Билеты 2 по цене 1 теперь доступны на GO Diving Show

GO Diving Show — единственная в Великобритании выставка, посвященная дайвингу и путешествиям, — вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя, чтобы открыть новый сезон, и Билеты по цене 2 по цене 1 уже доступны для раннего бронирования, представляющий собой фантастическое соотношение цены и качества.

Купите билет до 31 января 2025 года за 17.50 фунтов стерлингов и возьмите с собой приятеля, супруга или лучшего друга абсолютно бесплатно! Или почему бы не взять с собой приятеля, который не занимается дайвингом, чтобы они увидели все чудеса подводного мира, которые они упускают!

По сути, предложение «2 по цене 1» равнозначно тому, что каждый билет стоит всего £8.75. И как всегда, сюда входит бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут ехать бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!

Ведущий главной сцены — телезвезда, автор и путешественник Стив Бэкшолл, который возвращается на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия. К нему присоединятся акванавт NEEMO, прошедший обучение в NASA, и руководитель научных исследований в DEEP Дон Кернагис, коллега-телеведущий, автор и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Бутенг в Индонезии.

Специальная сцена Великобритании, техническая сцена, Фото Stage и Inspiration Stage заполняются уже знакомыми лицами и множеством новых докладчиков, а выставочная площадка заполняется до отказа сотнями экспонентов, включая туроператоров, курорты, дайвинг-центры, сафари на лодках, туристические агентства, обучение агентства, производители, розничные торговцы и неизменно популярный опыт Британских островов.