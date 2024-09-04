Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Колин Доег: Ушел из жизни старейший государственный деятель u/w фотографии

4 пользователей прочитав этот пост.
Следите за Дивернетом в Новостях Google
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Колин Доег готовится к погружению в гравийный карьер в середине 60-х годов с камерой Nikonos и изготовленным на заказ боксом для своей Bronica

Выдающийся британский пионер умер в возрасте 96 лет, оставив наследие подводная фотография это трудно переоценить, говорит СТИВ УОРРЕН

Колин Доэг родился 23 января 1928 года. Во время Второй мировой войны он был репортером, а после завершения службы в Египте посвятил себя журналистике на постоянной основе.

После пробного погружения во Франции в начале 1960-х годов он сразу увидел возможность продавать подводные фотографии и статьи в национальную прессу. Поэтому, вернувшись домой, он присоединился к Лондонскому отделению Британского подводного клуба и начал заниматься подводным плаванием. уроки

К этому времени, когда аквалангу исполнилось всего десять лет, он уже был опытным фотографом на суше, проявлявшим особый интерес к съемке спортивных соревнований. 

Вместе с будущим председателем BSAC Майком Бусуттилли и двумя другими дайверами Колин сформировал консорциум, который должен был перевозить надувные лодки и подвесные моторы по извилистым тропам, чтобы исследовать воды у тогда еще не исследованных британских берегов.

Будучи подводным фотографом, снимающим на пленку, Колин проявлял негативы под брезентом в кемпингах.

Наряду с предоставлением своих фотографий газетам и журналам, он вошел в развивающуюся подводная фотография соревнования, организованные журналами и дайвинг-клубами, посвященными подводному плаванию, включая конференции, основанные Brighton & Worthing BSAC в 1959 году, которые процветали до конца 80-х годов после сотрудничества с водолаз журнал

Обложка для Triton (который стал Diver) в 1965 году
На линии: Прикрытие для Тритон (который позже стал водолазв 1965 году
Белохвостый олень, 1966 г.
Белохвостый олень, 1966 г.

Сообщество дайверов все еще было очень маленьким, и подводные фотографы составляли в нем крошечное меньшинство. Они также были оторваны друг от друга, разбросаны по всей Великобритании – но случайная ошибка изменила все это. 

Неправильные картинки

После конкурса, когда фотографии были возвращены, Колин по ошибке получил фотографии другого участника. Он узнал адрес того фотографа и взял на себя задачу доставить их лично.

Другой вошедший открыл входную дверь, они начали разговаривать и, как говорят, настолько увлеклись разговором, что несколько часов спустя они все еще стояли на крыльце. 

Другим дайвером был Питер Скунс, в то время работавший печатником на Флит-стрит, но которому суждено было стать одним из лучших и самых титулованных подводных телевизионных кинооператоров своего поколения.

Двое мужчин приступили к выполнению задания подводная фотография сообщество вместе. В 1967 году они стали соучредителями Британское общество подводных фотографов в их родном городе Лондоне, и BSoUP начал устойчивый период инноваций, успех которого был признан во всем мире.

Питер, а также первые участники Тим Гловер и Джефф Харвуд, которые в то время работали в Kodak, привнесли творческие инженерные решения в усовершенствование подводных боксов, оптики и вспышек того времени. 

LIDS 2014 Харвуд Гловер Бусуттилли Смит Доег
Воссоединение пионеров: Джефф Харвуд, Тим Гловер, Майк Бусуттилли, Фил Смит и Колин Доег на Лондонской международной выставке дайвинга в 2014 году

Это имело решающее значение для преодоления проблем очень плохой видимости и тусклого света, характерных для британского дайвинга. Без их технических прорывов творческие достижения, которые двигали вперед искусство подводная фотография было бы невозможно.

Хотя члены BSoUP были яростно конкурентоспособны, как ни парадоксально, они также с энтузиазмом делились идеями ради общего блага. Колин был одним из тех, кто часто писал, чтобы передавать другим с трудом добытые советы через колонки в журналах для дайвинга. 

В 1972 году к Кендаллу Макдональду присоединились Колин, Питер, Джефф, Тони Бэверсток, Фил Смит и Джон Литгоу в качестве соавторов Наблюдение за рыбой и Фото чтобы помочь другим добиться прогресса.

Наблюдение за рыбами и фотосъемка
Наблюдение за рыбой и Фото

Колин сохранял импульс как конкурентоспособный подводный фотограф, пока приступ опоясывающего лишая не заставил его сделать перерыв в 1980-х. К тому времени он собрал впечатляющую коллекцию медалей, даже завоевав титул Подводный фотограф года в Брайтоне в 1968 году. 

