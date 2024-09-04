Колин Доег: Ушел из жизни старейший государственный деятель u/w фотографии

Выдающийся британский пионер умер в возрасте 96 лет, оставив наследие подводная фотография это трудно переоценить, говорит СТИВ УОРРЕН

Колин Доэг родился 23 января 1928 года. Во время Второй мировой войны он был репортером, а после завершения службы в Египте посвятил себя журналистике на постоянной основе.

После пробного погружения во Франции в начале 1960-х годов он сразу увидел возможность продавать подводные фотографии и статьи в национальную прессу. Поэтому, вернувшись домой, он присоединился к Лондонскому отделению Британского подводного клуба и начал заниматься подводным плаванием. уроки.

К этому времени, когда аквалангу исполнилось всего десять лет, он уже был опытным фотографом на суше, проявлявшим особый интерес к съемке спортивных соревнований.

Вместе с будущим председателем BSAC Майком Бусуттилли и двумя другими дайверами Колин сформировал консорциум, который должен был перевозить надувные лодки и подвесные моторы по извилистым тропам, чтобы исследовать воды у тогда еще не исследованных британских берегов.

Будучи подводным фотографом, снимающим на пленку, Колин проявлял негативы под брезентом в кемпингах.

Наряду с предоставлением своих фотографий газетам и журналам, он вошел в развивающуюся подводная фотография соревнования, организованные журналами и дайвинг-клубами, посвященными подводному плаванию, включая конференции, основанные Brighton & Worthing BSAC в 1959 году, которые процветали до конца 80-х годов после сотрудничества с водолаз журнал.

На линии: Прикрытие для Тритон (который позже стал водолазв 1965 году

Белохвостый олень, 1966 г.

Сообщество дайверов все еще было очень маленьким, и подводные фотографы составляли в нем крошечное меньшинство. Они также были оторваны друг от друга, разбросаны по всей Великобритании – но случайная ошибка изменила все это.

Неправильные картинки

После конкурса, когда фотографии были возвращены, Колин по ошибке получил фотографии другого участника. Он узнал адрес того фотографа и взял на себя задачу доставить их лично.

Другой вошедший открыл входную дверь, они начали разговаривать и, как говорят, настолько увлеклись разговором, что несколько часов спустя они все еще стояли на крыльце.

Другим дайвером был Питер Скунс, в то время работавший печатником на Флит-стрит, но которому суждено было стать одним из лучших и самых титулованных подводных телевизионных кинооператоров своего поколения.

Двое мужчин приступили к выполнению задания подводная фотография сообщество вместе. В 1967 году они стали соучредителями Британское общество подводных фотографов в их родном городе Лондоне, и BSoUP начал устойчивый период инноваций, успех которого был признан во всем мире.

Питер, а также первые участники Тим Гловер и Джефф Харвуд, которые в то время работали в Kodak, привнесли творческие инженерные решения в усовершенствование подводных боксов, оптики и вспышек того времени.

Воссоединение пионеров: Джефф Харвуд, Тим Гловер, Майк Бусуттилли, Фил Смит и Колин Доег на Лондонской международной выставке дайвинга в 2014 году

Это имело решающее значение для преодоления проблем очень плохой видимости и тусклого света, характерных для британского дайвинга. Без их технических прорывов творческие достижения, которые двигали вперед искусство подводная фотография было бы невозможно.

Хотя члены BSoUP были яростно конкурентоспособны, как ни парадоксально, они также с энтузиазмом делились идеями ради общего блага. Колин был одним из тех, кто часто писал, чтобы передавать другим с трудом добытые советы через колонки в журналах для дайвинга.

В 1972 году к Кендаллу Макдональду присоединились Колин, Питер, Джефф, Тони Бэверсток, Фил Смит и Джон Литгоу в качестве соавторов Наблюдение за рыбой и Фото чтобы помочь другим добиться прогресса.

Наблюдение за рыбой и Фото

Колин сохранял импульс как конкурентоспособный подводный фотограф, пока приступ опоясывающего лишая не заставил его сделать перерыв в 1980-х. К тому времени он собрал впечатляющую коллекцию медалей, даже завоевав титул Подводный фотограф года в Брайтоне в 1968 году.

Что сделало это достижение столь показательным, так это то, что в международном конкурсе Колин победил с портфолио, снятым исключительно в британских водах. Это произошло в дополнение к тому, что его назвали Фотограф-любительСпортивный фотограф года.

Подводный фотограф года 1968 получает награду от председателя BSAC Гарри Гулда

Колин был первым, кто сфотографировал гигантскую акулу в дикой природе. Он также тесно сотрудничал со своим старым другом Дэвидом Беллами в проекте по исследованию водорослей и в течение ряда лет работал в главном комитете Общества охраны морской среды, а также в группе MCS на юго-востоке в 90-х годах.

