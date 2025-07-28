Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Личный кабинет

Странная и чудесная рыба с Найджелом Маршем

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Найджел Марш

Найджел Марш австралийский натуралист, подводный фотограф и фотожурналист, чьи работы были опубликованы в многочисленных журналах, газетах и книгах, как в Австралии, так и за рубежом, и он будет на Фото Выступление на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ в Сиднее в сентябре, рассказ о странных и удивительных рыбах.

Найджел много занимался дайвингом в Австралии, особенно на Большом Барьерном рифе и в Коралловом море, а также в Азии, Тихом океане, Индийском океане и карибский. Его подводные фотографии также стали победителями ряда международных фотоконкурсов.

Он написал более дюжины книг о дайвинге, морской жизни и морских темах, включая книги для New Holland, такие как Дайвинг с акулами, Подводная Австралия, Морские рыбы Австралии и Мак Дайвинг. Найджел также ведет специальные фотография групповые туры в великолепные места для дайвинга в Австралии и за рубежом.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Странная и чудесная рыба с Найджелом Маршем 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Купи билеты прямо сейчас!

Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Дайвинг с напарником — это не просто быть рядом, но и быть готовым к ситуации, если его вдруг не окажется рядом. Вот как тренировать свой настрой. #ScubaTips #BuddySystem #SelfReliantDiver Больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчётов о путешествиях вы найдёте на нашем сайте: https://divernet.com/ ✅ Важные партнёрские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международные eSIM-карты! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДАРОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОЛАЗОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ Подписывайтесь на нас. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Website: https://divernet.com/ Website: https://godivingshow.com/ Website: https://rorkmedia.com/ 📩 По вопросам сотрудничества: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы рассказываем вам о последних новостях из мира дайвинга: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Окунитесь в мир дайвинга, исследуйте его и оставайтесь на связи с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! По вопросам сотрудничества обращайтесь по контактам ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите дайвинг? Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по дайвингу, эпические погружения, новости дайвинга и истории о подводном мире! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLlZjdEF6WTR1YWtJ

Ныряйте с напарником, но думайте так, будто вы один

Посмотрите полный эпизод здесь: https://www.youtube.com/watch?v=KwKlhjXEbYA Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДАРОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОЛАЗОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ Подписывайтесь на нас. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Website: https://divernet.com/ Website: https://godivingshow.com/ Website: https://rorkmedia.com/ 📩 По вопросам сотрудничества: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы рассказываем вам о последних новостях из мира дайвинга: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Окунитесь в мир дайвинга, исследуйте его и оставайтесь на связи с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! По вопросам сотрудничества обращайтесь по контактам ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите дайвинг? Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по дайвингу, эпические погружения, новости дайвинга и истории о подводном мире! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLk10MXNIaDdVVnZF

Реакция профессионального дайвера на акулу! Эпизод 01

Полагаться на напарника — это здорово, но что делать, если его нет рядом? Вот почему самостоятельность — это обязательный навык для каждого дайвера. #ScubaTips #DivingSafety #SelfReliantDiver Посетите наш сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчётов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнёрские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международные eSIM-карты! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДАРОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОЛАЗОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ Подписывайтесь на нас. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Website: https://divernet.com/ Website: https://godivingshow.com/ Website: https://rorkmedia.com/ 📩 По вопросам сотрудничества: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы рассказываем вам о последних новостях из мира дайвинга: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Окунитесь в мир дайвинга, исследуйте его и оставайтесь на связи с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! По вопросам сотрудничества обращайтесь по контактам ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите дайвинг? Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по дайвингу, эпические погружения, новости дайвинга и истории о подводном мире! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLjJDRDM0RVNLNkFZ

Почему каждый дайвер должен быть самостоятельным

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Урс Санк: Инструктор по дайвингу набросился на него из-за опрокинутого баллона
Майкл Коулсон: Лучшие дайв-сумки для дайв-туров в 2025 году
Том Хьюз: Лучшие маски для дайвинга в 2025 году
Дэвид Преутц: Обзор ТВ: АКУЛА! Воды, кишащие знаменитостями
Трой: Английские морские коньки появляются в толпе
Cвежие новости
Акула-ангел замечена у западного Уэльса Акула-ангел замечена у западного Уэльса
Дайв-гид оказался в критическом состоянии после инцидента с винтом лодки Дайв-гид оказался в критическом состоянии после инцидента с винтом лодки
Корнуолл проникается духом Национальной недели морской пехоты Корнуолл проникается духом Национальной недели морской пехоты
Тайны глубин всплывают в Нью-Йорке Тайны глубин всплывают в Нью-Йорке
Инструктор по дайвингу набросился на него из-за опрокинутого баллона Инструктор по дайвингу набросился на него из-за опрокинутого баллона
Кинофестиваль Ocean Film Festival готовится к туру по Великобритании Кинофестиваль Ocean Film Festival готовится к туру по Великобритании
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц