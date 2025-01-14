Подводные съемки моделей только что перешли в стадию деко

Фотограф снова вошел в книгу рекордов со своей счастливо остывшей моделью после недавней фотосессии на глубине 50 м – и СТИВ ХЕЙНИНГ еще далек от завершения. Он беседует со Стивом Вайнманом о шутке с аквалангом, которая превратилась в техническую

То, что начиналось как «шутка» во время пандемии COVID, теперь переросло в полноценное техническое погружение под воду для фотосессии моделей, и при поддержке технической команды из Флориды канадский профессиональный фотограф Стив Хейнинг и модель Сиара Антоски прочно зарекомендовали себя как установившие мировой рекорд Гиннесса.

Их последняя самая глубоководная подводная фотосъемка модели прошла на палубе Гидро Атлантик кораблекрушение у берегов Помпано-Бич во Флориде 19 декабря, подтвержденное GWR на прошлой неделе, 8 января.

Антоски был моделью для задержек дыхания на оригинальном и скромном 6.4-метровом водоеме Хайнинга. Мировой рекорд съемки в 2021 году. Она не была достаточно опытной дайверкой, чтобы позировать ему вторая запись Два года спустя она достигла отметки в 30 метров, но с тех пор ее прыжки в воду, как на задержке дыхания, так и с аквалангом, значительно продвинулись вперед.

Согласно последнему рекорду, технический дайвер из США Уэйн Фрайман отвечал за безопасность Антоски и снабжение его воздухом, и его имя также указано на ГУВ благодарность.

Новая рекордная глубина составляет 49.8 м, а общее время погружения — 52 мин 14 сек. Чтобы считаться фотосессией мирового рекорда, GWR теперь устанавливает минимальное время на дне в 15 минут с полной настройкой съемки. Все, что меньше этого, — просто фотография.

Для Антоски декабрьское погружение было значительно теплее, чем предыдущие рекордные съемки. Хейнинг и его команда усложнили задачу модели, используя холодные места Великих озер, но условия рекорда не предусматривают, что игра в кости с гипотермией является обязательным условием.

«Нет необходимости углубляться»

Стив Хейнинг не только подводный фотограф, но и ведущий профессиональный фотограф, оператор и режиссер на поверхности. Он начал с фотографирования рок-музыкантов, спортсменов и других знаменитостей, прежде чем перейти к рекламной работе и художественной пейзажной фотографии.

Стив Хейнинг

Рекорд 2021 года возник во время Covid, когда он пошутил со своей командой о возможности выполнения заданий на поверхности в акваланге, чтобы соответствовать канадским правилам охраны труда и техники безопасности. «Глубина никогда не была изначальной целью этого первого рекорда», — говорит он. «Это было скорее место, которое я всегда хотел исследовать и сфотографировать — и оно оказалось на этой глубине».

Место было У.Л. Уэтмор крушение в озере Гурон, но история получила огласку только летом 2023 года, в том числе Диверне, который продолжает следить за последующими попытками побить этот загадочный, но интригующий рекорд.

В ноябре 2023 года, когда команда погрузилась почти в пять раз глубже — на 30 метров — на полчаса на озере Гурон Ниагара II wreck, полураздетой моделью была профессиональная дайверша Мариша Клупс, координатор по безопасности погружений и донор воздуха с первых съемок. На этот раз ее наставником по моделированию был Антоски.

После этого Хайнинг рассказал Диверне что если он не слышал о «невероятном месте для стрельбы на высоте 120 футов (36 м) или более в гораздо более теплых условиях, я не думаю, что мне нужно идти глубже!»

Но другие дайверы, естественно, заинтересовались возможностью побороться за рекорд, и оказалось, что Хайнинг уже решил продолжить с более техничным подходом вскоре после того, как Ниагара II стрелять.

«Давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти» (Стив Хейнинг)

«В конечном итоге это было: посмотрим, как далеко мы сможем зайти», — говорит он. «Первый рекорд был своего рода случайностью, но с него началось то, что все говорили: «О, я могу это сделать!» Когда мы нырнули на 100 футов (30 м), многим дайверам показалось, что это гонка на дно на 130 футах (40 м).

«Были люди, которые ныряли в воздухе на глубину 130 футов (39 метров), но к тому времени, как они спускались, они уже находились на своей безнапорной высоте, поэтому они стреляли в течение шести или семи минут и снова взлетали, просто чтобы уложиться в отведенное время.

«Мы подумали: здорово, что люди хотят попробовать, но мы поднимем планку немного выше. Мы всегда так заняты, мы все путешествуем, но это был разговор, который мы могли бы вести».

Претенденты

Фактически мировой рекорд Гиннесса был переустановлен на отметке 40.2 м в более теплых водах Багамских островов через месяц после погружения Хайнинга на 30 м, хотя само погружение было спорным.

Канадский дайвер и фридайвер Ким Бруно объединился с чилийским фотографом Пией Ойярсун, чтобы модель на задержке дыхания на морской торговец танкер. Максимальная глубина затонувшего судна составляла около 26 м, но нос судна находился над обрывом. Большую часть времени они провели на затонувшем судне, опускаясь на глубину 40 м лишь на время, чтобы пострелять из-под него.

В конечном итоге рекорд был подтвержден, но в то же время Гиннесс разъяснил условия для любых будущих попыток.

Еще одна ставка сообщалось в августе прошлого года о Диверне В съемках принимали участие австрийский фридайвер Кристин Герсторфер и бельгийский фотограф Филип Бломмарт, которые выбрали в качестве площадки польский закрытый искусственный водолазный комплекс Deepspot – 45.4 м до дна в воде с температурой 34 °C. Это заявление не было подтверждено GWR.

У Хайнинга и его жены Молли есть место в Орландо, Флорида, что позволяет ему добраться до побережья за час, чтобы заняться дайвингом, если только он не хочет воспользоваться возможностями внутренних пещер и источников. Он связался с местной школой дайвинга и местом расположения тримикса Айла Дайверси его команда были готовы помочь ему выйти на новый уровень, организовав фотосессию модели, которая включала бы декомпрессию.

«Итак, у меня была группа дайверов, которые были намного опытнее меня и стали моими приятелями. Мы делаем погружения с отрицательным входом на затонувших кораблях с большим течением и всем таким, и я начал тренироваться с ними для этой съемки».

Менее термически сложное, чем озеро Гурон, но все равно холодное из-за гелия (Стив Хейнинг)

Сиара (произносится как Горная цепь) Антоски вскоре присоединилась к этому переходу на технологии. Обычно она стремилась заниматься рекреационным подводным плаванием, куда бы она ни отправлялась в рамках своей модельной карьеры, и уже была более продвинутым дайвером, чем в 2021 году. «Она встретилась с людьми из Isla Divers и провела с ними несколько месяцев, занимаясь тримиксом IANTD, расширенным диапазоном и всем таким.

«Поэтому мы уже готовились, когда увидели, что эта девушка в Монреале [Брюно] побила наш рекорд. Мы подумали, что могли бы просто пойти и вытеснить ее, но дадим этому немного времени». Несмотря на то, что ранее Хайнинг говорил, что он расслаблен и приветствует вызовы рекорду, его инстинкт соперничества явно сработал.

Гидро Атлантик

Работая вместе с Антоски над получением сертификатов IANTD Advanced Recreational Trimix, команда рассматривала вопрос о местоположении.

«Есть затонувший корабль, который называется Саудовская «В Великих озерах довольно глубоко, поэтому мы подумали, что это будет прохладная темная вода для еще одного испытания», — говорит Хайнинг. «Но потом мы подумали, что для всех нас в сухом или мокром костюме температура не имеет особого значения, пока вы не сделаете декомпрессионную остановку, но мы просто причиним модели больше боли вдобавок ко всему остальному.

