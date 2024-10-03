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Умер пионер фильмов о Бонде Джордан Кляйн

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Оператор Джордан Кляйн
Оператор Джордан Кляйн

Кинооператор Джордан Кляйн-старший, скончавшийся 1 октября в возрасте 98 лет, был наиболее известен своими новаторскими подводными съемками во многих фильмах о Джеймсе Бонде, включая Тандербол, за которую он получил премию «Оскар». Он также был опытным подводным фотографом, инженером и изобретателем.

Кляйн родился в Кливленде, штат Огайо, 1 декабря 1925 года, но в раннем возрасте переехал с семьей в Майами, штат Флорида, в котором он провел большую часть своей жизни — он умер в своем родном городе Окала. К 1938 году он увлекся дайвингом.

Кляйн участвовал в боевых действиях в составе ВМС на Тихом океане во время Второй мировой войны и находился в пути три дня в составе первой волны, обрушившейся на Японию, когда были сброшены атомные бомбы.

После войны он занял денег, чтобы купить и переоборудовать военно-морской торпедный катер в то, что, как утверждалось, было одним из первых дайвинг-ботов на Майами-Бич, а также открыл один из первых дайвинг-центров. «Все думали, что я сумасшедший», — сказал он. «Никто не будет вам платить за то, чтобы вы взяли их с собой поплавать с маской и трубкой или заняться дайвингом на лодке!» 

Он также модифицировал старый компрессор, чтобы открыть бизнес под названием Mako Compressors и обслуживать, по его убеждению, зарождающуюся индустрию подводного плавания.

Подводная работа Кляйна над фильмом «Шаровая молния» принесла ему его первого «Оскара».
Подводная работа Кляйна на Тандербол принес ему его первый Оскар

Голдвин звонит

Сэмюэл Голдвин из MGM увидел ЖИЗНЬЮ журнал историю о занятиях Кляйна подводным плаванием и спросил его, может ли он построить подводный бокс для одной из больших камер Mitchell его студии. Он ввел Голдвина в заблуждение, заставив его поверить, что у него уже есть фотографический опыт, думая при этом: «Я умею читать, и дальше по улице есть библиотека!»

Его карьера в кино началась с этой связи, когда продюсер Дэррил Занук предложил ему роль подводного инженера и оператора в фильме 20,000 лье под водой

Кляйн изначально проектировал и изготавливал корпуса для камер с использованием латунных пластин и серебра, а затем стал обеспечивать подводную защиту для таких брендов, как Роллейфлекс, Bolex, Аргус, Leica и Stereo, охватывая все: от 35-мм фотокамер до 8-мм и 16-мм кинокамер, рассчитанные не только на профессионалов, но и на любителей дайвинга. 

Продвижение его камерных корпусов
Продвижение его камерных корпусов

Одним из его продуктов был пластиковый корпус для подводной фотокамеры, который, по его словам, был продан тиражом 19,000 XNUMX единиц через магазины Woolworth's.

Кляйн принимал участие в создании некоторых ранних подводных блокбастеров и за свою жизнь поработал над 78 художественными фильмами и множеством телесериалов.

В качестве директора по подводной технике и оператора Тандербол он построил все подводные транспортные средства, поставил боевые сцены и снял множество подводных сцен, получив премию «Оскар» за разработку и создание реквизита, декораций и спецэффектов. 

Спустя годы, в 2001 году, он получил «Оскар» за лучшее техническое достижение, что стало признанием его новаторских усилий в разработке и применении подводных боксов для киносъемок.

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Криолегкое

В 1967 году Кляйн совместно с Жаком-Ивом Кусто разработали дыхательный аппарат на жидком кислороде, который они назвали CryoLung, предназначенный для поддержания дыхания дайвера в три-четыре раза дольше, чем обычный акваланг.

Он также режиссировал и снимал новости, рекламные фильмы и документальные фильмы, такие как телевизионные программы об акулах, которые он делал с конца 1980-х годов вместе со своим сыном Джорди. В свободное время он был летчиком, гонщиком на автомобилях и лодках, а также дайвером.

Работа с животными
Работа с животными

Другие известные фильмы, над которыми работал Кляйн, включают: Существо из Черной лагуны, Водолеи, Флиппер, Живешь только дважды, Живи и дай умереть другим, Никогда не говори никогда, День дельфина, Всплеск, Челюсти, Кокон, Бездна и Бермудский треугольник.

Телесериал включал в себя продолжительный и влиятельный Sea Hunt с 1954 по 1963, «Человек на шесть миллионов долларов», «Чипсы», «Полиция Майами», «Секретные материалы» и и Морской квест.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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