Выиграйте телефон Symbios в фотоконкурсе Halcyon

Компания Halcyon Dive Systems приглашает фотографов-дайверов со всего мира сделать снимки подводной природы и поделиться ими через приложение производителя оборудования из Флориды с настоящего момента и до 31 июля этого года.

Команда Фото должно быть представлено оборудование Halcyon и должно быть размещено непосредственно в Приложение Halcyon, который был запущен в начале этого года с использованием хэштега #MyHalcyon.

Пять наиболее понравившихся публикаций к дате закрытия будут рассмотрены командой Halcyon, которая выберет одного победителя, который получит Телефон Symbios компьютер.

Телефон Symbios, используемый с приложением Halcyon (Аркадиуш Сребник)

Новое погружение от Halcyonкомпьютер может быть сопряжен с приложением для предоставления таких функций, как симулятор погружения, загрузка профилей и синхронизация между устройствами.

«Мы хотели отпраздновать это событие и стать частью страсти и креативности дайвинг-сообщества», — говорит главный операционный директор компании Ори Дж. Браун.

«Приложение Halcyon не только связывает нас с экосистемой Symbios, но и является пространством, где дайверы могут общаться, черпать вдохновение и, теперь уже, выигрывать отличное снаряжение, делясь запечатленными моментами, которые вдохновляют их и создают незабываемые воспоминания».

Новый конкурс по той же схеме, но с другими темами и призами будет запускаться каждые два месяца. Конкурсы открыты для всех пользователей приложения Halcyon в возрасте от 18 лет и старше, с условиями, указанными здесь.

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