» и пригласит всех посетителей выставки помочь им составить его археологическую карту.

Их историческое кораблекрушение предоставит посетителям возможность узнать, что такое подводная археология и насколько увлекательным она может быть — даже с затемненной маской!

Каждому, кто поможет составить карту затонувшего корабля NAS, будет предложен ваучер на скидку на будущий курс в 2025 году.

Семинары по задержке дыхания

За 25 лет преподавания NoTanx (стенд 143) разработали 30-минутный сеанс дыхательных упражнений, вдохновленный фридайвингом.

Маркус Грейтвуд и его команда познакомят вас с некоторыми фундаментальными концепциями, которые помогут улучшить дыхание, осознанность и концентрацию внимания.

Простые изменения, которые вы можете внедрить в свою повседневную жизнь, могут оказать существенное влияние на ваше личное благополучие.

На этой сессии команда сосредоточится на:

Использование диафрагмы

Контролируйте свое дыхание

Сосредоточение вашего ума

Сокращение потребления O2

Сокращение потребления кислорода позволит увеличить время нахождения в баллоне при подводном плавании и на дне при фридайвинге, а также принесет пользу здоровью в повседневной жизни.

Лагуна русалок и бассейн для прыжков в воду

Приходите и познакомьтесь с нашими дружелюбными русалками в их завораживающей лагуне, поздоровайтесь и сделайте это самое важное селфи!

А если вы хотите попробовать подводное плавание в первый раз, вы можете сделать пробное погружение на GO Diving Show. А если вы уже являетесь квалифицированным дайвером, у вас есть шанс сделать пробное погружение с CCR или сайдмаунтом. Места ограничены, поэтому бронируйте заранее, чтобы зарезервировать себе место. Забронируйте пробные погружения на GO Diving Show здесь, и ваши попытки погружения с сайдмаунта здесь.

Зона морской биологии

В зоне морской биологии Just One Ocean (стенд 1051) посетителям будет чем заняться и что посмотреть: несколько интерактивных экспозиций отражают лишь часть работы, проводимой по сохранению океанов начинающими исследователями из Института морских наук Портсмутского университета.

Ученый по водорослям Джо Сарджент продемонстрирует систему камер BRUV (Baited Remote Underwater Video), образцы видеоматериалов, образцы водорослей и задачу идентификации видов. BRUV используется для оценки численности и разнообразия рыб в прибрежных экосистемах и позволяет ученым оценить функцию питомника и важность основных мест обитания.

Келси-Мари Кэдд продемонстрирует прототип одного из своих отелей Seahorse. Разлагаемая структура будет использоваться в качестве стратегии сохранения для увеличения популяции британских морских коньков на южном побережье Великобритании. Она также привезет масштабную модель одного из своих городов Seahorse, который будет развернут рядом с полями морских водорослей для улучшения естественного расширения морских водорослей, а также станет домом для уязвимых и редких видов.

Джорджия Шарп-Харрис будет работать с микроскопом, чтобы посетители могли точно увидеть, что находится в их бутилированной воде, а также будет проведено испытание по идентификации микропластика и демонстрационный стенд с волнами, который продемонстрирует, как естественные защитные механизмы лучше справляются с защитой береговых линий по сравнению с бетонными конструкциями.

Испытание фридайвинга в экстремальных местах

Маркус Грейтвуд и команда NoTanx специализируются на исследовании труднодоступных мест для фридайвинга, таких как подземные озера, где им часто приходится подниматься по одной веревке — как при спуске по веревке, но наоборот!

На выставке GO Diving Show на стенде 143 команда будет обучать как базовым навыкам релаксации, так и подъему по веревке. Они также предоставят вам возможность проверить эти навыки в рамках экстремального фридайвинг-задания Extreme Location Freediving Challenge!

Поднимитесь по канату на высоту 25 метров (специально изготовленная рама гарантирует, что вы не будете находиться выше нескольких дюймов над землей), затем снизьте частоту сердечных сокращений настолько, чтобы задержать дыхание.

В оба дня будут призы за самое быстрое время!

Виртуальная реальность дайвинга

Вам даже не нужно мокнуть, чтобы заняться дайвингом! Присоединяйтесь к гуру 3D-фотограмметрии и техническому инструктору GUE Джону Кендаллу на стенде 370 для этого полностью захватывающего опыта — наденьте гарнитуру и возьмите управление, а затем отправляйтесь в потрясающе реалистичное исследование 70-метрового технического погружения к останкам древнего марсианского корабля.

А если вы придете на стенд Управления по туризму Багамских Островов (962) в 11.30:2.30 и XNUMX:XNUMX в субботу и воскресенье, вы сможете совершить погружение с акулами в виртуальной реальности, предоставленное Министерством туризма Багамских Островов в сотрудничестве с организацией Shark Trust.

Независимо от возраста, от того, являетесь ли вы дайвером или нет, эти погружения в виртуальной реальности станут для вас идеальным «погружением»!

Стив Бэкшолл — главный участник GO Diving Show

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственный потребительский дайвинг и путешествовать шоу в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Наряду с главной сценой, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA, и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс, доктор Тимми Гамбин, который расскажет о богатом морском и военном наследии Мальты, и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Бутенг в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории. Энди Торбет снова будет ведущим Главной сцены, а также выступит с презентацией о трудностях съемки технического дайвинга для телешоу. Список всех выступающих, включая время, можно найти здесь здесь.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим кораблям, мастер-классы по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, зона морской биологии и, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших кораблей с Обществом морской археологии и их «кораблекрушением» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Марса Шагра, предоставленную Oonasdivers.

Билеты уже доступны для предварительной покупки!

Купите билет на день прямо сейчас £17.50 + регистрационный сбор и будьте готовы к образовательному, захватывающему и вдохновляющему опыту! Или с таким количеством спикеров за два дня, плюс все интерактивные экспозиции и экспонентов, которые можно посетить, почему бы не сделать это на выходных и не купить двухдневный билет на £25 + сбор за бронирование?

В кассе в выходные дни, когда будет проходить шоу, билет на день будет стоить 25 фунтов стерлингов, поэтому бронируйте билеты заранее и сэкономьте деньги!!

Также доступны цены на групповые билеты для групп от 10 человек, если вы идете с членами вашего центра/клуба.

Бронируйте билеты на сайте Go Diving Show.

И как всегда, в стоимость билета включена бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут пройти бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!