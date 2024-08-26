Фестиваль Ocean Film возвращается в Британию

Мировой тур Ocean Film Festival зародился в Австралии 11 лет назад, но каждый год он проходит в Британии с новой серией короткометражных документальных фильмов. В 2024 году он начнется 12 сентября в Лидсе, а в ноябре пройдут еще 25 показов еще на 21 площадке.

Места расположения находятся в основном в Англии, но также включают Эдинбург, Суонси и Лландидно.

В этом году тур, спонсируемый Обществом охраны морской среды, PADI и Национальным океанографическим центром, покажет на больших экранах шесть фильмов на тему океана, каждый из которых будет представлен вживую ведущим. Просмотры длятся более двух часов, и каждый из них сопровождается розыгрышем призов.

В этом году состав начинается с ЗВОНОК (12 минут): Выросший на Гавайях фотограф и серфер Майк Кутс установил глубокую связь с океаном, но нападение акулы, когда ему было 18 лет, превратило его в страстного защитника сохранения акул, который использует свою камеру, чтобы поделиться своей историей.

ЛЕДЯНАЯ ДЕВА (62 минуты) — самый длинный из фильмов, в котором рассказывается о путешествии одинокой искательницы приключений Лизы Блэр, которая намеревается стать первой женщиной, совершившей в одиночку, без остановок и без посторонней помощи плавание вокруг Антарктиды. Погодные условия грозят катастрофой, и ей приходится использовать все ресурсы до последнего, чтобы выжить и завершить путешествие (КАД: Дин Купман)

ПЕСНЯ КИТА (18 минут) — документальный сплав музыки и природы, погружающий в мир горбатых китов. В фильме задействован диджей Сэм Фельдт, использующий китовую песню для создания танцевального хита, а рассказчик - морской биолог Нэн Хаузер.

ЗОВ ХОЛОДА (11 минут): Трое спортсменов отправляются в мультиспортивное приключение в Исландию, чтобы исследовать воду в ее различных формах. Борясь с суровыми температурами, сильными штормами и сильными ветрами исландской зимы, они занимаются серфингом, взбираются на айсберги и фридайвингу, чтобы «преодолеть тонкую грань между замерзшей и жидкой водой» (Фото: Джимми Мартинелло)

ТЕСС ФЕЛИКС: ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА (6 минут): Феликс использует пластиковый мусор, забытые и необычные остатки повседневной жизни, для создания мозаичных портретов в ответ на опасное состояние океанов (Фото: Фабиан Агирре)

МЕТРОПОЛИС (14 минут) — это беззаботный взгляд на самую суть повседневной жизни кораллового рифа, от утренних ритуалов рыбы-ангела-императора до ночной охоты вундерпуса.

Даты и места перечислены на туристическом сайте Ocean Film Festival, и вы можете забронировать место для посещения показа. Предыдущие кинотуры все еще могут быть купленный для домашнего просмотра.

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