Что сделало это достижение столь показательным, так это то, что в международном конкурсе Колин победил с портфолио, снятым исключительно в британских водах. Это произошло в дополнение к тому, что его назвали Фотограф-любительСпортивный фотограф года.

Подводный фотограф года 1968 получает свой трофей из рук председателя BSAC Гарри Гулда
Подводный фотограф года 1968 получает награду от председателя BSAC Гарри Гулда

Колин был первым, кто сфотографировал гигантскую акулу в дикой природе. Он также тесно сотрудничал со своим старым другом Дэвидом Беллами в проекте по исследованию водорослей и в течение ряда лет работал в главном комитете Общества охраны морской среды, а также в группе MCS на юго-востоке в 90-х годах.

Биолог и телеведущий Дэвид Беллами с Колином Доегом
Эколог и телеведущий Дэвид Беллами с Колином Доегом (Стив Уоррен)

Оставив новостную журналистику ради работы в сфере связей с общественностью, он сыграл важную роль в создании знаменитой рекламы шимпанзе PG Tips для бренда чая Brooke Bond.

Колин также воссоединился с Кендаллом, который тоже был журналистом, для продвижения книги «Брук Бонд» в 1974 году. «Море — наш другой мир» — это была маркетинговая кампания, которая стимулировала продажи чая путем помещения одной из 50 карточек с картинками в каждую коробку. 

Дайвинг коллекционные карты с чайными пакетиками
В каждую коробку PG Tips входили коллекционные карточки для дайвинга. Кто-нибудь когда-нибудь получал все 50?

Каждая карточка охватывала часть истории дайвинга, и их можно было собрать в альбоме на 5 пенсов, содержащем дополнительную информацию о подводном плавании и рекламу BSAC, с которым Колин был долгое время связан – хотя его практика не всегда соответствовала его наклонностям как подводного фотографа. Он предоставил фотографию на обложке для руководства клуба 1970 года.

Руководство BSAC 1970 года с обложкой Колина Доэга
Руководство BSAC 1970 года с обложкой Колина Доэга
Путеводитель Гиннесса по подводной жизни
Гид Гиннесса по подводной жизни

В 1975 году Колин был нанят в качестве технического консультанта для англоязычной версии Гид Гиннесса по подводной жизни французскими дайверами Кристианом Петроном и Жаном-Бернаром Лозе.

В 1997 году он стал одним из основателей Visions in the Sea. подводная фотография Конференция проводилась ежегодно в течение 10 лет, ведущим был Колин, на ней выступали такие известные докладчики, как Дэвид Дубиле, Курт Амслер, Амос Начум, Алекс Мастард, Том Песчак, Майкл AW и Дуглас Дэвид Сейферт. 

Дэвид Дубиле подписывает свою книгу для Колина Доэга
Дэвид Дубиле подписывает свою книгу Лицо рыбы для Колина, чьи статьи о подводной фотографии он называет личным источником вдохновения (Уоррен Уильямс)

В 2002 году Колин был отмечен первой премией Visions in the Sea Award за выдающийся вклад в подводную фотографию, а на выставке Dive Show 2017 года Пол Роуз вручил ему водолаз Магазины Награда за жизненные достижения. 

Колин Доег с пожизненной наградой от Diver на Бирмингемском дайвинг-шоу 2017 года (Стив Уоррен)
Колин Доег с пожизненной наградой от Diver на Бирмингемском дайвинг-шоу 2017 года (Стив Уоррен)

Отмечая эту награду, подводный оператор Дэн Бичем, известный такими сценами, как поедание птиц каранксом в фильме Голубая планета 2, написал: «Когда я вспоминаю трудности, с которыми, должно быть, сталкивались такие провидцы, как вы, меня переполняет не только непреодолимое чувство зависти от того, что я не был частью тех дней открытий и инноваций, но и, конечно, чувство признательности. 

«Мы бы просто не достигли сегодняшнего положения в области создания изображений и фильмов о природе, если бы не вся изобретательность, готовность рисковать и решимость вашего поколения первооткрывателей. В самом прямом смысле вы являетесь и всегда будете частью жизненной силы, которая формирует наше коллективное знание о создании подводных изображений». 

Колин Доэг перерезает ленточку, открывая набор для обучения подводной фотографии в Эссексе в 2009 году (Стив Уоррен)
Колин Доег перерезает ленточку, открывая подводную фотовыставку обучение действие происходит в Эссексе в 2009 году (Стив Уоррен)

В январе этого года председатель BSoUP Нур Такер от имени общества вручила Колину награду за пожизненный вклад в подводную фотографию.

