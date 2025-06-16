Большой снимок акулы встречает Неделю акул + Челюсти

Благотворительная организация Shark Trust, базирующаяся в Великобритании, всегда рада принимать Фото и видеоматериалы от дайверов и любителей подводного плавания с маской и трубкой для пополнения базы данных по акулам и скатам, но последние три лета процесс формализовали, объявив Большую неделю снимков акул, и 2025 год не станет исключением.

Четвертое подобное мероприятие гражданской науки запланировано на последнюю неделю июля (19–27), что также совпадает с Неделей акул на канале Discovery, которая стартует 20 июля (XNUMX г.). Открытие + в Великобритании) и в тот же день 50-я годовщина выхода этого скандального фильма Че́люсти.

Дайверам, клубам, дайвинг-центрам, а также операторам чартерных лодок и сафари на борту предлагается оказать свою поддержку, организуя погружения и мероприятия в течение недели, как для сбора данных для журнала Shark Log фонда, так и для того, чтобы отпраздновать появление в открытом доступе тех видов, которые вы сможете увидеть.

Снимок большой акулы

Глобальный журнал Shark Log неуклонно растет с 2008 года и, как утверждается, помогает ученым составить картину распространения видов, а также облегчает отслеживание любых изменений, происходящих в популяциях с течением времени.

Независимо от того, ныряете ли вы недалеко от дома или в дальнем путешествии, Shark Trust призывает участников «сделать каждое погружение значимым».

Полезные наблюдения распространяются на виды скатов, а для недайверов и молодых участников фотографии капсул с яйцами и наблюдения с пляжа — все это добавляется в банк знаний. Их можно ввести в Recording Hub на Shark Trust Shark Log веб-сайт или загрузив Приложение Shark Trust для устройств iOS или Android.

Траст также создал цифровой гид собираем всю необходимую для участия информацию, которую можно скачать с сайта.

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