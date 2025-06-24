Еще один день из жизни инструктора по фотографии подводного плавания

Каково это — работать независимым профессионалом в области дайвинга? ЛИЗА КОЛЛИНЗ прекрасно сидит в качестве подходящего подводная фотография инструктор на Большом Каймане, но ее путь из Великобритании не всегда был легким, как она объясняет

«Ух ты! Чем ты занимаешься? Это, должно быть, работа мечты!» Я слышу это так часто — почти еженедельно, — что я как бы игнорирую это и автоматически отвечаю: «Да, мне очень повезло!»

Но сидя здесь и пишу это, на фоне идеального голубого неба, в окружении тропических растений и прекрасного спокойного, чистого моря в нескольких сотнях метров, я нахожу время, чтобы по-настоящему задуматься о своей жизни как подводная фотография инструктор.

Помню, как я зашел в магазин Ocean Optics в лондонском районе Стрэнд почти 30 лет назад, чувствуя себя очень нервным, но взволнованным перспективой покупки моей первой подводной камеры. В то время я еще не знал, насколько важен тот день для моего будущего.

Получив квалификацию PADI Open Water Diver в карьере Таррок в Эссексе, я решила, что с удовольствием покажу своим двум маленьким дочерям красоту подводного мира, когда мы поедем на каникулы.

Стив Уоррен из Optics продал мне мою первую камеру и подсадил меня на нее. Дайвинг и подводная фотография очень быстро это превратилось в зависимость, и я выбирал, где провести отпуск, погружаясь в самой чистой и теплой воде с большим количеством морской жизни.

Лиза приобрела навыки на курсах инструкторов INON UK

Прошло 15 лет – мне посчастливилось путешествовать и нырять по всему миру, совершенствуя свои навыки и знания подводная фотография, я взял INON UK Подводная фотография за этим курсом последовал курс инструкторов, и он начал преподавать этот предмет в Великобритании.

У меня также был сертификат PADI Digital Подводная фотография Уровень инструктора, но я обнаружил, что на курсе я больше узнал о погружениях с камерой, чем о фотосъемке под водой, чему были посвящены курсы INON UK.

Многие клиенты просили более длительные курсы и более продвинутые методики, поэтому я начал проводить зарубежные семинары, совершая поездки в Египет, Лансароте, Филиппины и Индонезию — и все это время работая на «обычной» работе в университете в Суррее.

Мне регулярно говорили, что «подводные фотографы никогда не зарабатывают столько денег, чтобы работать полный рабочий день!». Я был полон решимости однажды доказать этим скептикам, что они ошибаются, так или иначе.

Перевернул мою жизнь

Я преподавал подводная фотография неполный рабочий день в Великобритании, но хотелось большего, поэтому, когда меня попросили переехать на Каймановы острова, чтобы присоединиться к Кэти Черч Фото Центр как один из его подводная фотография инструкторов, мне потребовался всего лишь один день, чтобы решиться на то, чтобы изменить свою жизнь и жизнь моего партнера, и переехать туда по трехлетнему контракту.

Наконец-то сбылась моя мечта работать полный рабочий день подводная фотография инструктор сбылся!

Место для дайвинга с берега на Большом Каймане

В действительности, после установки на Фото Центр, который на протяжении многих лет славится как одно из лучших мест в Карибском регионе для обучения подводная фотографияЯ преподавал студентам пару раз в неделю, но большую часть времени работал в магазине, продавая Фото оборудования.

Расположенный в отеле Sunset House Hotel к югу от столицы Каймановых островов Джорджтауна, все мои занятия проходили на прекрасном домашнем рифе в часы работы магазинов.

После часа или двух занятий в классе мы с учеником отправлялись на береговое погружение, во время которого я обучал их под водой с помощью белой доски.

Мое сердце пело, когда я смотрела на свое ежедневное расписание и понимала, что в этот день у меня занятия. Моя страсть к подводная фотография и за то, что поделился этим знанием, сделал меня таким счастливым. А делать это в чистых, теплых водах Карибского моря сделало это еще более особенным.

