Умер пионер фильмов о Бонде Джордан Кляйн

Кинооператор Джордан Кляйн-старший, скончавшийся 1 октября в возрасте 98 лет, был наиболее известен своими новаторскими подводными съемками во многих фильмах о Джеймсе Бонде, включая Тандербол, за которую он получил премию «Оскар». Он также был опытным подводным фотографом, инженером и изобретателем.
Кляйн родился в Кливленде, штат Огайо, 1 декабря 1925 года, но в раннем возрасте переехал с семьей в Майами, штат Флорида, в котором он провел большую часть своей жизни — он умер в своем родном городе Окала. К 1938 году он увлекся дайвингом.
Кляйн участвовал в боевых действиях в составе ВМС на Тихом океане во время Второй мировой войны и находился в пути три дня в составе первой волны, обрушившейся на Японию, когда были сброшены атомные бомбы.
После войны он занял денег, чтобы купить и переоборудовать военно-морской торпедный катер в то, что, как утверждалось, было одним из первых дайвинг-ботов на Майами-Бич, а также открыл один из первых дайвинг-центров. «Все думали, что я сумасшедший», — сказал он. «Никто не будет вам платить за то, чтобы вы взяли их с собой поплавать с маской и трубкой или заняться дайвингом на лодке!»
Он также модифицировал старый компрессор, чтобы открыть бизнес под названием Mako Compressors и обслуживать, по его убеждению, зарождающуюся индустрию подводного плавания.
Голдвин звонит
Сэмюэл Голдвин из MGM увидел ЖИЗНЬЮ журнал историю о занятиях Кляйна подводным плаванием и спросил его, может ли он построить подводный бокс для одной из больших камер Mitchell его студии. Он ввел Голдвина в заблуждение, заставив его поверить, что у него уже есть фотографический опыт, думая при этом: «Я умею читать, и дальше по улице есть библиотека!»
Его карьера в кино началась с этой связи, когда продюсер Дэррил Занук предложил ему роль подводного инженера и оператора в фильме 20,000 лье под водой.
Кляйн изначально проектировал и изготавливал корпуса для камер с использованием латунных пластин и серебра, а затем стал обеспечивать подводную защиту для таких брендов, как Роллейфлекс, Bolex, Аргус, Leica и Stereo, охватывая все: от 35-мм фотокамер до 8-мм и 16-мм кинокамер, рассчитанные не только на профессионалов, но и на любителей дайвинга.
Одним из его продуктов был пластиковый корпус для подводной фотокамеры, который, по его словам, был продан тиражом 19,000 XNUMX единиц через магазины Woolworth's.
Кляйн принимал участие в создании некоторых ранних подводных блокбастеров и за свою жизнь поработал над 78 художественными фильмами и множеством телесериалов.
В качестве директора по подводной технике и оператора Тандербол он построил все подводные транспортные средства, поставил боевые сцены и снял множество подводных сцен, получив премию «Оскар» за разработку и создание реквизита, декораций и спецэффектов.
Спустя годы, в 2001 году, он получил «Оскар» за лучшее техническое достижение, что стало признанием его новаторских усилий в разработке и применении подводных боксов для киносъемок.
Криолегкое
В 1967 году Кляйн совместно с Жаком-Ивом Кусто разработали дыхательный аппарат на жидком кислороде, который они назвали CryoLung, предназначенный для поддержания дыхания дайвера в три-четыре раза дольше, чем обычный акваланг.
Он также режиссировал и снимал новости, рекламные фильмы и документальные фильмы, такие как телевизионные программы об акулах, которые он делал с конца 1980-х годов вместе со своим сыном Джорди. В свободное время он был летчиком, гонщиком на автомобилях и лодках, а также дайвером.
Другие известные фильмы, над которыми работал Кляйн, включают: Существо из Черной лагуны, Водолеи, Флиппер, Живешь только дважды, Живи и дай умереть другим, Никогда не говори никогда, День дельфина, Всплеск, Челюсти, Кокон, Бездна и Бермудский треугольник.
Телесериал включал в себя продолжительный и влиятельный Sea Hunt с 1954 по 1963, «Человек на шесть миллионов долларов», «Чипсы», «Полиция Майами», «Секретные материалы» и и Морской квест.
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