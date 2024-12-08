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Режиссер фильмов о дикой природе Стоун умер в возрасте 66 лет

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Вики Стоун с Марком Диблом
Вики Стоун с Марком Диблом

Британский режиссер фильмов о дикой природе Вики Стоун умерла 17 ноября в возрасте 66 лет. Она долгое время сотрудничала со своим мужем Марком Диблом при создании многих известных документальных фильмов о природе, изначально снимавшихся в основном под водой, но в последние годы все чаще на поверхности. 

Пара жила и работала вместе в Корнуолле, а также на долгосрочных съемках, в основном в Восточной Африке. По оценкам, их фильмы были показаны в более чем 140 странах и их посмотрели более 600 миллионов человек. 

Фильмы Deeble & Stone также получили более 100 международных наград, включая шесть премий Wildlife Oscars и Emmy, за артистизм и повествование. Их последняя продукция, Королева слонов с 2020 года стал первым художественным фильмом, купленным и выпущенным Apple, и получил премию «Кино ради мира».

«Почти 45 лет мы были неразлучны — вместе почти каждый час каждого дня, каждую неделю, каждый месяц», — заявил Дибл на следующий день после смерти жены. «Мы путешествовали далеко и взлетали высоко, потому что мы были командой.

«Вики была решительной, честной и прямолинейной, и под этим глубоко творческой. Она заставляла вещи происходить. Никогда не стремясь к славе, она позволяла своей работе, нашим фильмам, говорить самим за себя».

Воздействие каракатицы

Получив степень магистра в Королевском колледже искусств, Стоун начала свою карьеру в компании Дибла в 1983 году, когда они сняли свой первый совместный фильм. Индан Ан Фала – Долина под морем.

Выпущенный на международном уровне Survival Anglia в 1984 году, этот отмеченный наградами документальный фильм о корнуоллском эстуарии Фал стал первым случаем, когда спаривание и откладывание яиц каракатиц было снято в британских водах. Говорят, что эта работа сыграла важную роль в предотвращении строительства контейнерного порта в эстуарии. 

Фильм, отмеченный в свое время тем, что в плане кинематографии и построения сцен подводный мир рассматривался так же, как и наземный, стал началом 20-летнего сотрудничества с Survival Anglia.

Пара, не только опытные дайверы, но и пилоты, затем переехала в Восточную Африку, чтобы сниматься для BBC. Здесь Be Dragons (1990) о нильских крокодилах и еще один отмеченный наградами фильм под названием скат, основанный на гигантских осьминогах. Говорят, что эти два документальных фильма собрали необычайно высокие зрительские рейтинги.

Последующие названия включены Маленькая рыбка в глубокой воде (о цихлидах озера Танганьика, сделано в 1996 году); Сказка о приливах: Гиена и илистый прыгун, 1998, посвященный прибрежной морской жизни в отдаленных районах северной Кении, а позднее Приливы Киравиры, о сезонно разливающейся реке в Серенгети (2019).

Информационные программы

Специализируясь на фильмах, которые они сами написали, срежиссировали, сняли и спродюсировали, Дибл и Стоун Обычно они жили на съемочной площадке в кустах с небольшими группами в течение примерно двух лет для каждого из своих проектов, воспитывая вместе с ними двух сыновей Фредди и Джакку.

Пара утверждала, что их работа всегда была направлена ​​на сохранение и страсть к миру природы. Они создали просветительские и образовательные программы вокруг фильмов, переводя их на местные языки, предоставляя бесплатные права на трансляцию в странах, где они были сделаны, и сотрудничая с местными группами по охране природы. 

Вики Стоун потеряла жизнь после двухлетней борьбы с раком. «Она мирно умерла дома, глядя на скалы и океан, которые она так любила», — сказала Дибл. 

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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