GO Diving Show ANZ — обязательное место для подводных фотографов

Первое GO Дайвинг Шоу ANZ, которая пройдет в Sydney Showground 28-29 сентября – и с абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ вход – считается обязательным для подводных фотографов, независимо от того, только ли вы начинаете свой путь или являетесь опытным «фотографом».

Множество всемирно известных подводных фотографов и преподавателей украсят мероприятие. Фото Сцена и победители престижного Подводная премия Австралии, 2024 г. Конкурс будет представлен в субботу днем. Ниже приведены лишь некоторые из тех, кто был на сцене в эти выходные:

Найджел Марш — человек, стоящий за уникальной австралийской морской жизнью Scuba Diver ANZ

Найджел Марш

Найджел Марш, чьи уникальные особенности австралийской морской жизни в книгах Scuba Diver Australia и New Zealand являются фаворитами читателей, будет на Фото Этап на GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Найджел — подводный фотограф-фрилансер и фотожурналист из Брисбена. Его работы были опубликованы в многочисленных журналах, газетах и ​​книгах как в Австралии, так и за рубежом.

Он много нырял вокруг Австралии, особенно у Большого Барьерного рифа и Кораллового моря, а его путешествия охватили Азию, Тихий океан, Индийский океан, Атлантический океан и Карибский бассейн. Его подводные фотографии также выиграли ряд международных фотоконкурсов.

Страсть Найджела к дайвингу и морской среде зародилась с раннего возраста, когда он занимался сноркелингом на пляжах своего родного города Сидней, Австралия. Обучение подводному плаванию в 1983 году усилило его интерес к морской жизни, и вскоре он стал делиться своим опытом с другими, представляя слайд-шоу и писал статьи для журналов – его первая статья была опубликована в 1983 году.

С тех пор Найджел написал тысячи статей для журналов о дайвинге, путешествиях и бортовых журналах по всему миру, сосредоточив внимание на своих любимых темах – рыбах, дайвинге, акулах, кораблекрушениях, морской жизни и путешествиях.

Найджел также является соавтором двух путеводителей по дайвингу вместе с Невиллом Коулманом: «Места для дайвинга на Большом Барьерном рифе и Коралловом море» (Новая Голландия, 1996 г.) и «Дайвинг Австралии» (Periplus Editions, 1997 г.). Он также опубликовал книгу «Коралловый военный корабль HMAS Brisbane Queensland» (Найджел Марш). Фото 2011).

Последние десять лет Найджел был занят работой над серией детских книг на морскую тематику («Акулы и скаты от А до Я», «Исследование затонувших кораблей», «Крабы и ракообразные», «Странные и дурацкие рыбы»), а также серией руководств по дайвингу и морским книги о жизни («Страна коралловых чудес», «Дайвинг в грязи», «Подводная Австралия», «Погружение с акулами», «Близкие контакты с морской жизнью») для издательства New Holland Publishers.

Бретт Лобвейн расскажет о некоторых аспектах подводная фотография снижения вреда

Бретт Лобвейн

Отмеченный наградами подводный фотограф Бретт Лобвейн продемонстрирует свои замечательные снимки на Фото Сцена на инаугурации GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Бретт — страстный и заботящийся об окружающей среде фотограф из Сиднея. Он вырос на водных путях реки Порт-Хакинг в южном пригороде города и увидел, как его любовь к подводному плаванию по-настоящему сформировалась в начале 2000-х годов, когда он работал в местный дайв-магазин.

К 2010 году он начал проявлять живой интерес к подводная фотография и приобрел свой первый бокс для цифровой зеркальной камеры.

С первой же поездки к горбатым китам в Тонга он был полностью очарован этим занятием.

Его страсть к фотография с ним может сравниться только его страсть к экзотическим путешествиям.

Снимая шелковистых акул в Садах королевы на Кубе, пингвинов в Антарктиде, белых медведей в Арктике, косаток в Норвегии или тюленей в Наруме, Бретт всегда изображает морскую жизнь в ее естественной среде, не демонизируя и не превращая животное в сенсацию ради привлечения внимания к изображению по неправильным причинам.

Будучи приверженцем океана и его обитателей, Бретт также является решительным сторонником защиты наших океанов и окружающей среды путем повышения осведомленности о чрезмерном использовании и спросе на одноразовый пластик.