Лиза (справа) преподает в «классной» обстановке

Потом случился Ковид. Я переехал на Большой Кайман в июне 2019 года, а к марту 2020 года остров закрыли для посетителей. Последовали долгие 18 месяцев закрытия.

К счастью, я отвечал за маркетинг и мог обучать местных и международных клиентов с помощью Zoom. Многие люди, неспособные нырять, занялись землей фотографияи записались ко мне на уроки, чтобы научиться фотографировать пейзажи, птиц, насекомых и цветы.

Индустрия дайвинга была принудительно закрыта в течение шести месяцев, но после того, как она вновь открылась, я смог обучить многих местных дайверов. подводная фотография.

Группа из них основала CaySoup (Cayman Society of Underwater Photographers), которое все еще процветает. Было приятно передать им свои знания.

Теперь каждые выходные, а иногда и по вечерам в будни, вы можете увидеть подводных фотографов, собирающихся в большинстве прибрежных мест для погружений на Большом Каймане и делящихся своими дневными открытиями в области морской жизни.

Многие ныряют группами по четыре-шесть человек, высматривая на морском дне макроживотных в водорослевых пятнах, растущих на белом песчаном дне некоторых мест погружения, при этом идея заключается в том, что «чем больше глаз, тем лучше».

Супер макро фотография на участке с водорослями

Я очень серьезно отношусь к хорошей плавучести и наблюдению подводная фотография этикету и обучаю этому своих учеников, поэтому здорово видеть, как это происходит во время погружений с «стаей».

С другой стороны

Как только острова снова открылись для посетителей, все вернулось к относительной норме. Поскольку мой контракт истекал, я начал думать о том, как я мог бы преподавать больше и лучше. К счастью, ко мне обратился кайманец с предложением основать компанию, предлагающую все виды фотография.

Основное внимание Capture Cayman Ltd будет уделяться обучению подводная фотография, но с землей фотография и фотосессии в качестве побочного занятия. У меня есть партнер, с которым я сплю, но я фактически работаю сама по себе, поэтому у меня гораздо больше свободы преподавать, когда и где я хочу, и как того хотят мои ученики.

Не будучи запертым в магазине или ограниченным часами работы магазина и единственным местом для дайвинга с берега, я мог свободно расширяться. Занимаясь дайвингом в свободное время, я знал, что вокруг острова есть определенные места с разным рельефом и тематикой, поэтому я мог предложить клиентам гораздо более полный опыт.

От прекрасных рифов до прогулочных зон и пещер, от скатов-хвостоколов, черепах и орляковых скатов до экстремальной макросъемки, затонувших кораблей и подводных статуй — Большой Кайман может многое предложить подводным фотографам — и все это в простых условиях благодаря теплой и чистой воде.

Разноцветный риф на Каймановых островах

Теперь у меня есть клиенты, которые приезжают ко мне каждый год, а некоторые и по нескольку раз в год, чтобы провести со мной неделю и заняться подводной фотографией.

Всегда есть что-то новое, чему можно научиться, техники, которые нужно отточить, разные темы, которые нужно найти, и новейшее оборудование, которое нужно освоить, а иногда это может быть просто помощь с освещением и фокусировкой. Еще один частый запрос — это обучение постобработке, обучение улучшению фотографий с помощью Lightroom или Photoshop.

Один клиент приезжает из Канады на три месяца каждую зиму в качестве «снежной птицы», избегая сильных холодов и наслаждаясь идеальным климатом Каймановых островов, и бронирует у меня 3–5 занятий в неделю.

Он начал со мной работать четыре года назад с компактной камеры типа «мыльница», а затем перешел на топовую цифровую зеркальную камеру с различными объективами и вспышками.

Этой зимой мы провели много погружений, выискивая тварей, снимая макро с помощью тубуса. Я могу обнаружить, что учусь почти столько же, сколько и мои ученики. Подводные фотографии Джея Голдмана этого года можно посмотреть здесь.

