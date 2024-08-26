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Фестиваль Ocean Film возвращается в Британию

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Ocean Film Festival возвращается в Великобританию (Андре Ререкура)
Ocean Film Festival возвращается в Великобританию (Андре Ререкура)

Мировой тур Ocean Film Festival зародился в Австралии 11 лет назад, но каждый год он проходит в Британии с новой серией короткометражных документальных фильмов. В 2024 году он начнется 12 сентября в Лидсе, а в ноябре пройдут еще 25 показов еще на 21 площадке.

Места расположения находятся в основном в Англии, но также включают Эдинбург, Суонси и Лландидно. 

В этом году тур, спонсируемый Обществом охраны морской среды, PADI и Национальным океанографическим центром, покажет на больших экранах шесть фильмов на тему океана, каждый из которых будет представлен вживую ведущим. Просмотры длятся более двух часов, и каждый из них сопровождается розыгрышем призов.

Программа этого года начинается с «Зова» (12 минут): фотограф и серфер Майк Кутс, выросший на Гавайях, налаживает глубокую связь с океаном, но нападение акулы, когда ему исполнилось 18 лет, превратило его в страстного защитника сохранения акул, который использует его камера, чтобы поделиться своей историей
В этом году состав начинается с ЗВОНОК (12 минут): Выросший на Гавайях фотограф и серфер Майк Кутс установил глубокую связь с океаном, но нападение акулы, когда ему было 18 лет, превратило его в страстного защитника сохранения акул, который использует свою камеру, чтобы поделиться своей историей.
«Ледяная дева» (62 минуты) — самый длинный из фильмов, в котором рассказывается о путешествии одинокой искательницы приключений Лизы Блэр, которая намеревается стать первой женщиной, совершившей в одиночку, без остановок и без посторонней помощи плавание вокруг Антарктиды. Погодные условия грозят катастрофой, и ей приходится использовать все ресурсы до последнего, чтобы выжить и завершить путешествие (Дин Купман)
ЛЕДЯНАЯ ДЕВА (62 минуты) — самый длинный из фильмов, в котором рассказывается о путешествии одинокой искательницы приключений Лизы Блэр, которая намеревается стать первой женщиной, совершившей в одиночку, без остановок и без посторонней помощи плавание вокруг Антарктиды. Погодные условия грозят катастрофой, и ей приходится использовать все ресурсы до последнего, чтобы выжить и завершить путешествие (КАД: Дин Купман)
«Песня кита» (18 минут) — документальный фильм о слиянии музыки и природы, погружающий в мир горбатых китов. В нем участвует диджей Сэм Фельдт, который использует песню кита для создания танцевального хита, а рассказчик - морской биолог Нэн Хаузер.
ПЕСНЯ КИТА (18 минут) — документальный сплав музыки и природы, погружающий в мир горбатых китов. В фильме задействован диджей Сэм Фельдт, использующий китовую песню для создания танцевального хита, а рассказчик - морской биолог Нэн Хаузер.
Зов холода (11 минут): Трое спортсменов отправляются в мультиспортивное приключение в Исландии, чтобы исследовать множество форм воды. Борясь с суровыми температурами, сильными штормами и сильными ветрами исландской зимы, они занимаются серфингом, взбираются на айсберги и фридайвингу, чтобы «преодолеть тонкую грань между замерзшей и жидкой водой» (Фото: Джимми Мртинелло)
ЗОВ ХОЛОДА (11 минут): Трое спортсменов отправляются в мультиспортивное приключение в Исландию, чтобы исследовать воду в ее различных формах. Борясь с суровыми температурами, сильными штормами и сильными ветрами исландской зимы, они занимаются серфингом, взбираются на айсберги и фридайвингу, чтобы «преодолеть тонкую грань между замерзшей и жидкой водой» (Фото: Джимми Мартинелло)
Тесс Феликс: Портрет художника (6 минут): Феликс использует пластиковый мусор, забытые и необычные остатки повседневной жизни, для создания мозаичных портретов в ответ на опасное состояние наших океанов (Фото: (Фабиан Агирре)
ТЕСС ФЕЛИКС: ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА (6 минут): Феликс использует пластиковый мусор, забытые и необычные остатки повседневной жизни, для создания мозаичных портретов в ответ на опасное состояние океанов (Фото: Фабиан Агирре)
«Метрополис» (14 минут) — это беззаботный взгляд на самую суть повседневной жизни кораллового рифа, от утренних ритуалов рыбы-ангела-императора до ночной охоты вундерпуса.
МЕТРОПОЛИС (14 минут) — это беззаботный взгляд на самую суть повседневной жизни кораллового рифа, от утренних ритуалов рыбы-ангела-императора до ночной охоты вундерпуса.

Даты и места перечислены на туристическом сайте Ocean Film Festival, и вы можете забронировать место для посещения показа. Предыдущие кинотуры все еще могут быть купленный для домашнего просмотра.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:52 Scuba.com
02:09 Уход за ногами перед погружением
08:20 Уход за ногами после погружения

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Уход за ногами при подводном плавании #scuba #howto

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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