Бретт — гордый Sony Цифровое Защитник изображений, посол Isotta Underwater Housings, член Explorers Club, член Ocean Artist Society и бывший ассоциированный/резидентный фотограф Ocean Geographic.

Бретт также является владельцем UW Images, дистрибьютора подводная фотография оборудования.

Его работы завоевали множество международных наград. фотография наград и были опубликованы по всему миру.

Дон Силкок расскажет о встречах с крупными животными.

Дон Силкок

Аквалангист из Австралии и старший редактор по путешествиям Новой Зеландии Дон Силкок будет принимать в Фото Сцена на инаугурации GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре, чтобы рассказать о своем увлечении большими животными.

Дон — австралийский подводный фотограф и фотожурналист, проживающий на острове Бали в Индонезии. В 2020 году он присоединился к команде Scuba Diver ANZ в качестве старшего редактора по путешествиям.

Родом из Великобритании, Дон начал заниматься дайвингом в начале 1980-х годов, когда жил и работал в Бахрейне, в Персидском заливе, и впоследствии получил сертификат BSAC Advanced. инструктор и офицер по водолазам.

Он переехал в Австралию в 1991 году со своей молодой семьей, где у него развилась непреходящая страсть к подводная фотография и дайвинг-путешествие.

Дон много нырял в Папуа-Новой Гвинее и Индонезии за последние 25 лет и считает, что в этих двух странах лучший тропический дайвинг в мире. Scuba Diver ANZ недавно опубликовал 13th статьи из серии о дайвинге PNG и следующих вопрос будет иметь 5th в аналогичной серии Дон пишет о дайвинге в Индонезии.

Около 15 лет назад Дон поймал то, что он называет «большим животным жуком», когда впервые отправился в Южную Австралию, чтобы сфотографировать больших белых акул, а в прошлом году он сделал свои 15th поездка туда…

Между тем он фотографировал и писал о тигровых, больших акулах-молотах и ​​океанических белоперых акулах на Багамах; океанические манты, голубые акулы, китовые акулы, американские крокодилы и полосатый марлин в Мексике; южные киты в Аргентине, южные горбатые киты в Тонге и кашалоты на Азорских островах.

Во время пандемии Дон занялся техническим дайвингом и недавно получил сертификат TDI Extended Range, дающий ему возможность погружаться на глубину до 55 метров в рамках подготовки к специальным техническим поездкам для фотографирования затонувших кораблей на Соломоновых островах и атолле Бикини, о которых будет сказано в следующих выпусках журнала Scuba Diver ANZ. .

Майк Скотленд расскажет о морской жизни Австралии

Майк Скотланд

Редактор журнала Dive Log Australasia и подводный фотограф Майк Скотленд сосредоточится на морской биологии «в дикой природе» на Фото Сцена на инаугурации GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Майк начал заниматься дайвингом в 1976 году и успешно получил сертификат PADI. инструктор рейтинг 1982 года. А также обучил более 1,000 дайверов. Майк совершил 7,000 погружений и получил награды за свои подводные фотографии.

Двумя его главными увлечениями являются подводная фотография и морская биология. Он пишет о празднике морской жизни в сочетании с приключенческим дайвингом. Майк опубликовал свою книгу «Морская биология в дикой природе» как услугу дайверам, которые хотят узнать больше о море. В нем представлены стандартные фотографии открыток с подробным исследованием. В настоящее время он пишет серию по биологии рыб и акул, которую в следующем году включит в новую книгу.

Морская биология в дикой природе

Лучший способ разжечь страсть к дайвингу — узнать больше о прекрасной морской жизни, с которой мы сталкиваемся. Во время своего пребывания на Фото На сцене Майк расскажет множество невероятных открытий, которые он наблюдал за 48 лет активного дайвинга и которые мотивируют вас заняться дайвингом.

Майк — профессиональный педагог и один из самых публикуемых фотографов U/W в Австралии. Этот доклад будет подкреплен его лучшими фотографиями, собранными из более чем 100 экспедиций на Большой Барьерный Риф и в Тихий океан.

Талия Грайс расскажет об абстрактном подводная фотография

Талия Грейс

В программе примет участие всемирно известный подводный фотограф-самоучка Талия Грейс. Фото Этап на GO Дайвинг Шоу ANZ речь идет об абстрактных подводных изображениях.

