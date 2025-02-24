Советы по фотографированию мандаринок

Наличие лучшей из лучших подводных камер, которые можно купить за деньги, не является ключом к получению отличных снимков мандаринок (Synchiropus splendidus). Речь идет о том, чтобы использовать то, что у вас есть, и знать, как это использовать.

На зеркальной или беззеркальной камере (полнокадровой или APSC) предпочтительным объективом является макрообъектив от 50 до 60 мм. Для формата «четыре трети» макроса размером от 30 до 45 мм должно быть все, что вам нужно, поскольку вы можете подойти довольно близко. Объективы Marco с большим фокусным расстоянием подойдут, но у вас не будет такой большой глубины резкости даже при F/32.

В этом сценарии мои собственные настройки камеры часто устанавливаются следующим образом:

Выдержка: от 1/125 до 1/200 с.

Диафрагма: от F/19 до F/22.

ISO: начните с 200. Если вашим вспышкам трудно соответствовать выбранному значению диафрагмы, увеличьте ISO до 400.

Мощность стробоскопа: ¾ мощности — хорошая целевая настройка, так как вам понадобится быстрая скорость перезарядки.

Задний фокус: если на вашем корпусе есть кнопка или рычаг заднего фокуса, настройте камеру на его использование. Таким образом, следя за рыбой через видоискатель, держите указательный палец на затворе, а большой палец на кнопке задней фокусировки, чтобы независимо следить за рыбой и удерживать ее в фокусе.

Два самца рыбы-мандаринки (Synchiropus splendidus) готовятся к возможной схватке.

Если автофокус вашей системы не обладает максимальной способностью быстро следовать за фокусом даже на медленно движущихся объектах при слабом освещении, настройте фокус на что-то размером с ваш мизинец, которое удобно помещается в кадре. При этом вам нужно будет лишь слегка сдвинуться вперед или назад, чтобы держать в фокусе что-то вроде рыбы-мандаринки. Да, это старая школа, но так делалось еще до автофокуса.

До захода солнца вам следует выбрать лучшее место, где можно расположиться, и свести к минимуму свои движения, чтобы не трясти дно и/или не пугать рыбу. Мандаринки обычно пугливы.

Оттуда следите за самой большой и толстой рыбой-мандаринкой, какую только сможете найти, и следите за ее направлением.

Снято на камеру Nauticam с камерой Nikon D850 и макрообъективом 60 мм. Настройки камеры: 1/180 сек. f/22, ISO 200. Свет обеспечивается парой стробоскопов Retra, установленных в ручном режиме с уровнем мощности 25.

На этом этапе освещение играет ключевую роль. Как и большинство мелких рыб, которые очень активны в сумерках и в темные часы ночи, мандаринки не любят, когда на них светит белый свет. Использование моделирующего освещения только с функцией белого света, скорее всего, удержит рыбок в кораллах, ослабляя их естественное поведение.

Чтобы быть менее навязчивым, наиболее желательно использовать пилотный свет с красным режимом или, по крайней мере, такой, который может быть оснащен красным фильтром спереди, поскольку рыба-мандаринка будет обращать на него гораздо меньше внимания, что позволит вам лучше эффективно видеть и следить за их движениями.

Если вам удалось найти подходящее место до того, как разыграется драма, вам не нужно уходить с этого места, поскольку ухаживающее поведение мандаринок будет иметь тенденцию работать в более вертикальном направлении. Зная это заранее, вы сможете лучше отслеживать рыбу через средство просмотра.

Рыбы-мандаринки мечут икру сплошным образом: икра и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды, где их уносит течение.

Имейте в виду, что когда рыбы-мандаринки собираются спариваться, они поднимаются на фут или более над кораллом. Чтобы поймать пик действий, нужно набраться терпения и дождаться, пока они достигнут зенита своего восхождения. К этому моменту они часто слишком связаны, чтобы разорваться до того, как действительно произойдет спаривание. Именно в этот момент следует начинать делать прививку, поскольку одновременный выброс яйцеклеток и сперматозоидов будет длиться не более 2–3 секунд. С этого момента финал отмечен их внезапным возвращением обратно в коралл.

Удачной стрельбы.