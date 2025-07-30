Фотографии с Мальдив, сделанные в честь месяца дайвинга среди женщин OBLU

В апреле этого года Диверне послать Фото-журналист Ричард Аспиналл на атолл Северный Мале на Мальдивах, чтобы ощутить подводные впечатления, доступные во время проживания на курорте OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO и использования его дайвинг-центра TGI Maldives.

Диверне открыли выставку получившихся работ фотография приурочено к празднованию Дня женщин-дайверов PADI 2025, который состоится 19 июля. Курорт превратил это мероприятие в целый Месяц женщин-дайверов, в рамках которого предлагается целый спектр мероприятий, в основе которых подводное плавание с аквалангом и оздоровление.

Команда ФотоПо словам представителей курорта, галерея стала одновременно образовательной площадкой для дайверов и любителей снорклинга, рассказывающей о способах защиты коралловых рифов. Выставку открыли семь международных журналисток и TGI Мальдивы операционный менеджер Грета Марчелли.

(OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO)

Расположенный на границе с Шотландией, Ричард Аспиналл получил образование в области экологии и биологии охраны природы и работал в сфере сохранения дикой природы и управления наследием.

От завораживающих мурен и величественных белоперых рифовых акул до ярких водоворотов сине-полосого люциана и спинорога-клоуна, его фотографии предлагают яркое окно в процветающие коралловые экосистемы, которые окружают Хеленгели, – как можно увидеть на его снимках. Диверне статья Почему Мальдивы мне никогда не наскучат, который впервые появился в июне.

(OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO)

Выдающийся вклад

В прошлом году курорт ОБЛУ Хеленгели стал первым получателем PADIПремия «За выдающийся вклад в развитие женского дайвинга» была вручена журналу «The Women Diver Award» за выдающийся вклад в развитие женского дайвинга, когда 10 женщин-журналисток со всего мира открыли для себя подводное плавание в рамках Дня женщин-дайверов 2024 года, ставшего вдохновением для Месяца женщин-дайверов.

«В Хеленгели есть что-то волшебное», — говорит генеральный менеджер курорта Ален Трефуа. «Морская жизнь здесь невероятна, а энергетика этого места ни на что не похожа. Эта выставка, созданная нашей командой с заботой, прекрасно передаёт этот дух, сочетая в себе очарование океана и чувство прилива сил».

«Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Ричарду Аспинеллу и Диверне за их потрясающие образы и сотрудничество в воплощении этой выставки в жизнь».

(OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO)

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO — это 4-звездочный курорт с 153 виллами и люксами на пляже и воде восьми категорий. Дайверы могут... ссылка здесь бронируйте напрямую и получите скидку 20%.

ЦВЕТА ОБЛУ, входящая в состав AtmSphere Hotels & Resorts, охватывает четыре курорта на Мальдивах: OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli и OBLU XPERIENCE Ailafushi.

Также Ричард Аспиналл на Divernet: НОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КРАСНОМ МОРЕ, ДАЙВИНГ С САФАРИ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ НОВИЧКОВ К УСПЕХУ, РОСКОШЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЬ-ГУНЕ: УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ, ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ЛЮДЯМ