Она родилась и выросла в прибрежных городских районах восточного пригорода Сиднея. Ее любовь к океанской жизни резко возросла во время дайвинга на рифе Нингалу, штат Вашингтон.

«Понимание богатого разнообразия и изобилия подводного мира нашей страны заставило меня как можно скорее взять камеру под поверхность», — сказала она.

«Не только для того, чтобы воспроизвести некоторые прекрасные моменты, которые может предложить природа, но и для того, чтобы полностью понять для себя истинные цвета и сложности того, свидетелем чего я стал».

Всегда стремясь запечатлеть разворачивающийся момент, Талия осознала, что ее роль в дайвинге изменилась, и в настоящее время она считает невозможным нырять, не глядя в объектив.

Талия стала победителем конкурса Ocean Art 2019 Compact Division в номинации «Новый фотограф года 2023» по версии журнала Ocean Geographic, Head On. Фото Фестиваль, Категория «Пейзаж 2023», «Северные пляжи под водой» Фото Конкурс 2023 года и «Подводный фотограф года» (UPY) в категории «Макро» в 2024 году.

Абстрактная подводная фотография

Талия будет говорить об абстрактном подводная фотография – кратко рассказывая, почему она любит экспериментировать с этим занятием, будучи дайвером в Сиднее, и обсуждая несколько различных методов и техник, которые она использует, чтобы углубляться в это ремесло.

Она приведет несколько примеров снимков, сделанных с использованием различных техник, а также обсудит настройки и требования к оборудованию для их выполнения.

Николя Реми даст советы по Фото снижения вреда

Николя Реми

Французско-австралийский подводный фотограф Николя Реми, который сейчас живет в Сиднее, примет участие в экспедиции. Фото Этап на GO Diving Show ANZ в сентябрь.

Изображения Николаса получили более 40 международных наград, в том числе победителей в престижных категориях Ocean. Фото Награды, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year и World Nature. Фото Награды.

Его фотографии были опубликованы в ведущих средствах массовой информации, таких как BBC, CNN, Forbes, а также в ведущих дайв-медиа и фотография СМИ.

Он является основателем Подводный клуб, онлайн фотография школа и сообщество, которое в настоящее время насчитывает членов в 12 странах. Члены клуба имеют доступ к курсам для самостоятельного обучения, форумам поддержки и ежемесячным вебинарам, на которых преподают Николас и другие известные фотографы. фотография Мастер-классы.

Движимый страстью к преподаванию фотография, Николас — опытный оратор. Помимо ежемесячных вебинаров для The Underwater Club, его регулярно приглашают выступать на дайвинг-шоу, подводная фотография общества и клубы подводного плавания.

Совершенный Фото-журналист, Николас является автором десятков статей, опубликованных в международных дайв-изданиях. Он является полевым редактором DivePhotoGuide.comи постоянный участник Plongez! Магазины (Франция) и аквалангист Магазины (Великобритания и Австралия/Новая Зеландия), где он пишет о морской жизни, путешествиях, фототехнике и оборудовании.

Николас сотрудничает с водолазным оборудованием и фотография бренды для тестирования продукции и полевых обзоров. Он известен подробными, проницательными записями, которые он написал, работая с такими брендами, как Nauticam, Mares, Nikon Australia и Retra UWT, и это лишь некоторые из них.

Николас — посол Nauticam. В настоящее время он снимает на Nikon Z9 в корпусе Nauticam NA-Z9, а его любимая оптика — система Nauticam EMWL и Nauticam FCP-1, хотя он также использует WWL-C, когда размер и вес имеют решающее значение.

Ребризеры составляют еще одну важную часть снаряжения Николаса для дайвинга: он провел более 1,300 часов, фотографируя во время погружений с помощью revo CCR или Mares Horizon SCR, оставаясь под водой в течение трех-четырехчасовых погружений. Николас увлечен этими машинами, которые, по его мнению, занимают все большее место в индустрии дайвинга.

GO Diving Show ANZ — обязательное место для подводных фотографов 8

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage — на них выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для молодых и старых, от VR-дайвинга до тридайвов. , демонстрационный бассейн, русалки и многое другое.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.