Никакого давления

Я понимаю, что методы обучения очень важны, и стараюсь преподавать дружелюбно и информативно, не перегружая студентов техническими терминами. Многие студенты, по моему опыту, просто хотят уметь делать стабильно хорошие фотографии, и я стараюсь упростить для них процесс и объяснить так, чтобы они могли запомнить и использовать в дальнейшем.

Нет никакого давления, чтобы добиться идеального результата Фото когда я преподаю – в конце концов, вы можете иметь технически совершенный Фото это ужасно, потому что композиция не очень хорошая. Я учу тому, чтобы фотографии были постоянно приятными, и чтобы мои ученики чувствовали себя счастливыми.

Понимание уровня навыков и прогресса студентов является ключевым моментом — люди приобретают навыки с разной скоростью, и это абсолютно нормально. Никакого давления.

На Каймановых островах обитает множество черепах.

Подводная фотография это наслаждение дайвингом в расслабленной манере, создание воспоминаний, которыми можно поделиться. Это не только соревнование и то, у кого самая большая и крутая камера. Каждый ученик индивидуален, но если все они уходят с моих занятий, делая фотографии, которые делают их счастливыми, то я счастлив.

Обычно я могу выбирать из семи мест для погружения с берега, одно из которых я могу почти всегда нырять, за исключением редких случаев, когда северо-западные ветры приносят волны к берегу. После обсуждения того, что мои клиенты хотели бы сделать, я обычно проверяю условия и выбираю лучшее место для погружения с точки зрения объектов, видимости и течения.

Занятия в любое время дня и ночи, с раннего утра до ночных погружений, семь дней в неделю, обеспечивают гибкость, позволяющую организовать занятия максимально эффективно в соответствии с расписанием студентов.

Если требуется, я также отправляюсь на погружения с лодки с ними и работаю с местными дайв-чартерами, которые сами являются подводными фотографами, чтобы обеспечить наилучшие возможные места для этой цели. Это позволяет мне снимать в черной воде фотография также плата за обучение.

Отдельный студент может записаться ко мне на 4-5-часовой курс для начинающих, но большинство клиентов приезжают на Большой Кайман на неделю занятий дайвингом и подводная фотография со мной. Они варьируются от новых пользователей GoPro (я провожу двухчасовой курс GoPro), до владельцев компактных камер, до продвинутых фотографов с беззеркальными и зеркальными камерами.

Мне нравится видеть лица студентов, которые раньше изо всех сил пытались избежать размытых, серых или синих снимков, а теперь у них не только появляются четкие и красочные фотографии, но и они обнаруживают, что способны повторить этот подвиг, а позже присылают мне прекрасные фотографии своих последующих погружений.

Тусоваться в офисе

Или для клиента, чтобы он был готов к следующему шагу в путешествии, купив более крупную или более продвинутую камеру. Большинство нервничают, тратя большие деньги, и их пугают все эти «кнопки и колесики», но видеть, как они узнают о своих новых детищах и начинают создавать изображения, достойные конкурсов и публикаций, дает мне огромное удовлетворение.

Работа моей мечты?

В конечном итоге, преподавание заключается в том, чтобы делиться красотой подводного мира и доносить до других осознание того, насколько важно защищать и беречь наши рифы и морскую жизнь.

Так что когда мне в следующий раз скажут, что моя работа — работа мечты, я полностью соглашусь, что мне повезло. Это заняло много лет упорного труда, обучения, стремлений и жертв, но это стоило каждого мгновения.

На данный момент, в связи с печальным окончательным закрытием Кэти Чёрч Фото Центр Я единственный инструктор по подводной фотографии на Большом Каймане. Имея 15-летний опыт, шесть из которых я потратил на тысячи погружений в водах Каймановых островов и сотни занятий, каждый день — это благословение, за которое я по-настоящему благодарен.

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