Премия BSoUP за пожизненный вклад в подводную фотографию была вручена Cpolin Doeg в январе 2024 года (Нур Такер)
Премия BSoUP за пожизненный вклад в подводную фотографию 2024 года (Нур Такер)

Объявляя членам сообщества новость о своей смерти, Нур написал: «Колин был новаторской фигурой в сообществе подводной фотографии, известным своей страстью, преданностью делу и вкладом в искусство и науку запечатления чудес под волнами с помощью созданного им оборудования. Его руководство в BSoUP помогло сформировать организацию и вдохновило бесчисленное множество фотографов».

Всегда готов помочь

Ники Мартинес с двойным шлангом Колина Доэга
Ники Мартинес с двойным шлангом Колина

При всех своих достижениях Колин Доэг мог бы по праву претендовать на место первого среди равных, но он всегда оставался скромным и скромным.

Шесть лет назад Ники Мартинес решил поступить в Фалмутский университет, чтобы изучать естественную историю, подводную фотографию и кинопроизводство. Но ему не хватало уверенности в портфолио, которое он собрал для подачи.

Разделенный восемью десятилетиями, он встретился с Колином, который заверил его, что у него настоящий талант. Ники занял его место, и Колин написал ему: «Мечтай, Ники. Без мечты мы ничто. Мир твой, и ты уже многого достиг. Мечты могут стать реальностью». 

«Ни один вопрос не был слишком глупым, а человек — слишком незначительным, чтобы он мог поделиться с ним своим опытом», — говорит молодой фотограф. «Этот скромный и скромный человек был готов слушать и делиться всеми своими знаниями с чрезмерно возбужденным 18-летним парнем, пытающимся построить жизнь в подводной фотографии. 

«Но я и многие другие согласились бы, что встреча с Колином оказала огромное влияние на нашу жизнь, и за это я ему благодарен. Мне действительно будет его не хватать».

Также в Дивернете: Снос стен для лучшего обзора, Технический гений Питера Скунса, Старшие моменты, History Boys

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg
https://fourthelement.com/product/tech-fin/


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5CNTQ4NEJFQThFNzg4Q0Qz

Компенсация всего в 34 тысячи долларов за 5 лет #scuba #news #podcast

Посетите Scuba.com по этой ссылке: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www .scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------- ------------------------------------------ НАШИ САЙТЫ Сайт: https:/ /www.scubadivermag.com ➡️ Веб-сайт подводного плавания, подводной фотографии, подсказок и рекомендаций, обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Веб-сайт новостей подводного плавания, подводной фотографии, советов и советов, веб-сайт отчетов о путешествиях: https:// www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании. Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------------------- -------------------------------------------------- -------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www .instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:52 Scuba.com 02:09 Уход за ногами перед погружением 08:20 Уход за ногами после погружения

Посетите Scuba.com по этой ссылке:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:52 Scuba.com
02:09 Уход за ногами перед погружением
08:20 Уход за ногами после погружения

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS40MzQwRDA4N0ZGRTNBNTE2

Уход за ногами при подводном плавании #scuba #howto

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

Больше... Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политике конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

1 КОММЕНТАРИЙ
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Аллан Карр
Аллан Карр
5 часов назад

Я познакомился с Колином и Джеффом Харвудом, когда работал на каникулах в Kodak в Харроу в 1967 году (тогда я изучал химию в Бристольском университете). Тем летом я нырял с London No.1 Branch, и хотя я был увлеченным фотографом, как студент, у меня не было средств, чтобы заниматься подводной фотографией. Я бы только хотел, потому что я мог бы многому у них научиться.

Очень жаль слышать о кончине Колина.

0
Ответить
Недавние комментарии
Аллан Карр: Колин Доег: Ушел из жизни старейший государственный деятель u/w фотографии
Чак А. Раффинг: Океаническая белоперая акула укусила конкурентоспособного фридайвера
Найджел Хейнс: Плененного дельфина выбросили вместе с водой из ванны
Я qqqqqq: Плененного дельфина выбросили вместе с водой из ванны
Стив Вайнман: Тайна «всплеска» Титаника раскрыта
Cвежие новости
Изрезанные кораллы шокируют дайверов Бохола Изрезанные кораллы шокируют дайверов Бохола
Водолазы нашли кинжал на самом старом в мире затонувшем торговом судне Водолазы нашли кинжал на самом старом в мире затонувшем торговом судне
Знаменитый «кит-шпион» умирает – на фоне ссоры с последователями-людьми Знаменитый «кит-шпион» умирает – на фоне ссоры с последователями-людьми 
Двое дайверов погибли на Лансароте в один день Двое дайверов погибли на Лансароте в один день
Летающие макаронные монстры среди редкостей подводных гор Летающие макаронные монстры среди редкостей подводных гор
PADI призывает приложить все усилия к проведению Недели AWARE PADI призывает приложить все усилия к проведению Недели AWARE

Связаться с нами

Facebook X-твиттер Instagram Youtube

Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.

Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.

1
0
Буду рад вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x