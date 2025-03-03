Фотографии дайвера демонстрируют рифовые кубы в действии

Те дайверы, которые изучали результаты недавних Подводный фотограф года 2025 Если бы конкуренты были очень внимательны, они бы наверняка заметили одну заявку, в которой прославлялась «технология рифовых кубов» — способ создания сложных, биологически разнообразных искусственных рифов.

На фотографии, сделанной британским дайвером Джеймсом Харрисом, запечатлен краб, использующий кубический риф у берегов Торки в Девоне. Фотография получила «Высокую оценку» в одной из 13 категорий конкурса: Британские воды — жизнь вместе.

Коллекция рифовых кубов в Торки (Джеймс Харрис)

Рифовые кубы были задуманы в 2015 году дайверами из Западной Англии, которые впоследствии основали компанию по экоинжинирингу под названием ARC Marine для производства конструкций без использования пластика и с нулевым уровнем выбросов углерода, которые были спроектированы так, чтобы имитировать естественную сложность береговой линии и могли соединяться между собой.

После пилотного проекта в Торбее в 2018 году первая установка кубического рифа в приливной зоне состоялась в 2022 году в Ньюлине.

Компания из Бриксхема утверждает, что Харрис фотография отражает роль, которую его сооружения играют в предоставлении убежища и безопасности морским существам, таким как ракообразные, рыбы и моллюски.

Собака-нянька отдыхает внутри рифового куба (Джеймс Харрис)

«Это изображение прекрасно демонстрирует, как эти сооружения создают безопасные пространства для морской жизни, и мы гордимся тем, что морская жизнь Девона признана за свою красоту», — прокомментировал соучредитель и генеральный директор ARC Marine Том Бирбек. «Мы часто упускаем из виду британское побережье, но морская жизнь там невероятна и может соперничать с любым другим местом в мире».

Другие подводные фотографии продукции компании, сделанные Харрисом, можно увидеть на этой странице.

Внутри одного из больших (1.5 м) рифовых кубов ARC Marine (Джеймс Харрис)

АРК Марин сотрудничает с операторами дайвинга, советами Девона и Корнуолла, а также экологическими организациями с целью поиска путей создания экологически безопасных мест для дайвинга, которые, по его словам, могут поддерживать как морскую жизнь, так и индустрию дайвинга.

Бирбек говорит, что он хочет, чтобы дайверы не только исследовали процветающие рифовые участки, но и принимали непосредственное участие в природоохранных мероприятиях, следили за состоянием рифов и узнавали, как можно использовать технологии для защиты океанов.

Он также хотел бы, чтобы ARC Marine начала собственную программу по восстановлению рифов, привлекая водолазов «гражданской науки» для помощи в сборе данных.

Marine Matt, еще один продукт компании ARC Marine, защищает подводные кабели и трубы (Джеймс Харрис)

«Почти вся команда ARC Marine — дайверы-любители», — говорит Бирбек. «Именно поэтому мы занялись рифостроительством. Мы давно чувствовали, что граждане-дайверы — это недоиспользуемый ресурс, который может дать толчок революции в реставрации!»

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