«Я начал присматриваться к Флорида-Кис, но мне хотелось найти относительно нетронутый обломок судна, а Гидро Атлантик Это настоящая развалина». 90-метровый земснаряд, построенный в 1905 году, затонул во время буксировки для спасения в 1987 году и находится к северу от островов Кис у побережья Бока-Ратон.

«Оно просто оказалось в нужном месте. Там есть еще пара глубоких, но они выводят вас прямо в течение залива, поэтому мы выбрали это, потому что оно выглядит очень красиво, но и путешествие по нему было более безопасным».

Рэй Марчиано из Isla Divers должен был стать дайвером-страховщиком Хайнинга и был хорошо экипирован, чтобы помочь с планированием, поскольку он знал Гидро Атлантик так хорошо. «Это был первый раз, когда при составлении этих записей у меня был эксперт по конкретному месту погружения, который действительно мог мне помочь», — говорит Хайнинг.

Марчиано использовал бы ребризер, как и другой дайвер с острова Даг Вандербильт, на случай, если бы Фрайману пришлось выпрыгнуть или Хейнингу потребовалась бы дополнительная поддержка. Он также помог бы установить набор спелеологических фонарей, используемых в качестве сигнальных огней, чтобы вернуть цвет коже Антоски.

«Когда мы спускаемся, она владеет информацией» (Стив Хейнинг)

Мариша Клупс, которая взяла перерыв в работе каскадером в кино, на этот раз будет спасательным дайвером, наблюдающим с глубины без декомпрессии на случай, если понадобится быстрое экстренное вмешательство. Будучи одновременно поставщиком воздуха и моделью, она научила Фраймана всему, что ему нужно было знать в качестве прямой поддержки Антоски.

«Мы провели целую кучу тренировочных погружений в течение двух недель, предшествовавших попытке», — говорит Хайнинг. Из-за неспокойной воды фотосессия задержалась на день до 19 декабря, когда они с Марчиано утром совершили полуотскок-разведывательное погружение. Это был его первый раз на Гидро Атлантик.

На месте крушения

Они привязались к обломкам и установили несколько кислородных баллонов на веревке. Тигровая акула околачивалась поблизости, хотя во время дневного погружения они увидели не больше, чем случайную барракуду.

«Это было просто для того, чтобы увидеть части конструкции, которые я видел на всех фотографиях», — говорит Хайнинг. «Были части обломков, которые были моим первым выбором, но они обрушились, что, должно быть, произошло сразу после урагана». Это был ураган Милтон в октябре прошлого года.

Первоначальный план состоял в том, чтобы снимать корму с рулевой рубкой на заднем плане, но она частично рухнула вбок, оставив много обломков. «Не было места, куда я мог бы ее поместить, поэтому мы поднялись к носу по левому борту, и это стало основным кадром, а часть этой конструкции оказалась позади нее».

Температура воды была 24°C, что было бы приятно для Антоски после 7°C озера Гурон. «Когда мы нашли место во время того разведывательного погружения, я мог показать ей на фотографии, где мы собирались быть — это фон, у моей камеры есть этот свет, так что будьте внимательны, сфокусируйтесь на этой стороне тела, потому что я буду снимать вот так.

«Когда мы спускаемся, она уже владеет информацией и знает, как правильно позировать, что значительно облегчает мне задачу».

Для съемки Хайнинг использовал камеру Fujifilm X-H2S с широкоугольным объективом («Я всегда снимаю широкоугольным объективом под водой, чтобы запечатлеть больше структуры на заднем плане»), а также осветительные приборы Light & Motion и Ikelite в качестве резервного источника света.

Газы были достаточно простыми. «Первоначальный план состоял в том, чтобы использовать нитрокс 32 до 100 футов (30 м) и переключиться на 21/21 для съемки, а затем переключиться на обратном пути, чтобы иметь 100% O 2 на высоте 20 футов (6 м), но в итоге мы просто отказались от нитрокса и всю дорогу шли на скорости 21/21».

