Более 30 звезд на GO Diving Show ANZ

Первое GO Дайвинг Шоу ANZ, который пройдет 28/29 сентября на выставочной площадке Sydney Showground в Олимпийском парке, ставит своей целью продемонстрировать все самое лучшее из подводного мира всем желающим — от тех, кто закончил курсы начального уровня или все еще думает об этом, до продвинутых и самых опытных технических дайверов и дайверов с ребризером.

Британская выставка GO Diving Show привлекла более 10,000 10,000 посетителей и охватила 2024 XNUMX кв. м выставочной площади в пятый год в марте XNUMX года. Новая версия в Австралии и Новой Зеландии стремится достичь этого уровня в течение следующих нескольких лет и, похоже, готовится к быстрому старту. Более того, вход совершенно бесплатный.

Среди многочисленных достопримечательностей есть 31 ведущий, рассказывающий о дайвинге — все это стоит послушать тем посетителям, которые могут быть везде одновременно. ОСНОВНОЙ ЭТАП Вы встретите здесь некоторые из самых громких имен в этой отрасли: Стива Бэкшелла, Джилл Хайнерт, Ричарда Харриса, Лиз Паркинсон, Пита Месли и, в качестве ведущего, Энтони Гордона.

Стив Бэкшолл

Герой боевиков Стив исследовал некоторые из самых отдаленных мест на планете, легко относится к своим непревзойденным знаниям дикой природы и окружающего мира и является одним из самых занятых ведущих на телевидении, возможно, наиболее известным благодаря своим феноменально успешным Смертоносный серии.

Недавно он пересек Атлантический, Тихий и Индийский океаны, снимая Кит, уже сделав Экспедиция и акула для Sky TV и появился в Наша изменяющаяся планета для BBC – амбициозный семилетний сериал, документирующий шесть наиболее уязвимых экосистем планеты.

Прошлые фильмы включают в себя Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Alaska Live, Blue Planet Live и Неоткрытые миры. Стив — плодовитый писатель, его последняя книга — Deep Blue – а недавно он установил мировой рекорд по времени, за которое он переплыл Темзу.

Джилл Хейнерт

Больше людей ходили по Луне, чем посетили многие из мест, которые Джилл Хайнерт исследовала на Земле. От опасных технических погружений глубоко в пещеры до плавания через гигантские антарктические айсберги, она часто применяет свои навыки в сотрудничестве с климатологами, археологами, биологами и инженерами по всему миру.

Джилл создавала отмеченные наградами телепрограммы для CBC, National Geographic и BBC, консультировала по вопросам кинопроизводства, снимала независимые документальные фильмы и выступала в поддержку исследований, сохранения подводного мира, изменения климата и защиты водных ресурсов.

Будучи первым исследователем-резидентом Королевского канадского географического общества, она была удостоена первой медали сэра Кристофера Ондатже за исследования и была удостоена стипендий от многочисленных престижных учреждений, включая Клуб исследователей, который вручил премию Уильяма Биба за исследования океана.

Самый продаваемый мемуар Джилл называется В планету и новый документальный фильм Погружение во тьму: никогда не поддавайтесь страху проливает дополнительный свет на ее замечательную жизнь, как и ее появление на мероприятии Go Diving ANZ.

Доктор Ричард «Гарри» Харрис

Ричард «Гарри» Харрис работал в области анестезиологии, дайвинга и аэромедицины по всему миру, а его страсть к пещерному дайвингу, зародившаяся еще в 1980-х годах, позволила ему объездить весь мир.

Интерес к расследованию несчастных случаев и поисково-спасательным работам был постоянной темой, и он, как известно, сыграл ключевую роль в освобождении юношеской сборной Таиланда по футболу из системы Тхам Луанг в 2018 году.

Гарри особенно интересуется планированием, логистикой и физиологией, лежащими в основе безопасного исследования глубоких пещер и затонувших кораблей. Будучи увлеченным подводным фотографом и видеооператором, он сейчас также строит карьеру в документальном кино.

