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Советы по фотографированию мандаринок 

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Самец и самка мандаринки (Synchiropus splendidus) — представитель семейства драконовых.
Самец и самка мандаринки (Synchiropus splendidus) — представитель семейства драконовых.

Наличие лучшей из лучших подводных камер, которые можно купить за деньги, не является ключом к получению отличных снимков мандаринок (Synchiropus splendidus). Речь идет о том, чтобы использовать то, что у вас есть, и знать, как это использовать.

На зеркальной или беззеркальной камере (полнокадровой или APSC) предпочтительным объективом является макрообъектив от 50 до 60 мм. Для формата «четыре трети» макроса размером от 30 до 45 мм должно быть все, что вам нужно, поскольку вы можете подойти довольно близко. Объективы Marco с большим фокусным расстоянием подойдут, но у вас не будет такой большой глубины резкости даже при F/32.

В этом сценарии мои собственные настройки камеры часто устанавливаются следующим образом:

Выдержка: от 1/125 до 1/200 с.

Диафрагма: от F/19 до F/22.

ISO: начните с 200. Если вашим вспышкам трудно соответствовать выбранному значению диафрагмы, увеличьте ISO до 400.

Мощность стробоскопа: ¾ мощности — хорошая целевая настройка, так как вам понадобится быстрая скорость перезарядки.

Задний фокус: если на вашем корпусе есть кнопка или рычаг заднего фокуса, настройте камеру на его использование. Таким образом, следя за рыбой через видоискатель, держите указательный палец на затворе, а большой палец на кнопке задней фокусировки, чтобы независимо следить за рыбой и удерживать ее в фокусе.  

Два самца рыбы-мандаринки (Synchiropus splendidus) готовятся к возможной схватке.
Два самца рыбы-мандаринки (Synchiropus splendidus) готовятся к возможной схватке.

Если автофокус вашей системы не обладает максимальной способностью быстро следовать за фокусом даже на медленно движущихся объектах при слабом освещении, настройте фокус на что-то размером с ваш мизинец, которое удобно помещается в кадре. При этом вам нужно будет лишь слегка сдвинуться вперед или назад, чтобы держать в фокусе что-то вроде рыбы-мандаринки. Да, это старая школа, но так делалось еще до автофокуса.

До захода солнца вам следует выбрать лучшее место, где можно расположиться, и свести к минимуму свои движения, чтобы не трясти дно и/или не пугать рыбу. Мандаринки обычно пугливы.  

Оттуда следите за самой большой и толстой рыбой-мандаринкой, какую только сможете найти, и следите за ее направлением. 

Мандаринка (Synchiropus splendidus)
Снято на камеру Nauticam с камерой Nikon D850 и макрообъективом 60 мм. Настройки камеры: 1/180 сек. f/22, ISO 200. Свет обеспечивается парой стробоскопов Retra, установленных в ручном режиме с уровнем мощности 25.

На этом этапе освещение играет ключевую роль. Как и большинство мелких рыб, которые очень активны в сумерках и в темные часы ночи, мандаринки не любят, когда на них светит белый свет. Использование моделирующего освещения только с функцией белого света, скорее всего, удержит рыбок в кораллах, ослабляя их естественное поведение.

Чтобы быть менее навязчивым, наиболее желательно использовать пилотный свет с красным режимом или, по крайней мере, такой, который может быть оснащен красным фильтром спереди, поскольку рыба-мандаринка будет обращать на него гораздо меньше внимания, что позволит вам лучше эффективно видеть и следить за их движениями. 

Если вам удалось найти подходящее место до того, как разыграется драма, вам не нужно уходить с этого места, поскольку ухаживающее поведение мандаринок будет иметь тенденцию работать в более вертикальном направлении. Зная это заранее, вы сможете лучше отслеживать рыбу через средство просмотра.  

Мандаринки являются широковещательными производителями; и яйцеклетки, и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды и уносятся течением.
Рыбы-мандаринки мечут икру сплошным образом: икра и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды, где их уносит течение.

Имейте в виду, что когда рыбы-мандаринки собираются спариваться, они поднимаются на фут или более над кораллом. Чтобы поймать пик действий, нужно набраться терпения и дождаться, пока они достигнут зенита своего восхождения. К этому моменту они часто слишком связаны, чтобы разорваться до того, как действительно произойдет спаривание. Именно в этот момент следует начинать делать прививку, поскольку одновременный выброс яйцеклеток и сперматозоидов будет длиться не более 2–3 секунд. С этого момента финал отмечен их внезапным возвращением обратно в коралл. 

Удачной стрельбы.  

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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