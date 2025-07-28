Странная и чудесная рыба с Найджелом Маршем

Найджел Марш австралийский натуралист, подводный фотограф и фотожурналист, чьи работы были опубликованы в многочисленных журналах, газетах и книгах, как в Австралии, так и за рубежом, и он будет на Фото Выступление на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ в Сиднее в сентябре, рассказ о странных и удивительных рыбах.

Найджел много занимался дайвингом в Австралии, особенно на Большом Барьерном рифе и в Коралловом море, а также в Азии, Тихом океане, Индийском океане и карибский. Его подводные фотографии также стали победителями ряда международных фотоконкурсов.

Он написал более дюжины книг о дайвинге, морской жизни и морских темах, включая книги для New Holland, такие как Дайвинг с акулами, Подводная Австралия, Морские рыбы Австралии и Мак Дайвинг. Найджел также ведет специальные фотография групповые туры в великолепные места для дайвинга в Австралии и за рубежом.

Странная и чудесная рыба с Найджелом Маршем 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.