Лиз Паркинсон

Персонал PADI IDC инструктор, фридайвер инструктор- тренер, дайвер и подводный каскадер, Лиз выросла в Южной Африке и переехала в США по стипендии для обучения плаванию.

Когда ее карьера пловчихи закончилась, она занялась подводным плаванием и фридайвингом, сосредоточившись на работе с акулами и их сохранении. Живя в Лос-Анджелесе, она сотрудничает с такими организациями, как Shark Angels и PADI Aware, собирая средства и обучая людей охране акул и океана.

В кино и на телевидении она работает как перед камерой, так и за ней, дублируя актеров и обучение их для работы под водой.

Пит Месли

Пит начал заниматься дайвингом в 1990 году, перешел на полную ставку в 1991 году и посвятил себя исследованию, поиску, погружению и фотографированию затонувших кораблей по всему миру, имея более 6,000 часов подводного опыта в 30 странах. Директор курса PADI, он является одним из самых опытных технических дайверов в Южном полушарии. инструктор-тренеры.

Пит возглавлял и принимал участие в многочисленных экспедициях к местам глубоководных кораблекрушений, руководит дайв-путешествие бизнес, который доставляет опытных дайверов в специализированные места для погружений, и провел последние три десятилетия, совершенствуя свои долговременные световые образы. Он также активно участвовал в исследованиях в области дайвинга.

Энтони «Гордо» Гордон

Гордо — режиссер-документалист с более чем двадцатилетним профессиональным опытом в продюсировании и съемке самых разных событий: от первой в мире спасательной команды шерпов на Эвересте до сверхдлинных велопрогулок и исследования океана начинающими аквалангистами.

Он также является движущей силой кампании Aliquam и Next Generation по продвижению дайвинга среди молодежи. Помимо рассказа о собственной работе, навыки MC Гордо будут в центре внимания, когда он возглавит главную сцену Go Diving ANZ.

+ еще 3 этапа

Помимо главной сцены, на трех других сценах выступят еще 25 высококвалифицированных докладчиков со всего мира, которые обсудят вдохновляющие темы, связанные с дайвингом в Австралии и Новой Зеландии, техническим дайвингом и т. д. подводная фотография. Вот текущий состав:

ANZ / ЭТАП ВДОХНОВЕНИЯ: Найс Багай, Рони Бен-Арон, Дэнни Чарльтон, Терри Камминс, Дебора Диксон-Смит, Джеймс Хантер, Торри Клетт, Матиас Ночетто, Холли Уэйкли

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП: Керри Берроу, доктор Мэтт Картер, Джон Гарвин, Джилл Хайнерт, Джон Кендалл, Майк Мейсон, Яна Сташкевич, Дэвид Страйк, Патрик Видманн

ФОТО СЦЕНА: Талия Грайс, Бретт Лобвейн, Найджел Марш, Крейг Парри, Николас Реми, Майк Скотленд, Дон Силкок, Мэтти Смит

Интерактивные функции + дисплеи

Посетители выставки также найдут целый ряд интерактивных функций, рассчитанных на детей и взрослых: от погружений с использованием виртуальной реальности до пробных погружений; демонстрационный бассейн с различным оборудованием — от боковых креплений до подводных дронов и ребризеров; фридайверов, русалок и многое другое.

Вокруг сцен и экспозиций будет представлен широкий спектр экспонентов: от туристических управлений и туроператоров до курортов, судов с проживанием на борту, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Стив Бэкшолл на выставке дайвинга GO Diving Show

На территории отеля имеется большая парковка, а до выставочного центра Sydney Showground легко добраться благодаря множеству вариантов общественного транспорта.

Вход на первое шоу Go Diving Show абсолютно бесплатный, поэтому, если вы планируете оказаться в этом районе в выходные 28/29 сентября, зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на несомненное событие в мире дайвинга в Австралии в 2024 году!

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