Эколог и телеведущий Дэвид Беллами с Колином Доегом (Стив Уоррен)

Оставив новостную журналистику ради работы в сфере связей с общественностью, он сыграл важную роль в создании знаменитой рекламы шимпанзе PG Tips для бренда чая Brooke Bond.

Колин также воссоединился с Кендаллом, который тоже был журналистом, для продвижения книги «Брук Бонд» в 1974 году. «Море — наш другой мир» — это была маркетинговая кампания, которая стимулировала продажи чая путем помещения одной из 50 карточек с картинками в каждую коробку.

В каждую коробку PG Tips входили коллекционные карточки для дайвинга. Кто-нибудь когда-нибудь получал все 50?

Каждая карточка охватывала часть истории дайвинга, и их можно было собрать в альбоме на 5 пенсов, содержащем дополнительную информацию о подводном плавании и рекламу BSAC, с которым Колин был долгое время связан – хотя его практика не всегда соответствовала его наклонностям как подводного фотографа. Он предоставил фотографию на обложке для руководства клуба 1970 года.

Руководство BSAC 1970 года с обложкой Колина Доэга Гид Гиннесса по подводной жизни

В 1975 году Колин был нанят в качестве технического консультанта для англоязычной версии Гид Гиннесса по подводной жизни французскими дайверами Кристианом Петроном и Жаном-Бернаром Лозе.

В 1997 году он стал одним из основателей Visions in the Sea. подводная фотография Конференция проводилась ежегодно в течение 10 лет, ведущим был Колин, на ней выступали такие известные докладчики, как Дэвид Дубиле, Курт Амслер, Амос Начум, Алекс Мастард, Том Песчак, Майкл AW и Дуглас Дэвид Сейферт.

Дэвид Дубиле подписывает свою книгу Лицо рыбы для Колина, чьи статьи о подводной фотографии он называет личным источником вдохновения (Уоррен Уильямс)

В 2002 году Колин был отмечен первой премией Visions in the Sea Award за выдающийся вклад в подводную фотографию, а на выставке Dive Show 2017 года Пол Роуз вручил ему водолаз Магазины Награда за жизненные достижения.

Колин Доег с пожизненной наградой от Diver на Бирмингемском дайвинг-шоу 2017 года (Стив Уоррен)

Отмечая эту награду, подводный оператор Дэн Бичем, известный такими сценами, как поедание птиц каранксом в фильме Голубая планета 2, написал: «Когда я вспоминаю трудности, с которыми, должно быть, сталкивались такие провидцы, как вы, меня переполняет не только непреодолимое чувство зависти от того, что я не был частью тех дней открытий и инноваций, но и, конечно, чувство признательности.

«Мы бы просто не достигли сегодняшнего положения в области создания изображений и фильмов о природе, если бы не вся изобретательность, готовность рисковать и решимость вашего поколения первооткрывателей. В самом прямом смысле вы являетесь и всегда будете частью жизненной силы, которая формирует наше коллективное знание о создании подводных изображений».

Колин Доег перерезает ленточку, открывая подводную фотовыставку обучение действие происходит в Эссексе в 2009 году (Стив Уоррен)

В январе этого года председатель BSoUP Нур Такер от имени общества вручила Колину награду за пожизненный вклад в подводную фотографию.

Премия BSoUP за пожизненный вклад в подводную фотографию 2024 года (Нур Такер)

Объявляя членам сообщества новость о своей смерти, Нур написал: «Колин был новаторской фигурой в сообществе подводной фотографии, известным своей страстью, преданностью делу и вкладом в искусство и науку запечатления чудес под волнами с помощью созданного им оборудования. Его руководство в BSoUP помогло сформировать организацию и вдохновило бесчисленное множество фотографов».

Всегда готов помочь Ники Мартинес с двойным шлангом Колина При всех своих достижениях Колин Доэг мог бы по праву претендовать на место первого среди равных, но он всегда оставался скромным и скромным. Шесть лет назад Ники Мартинес решил поступить в Фалмутский университет, чтобы изучать естественную историю, подводную фотографию и кинопроизводство. Но ему не хватало уверенности в портфолио, которое он собрал для подачи. Разделенный восемью десятилетиями, он встретился с Колином, который заверил его, что у него настоящий талант. Ники занял его место, и Колин написал ему: «Мечтай, Ники. Без мечты мы ничто. Мир твой, и ты уже многого достиг. Мечты могут стать реальностью». «Ни один вопрос не был слишком глупым, а человек — слишком незначительным, чтобы он мог поделиться с ним своим опытом», — говорит молодой фотограф. «Этот скромный и скромный человек был готов слушать и делиться всеми своими знаниями с чрезмерно возбужденным 18-летним парнем, пытающимся построить жизнь в подводной фотографии. «Но я и многие другие согласились бы, что встреча с Колином оказала огромное влияние на нашу жизнь, и за это я ему благодарен. Мне действительно будет его не хватать».

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