Желе приветствуется

Погружение началось для Хайнинга неудачно. Когда он делал отрицательный вход, крепление camband на его сайдмаунте порвалось. Когда он закинул камеру и попытался ее починить, проплывающая медуза ужалила его в руку. Вандербильт увидел, как все это произошло, и попытался догнать его, чтобы помочь, но Хайнинг уже все пристегнул к тому времени, как он достиг вершины обломков.

После этого фотосессия прошла без сучка и задоринки. Антоски носила на спине два алюминиевых 80-х, чтобы подниматься и опускаться, и несла 7 кг тяжестей на скрытом поясе-утяжелителе. «Это было идеальное количество, потому что если вы посмотрите видео, то увидите, как она поднимается на полном вдохе, но вес все равно тянет ее обратно. Это выглядит легко, но это не так».

«Разве мы не идем к следующему месту?» (Стив Хейнинг)

Хейнинг планировал перейти от первоначального места к другому, расположенному по другую сторону от обломков, где сохранилась неповрежденная дверная рама, но, сделав необходимые снимки, он передумал.

«Мы затянули жилет Сиары очень свободно, без пахового ремня, потому что ей нужно было очень быстро из него выбраться. Так что нам пришлось снова надевать его, пока она тяжело дышала, и вести ее на другую сторону, прежде чем вернуться обратно на середину лодки, где мы его привязали?

«Мы собирались потерять 15 минут только на то, чтобы доставить ее туда и подготовить, поэтому я подумал: давайте просто продолжим снимать в этом месте.

«Мы вышли за рамки отведенного времени, и Сиара отлично провела время. Когда мы заканчивали, вы можете видеть на видео, как она спрашивает: «А мы не пойдем в следующее место?»

«Когда ей сказали, что мы сделаем еще один снимок, прежде чем подняться наверх, она спросила: «Почему вы отменили погружение?» Я не думаю, что она осознавала, как долго она там находилась.

«Последний О 2 «Декомпрессия длилась около 16 минут, и мы ждали, пока все освободятся, кроме Сиары, потому что она была в платье, а когда дышишь гелием, то становишься холодным. Поэтому, как только она освободилась, ее отпустили».

Студия в небе

«В конце концов, день показался мне легким», — говорит Стив Хейнинг. «Это был первый раз в истории, когда фотосессия проходила за пределами бездекомпрессионного предела — не фотография, а постановочное освещение и модель без акваланга, так что это действительно круто.

«Планка установлена ​​здесь, и мы были первыми, кто поднял ее так высоко, так что здорово иметь окончательный рекорд. Похоже, мы дали старт действительно крутому соревнованию».

Так это все? Никаких колебаний: «Я говорил с Isla Divers о том, чтобы мы побили свой собственный рекорд — не скажу, в какой степени, но довольно значительно. Если кто-то другой побьет его сейчас, это будет здорово, потому что я знаю, сколько труда это стоило нам. Это были месяцы планирования, еще больше месяцев тренировок и пробежек, так что они этого заслуживают».

На данный момент для Хейнинга все, что его интересует, — это увлекательное погружение с ребятами из Isla во Флорида-Кис, с камерой не больше и не отвлекает больше, чем GoPro.

Но в прошлом он также упоминал о «высотном» испытании, и когда я спрашиваю, кажется, что движущей силой этого восходящего пути является Сиара Антоски.

Ее парень летает на параплане, а она мечтает стать моделью, паря на нем. Хайнинг и его камера будут на парамоторе, а осветительная команда — на своих, создав «студию в небе», чтобы установить самый высокий рекорд фотосессии для моделей.

«Я сказал, что если они смогут это выяснить, то я согласен, и мы попробуем», — говорит мне Хайнинг. «Guinness спросил: «Вы собираетесь побить как самый высокий, так и самый низкий рекорд?»

«Я всегда готов к испытаниям, но с точки зрения логистики я знаю, что такое находиться под водой, но не так много знаю о падении с неба!»

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