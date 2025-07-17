Джейн Дженкинс – «ныряю у себя на заднем дворе»

Подводный фотограф Джейн Дженкинс будет на Фото Этап на GO Дайвинг Шоу ANZ в Сиднее в сентябре, где она расскажет о фантастических возможностях для дайвинга, которые находятся «прямо у нее под носом» в местных водах.

Джейн Дженкинс Родилась и выросла в Уэльсе, научилась нырять в холодных водах вдоль изрезанного валлийского побережья, прежде чем переехала в Австралию в 1973 году. Уже более четырех десятилетий она активно участвует во многих аспектах дайвинг-индустрии.

Джейн является постоянным редактором Аквалангист Австралии и Новой Зеландии, а ее подводные фотографии принесли ей множество наград.

Джейн — гордый член Международного клуба исследователей и одна из трех австралийок, включенных в Зал славы женщин-дайверов.

Она была судьей на многочисленных Фото соревнования, в том числе Фото Конкурс, посвященный Всемирному дню океанов, организованный Организацией Объединенных Наций.

Джейн Дженкинс — «ныряю у себя на заднем дворе» 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Купи билеты прямо сейчас!

Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.